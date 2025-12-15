Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trường hợp nào được thuê, mua nhà ở xã hội không phải qua bốc thăm?

15-12-2025 - 10:31 AM | Bất động sản

Hà Nội cho phép người bị thu hồi đất mà không có nhu cầu tái định cư, thì được lựa chọn mua, thuê mua nhà ở xã hội không phải bốc thăm và không phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, đối tượng hay thu nhập.

Ngày 14/12, tại Kỳ họp thứ 29, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết 69 ngày 27/11/2025 quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn TP.Hà Nội.

Nghị quyết được ban hành nhằm thực hiện khoản 6 và điểm c khoản 9 điều 20; khoản 3 điều 29 Luật Thủ đô 2024.

Cụ thể, Nghị quyết đã quyết nghị, sửa đổi khoản 3, điều 6 của Nghị quyết 69 như sau: chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị đủ điều kiện được bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng mà không có nhu cầu tái định cư, thì được lựa chọn mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn TP, không phải bốc thăm và không phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, điều kiện về đối tượng, điều kiện về thu nhập theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết bổ sung khoản 4, điều 6 của Nghị quyết 69 như sau: chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị mà không đủ điều kiện được bố trí tái định cư, có khó khăn về nhà ở, thì được lựa chọn mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn TP, không phải bốc thăm và không phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, điều kiện về đối tượng, điều kiện về thu nhập theo quy định của pháp luật hiện hành.

UBND TP.Hà Nội cũng quy định chi tiết các tiêu chí để các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất được mua, thuê mua theo từng trường hợp cụ thể.

UBND TP có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; xây dựng giải pháp, lộ trình để thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết, đảm bảo hiệu quả, khả thi; đồng thời, ban hành quy định đồng bộ các chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.


Theo Hà Ly (t/h)

An Ninh Tiền Tệ

