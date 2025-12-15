Trước ngày trọng đại, Thủ tướng thị sát và chỉ đạo "nóng" tại siêu dự án 16 tỷ USD của Việt Nam

Chiều 14/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã kiểm tra Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo kế hoạch, ngày 15/12, sân bay sẽ thực hiện chuyến bay kỹ thuật; đến ngày 19/12, Long Thành dự kiến đón chuyến bay thương mại đầu tiên, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình đưa sân bay lớn nhất cả nước vào khai thác.

Để kịp tiến độ đón chuyến bay chính thức đầu tiên, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết hiện trên công trường đang có hơn 15.000 cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân cùng khoảng 3.000 máy móc, thiết bị thi công. Các nhà thầu tổ chức thi công liên tục cả ngày lẫn đêm, tập trung cao độ cho các hạng mục trọng yếu như đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn – sân đỗ tàu bay và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách.

Đến tối 11/12, toàn bộ hệ thống đèn hiệu hàng không và biển báo tại đường cất hạ cánh số 1 đã được vận hành thành công, hoạt động ổn định. Đây là hệ thống đèn hiệu đạt tiêu chuẩn CAT II của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), cùng với việc đóng điện trung thế khu bay, cấp nguồn cho hệ thống dẫn đường hạ cánh chính xác và hệ thống quan trắc khí tượng tự động.

Khu vực nhà ga hành khách hiện đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng, lắp đặt vách kính và các kết cấu thép chính; các hạng mục thiết bị bên trong đang được gấp rút triển khai. Hệ thống băng chuyền hành lý đã được lắp đặt, sẵn sàng cho các bước chạy thử đồng bộ.

Ở khu vực sân đỗ tàu bay, hệ thống thoát nước và các hầm kỹ thuật phục vụ thiết bị mặt đất đã hoàn thành; kết cấu cơ bản đáp ứng yêu cầu. Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng đã triển khai đấu nối, đóng điện vào Trung tâm năng lượng, bảo đảm cấp điện cho toàn bộ nhà ga hành khách và các hạng mục phụ trợ.

Thủ tướng thăm đài quan sát không lưu- bộ não của sân bay. Ảnh: VGP.

Tại cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị trên công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của chủ đầu tư, các liên danh nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát cùng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đã bám sát hiện trường, vượt qua nhiều khó khăn để đạt được những kết quả quan trọng trong thời gian qua.

Thủ tướng yêu cầu ACV và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện các phần việc còn lại; huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", làm việc theo tinh thần "3 ca, 4 kíp", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết, nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Theo đánh giá của Thủ tướng, dự án đang thay đổi rõ rệt theo từng ngày, từng tuần. Đến nay, 8 hạng mục quan trọng đã cơ bản hoàn thành, trong đó có nhà ga hành khách – được ví như "trái tim của sân bay", đài kiểm soát không lưu. Đường băng đã sáng đèn, đủ điều kiện cất hạ cánh; hạ tầng điện với công suất 80MW cùng các hạng mục nước, xăng dầu, thông tin liên lạc và hệ thống đường kết nối vào sân bay cũng cơ bản hoàn tất. Các phần việc còn lại như ống lồng hành khách, trồng cây xanh, hoàn thiện cảnh quan đang được khẩn trương triển khai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh dự án để chuẩn bị đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12. Ảnh VGP.

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 7 và các đơn vị liên quan chi viện lực lượng, tham gia hỗ trợ thi công cho đến khi dự án hoàn thành; Bộ Công an bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn khu vực công trường.

Bộ Xây dựng được giao tiếp tục phối hợp với ACV, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và các cơ quan liên quan hoàn thiện kịch bản, kế hoạch chi tiết cho chuyến bay kỹ thuật ngày 15/12 và chuyến bay thương mại đầu tiên ngày 19/12. Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cùng các đơn vị chức năng phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai, ACV, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam rà soát toàn diện các điều kiện về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

UBND tỉnh Đồng Nai được yêu cầu chỉ đạo các nhà đầu tư tuyến ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay khẩn trương hoàn thiện thủ tục, sớm triển khai thi công để bảo đảm đồng bộ với kế hoạch khai thác thương mại. Đồng thời, đẩy nhanh công tác thẩm định thiết kế các công trình thuộc dự án thành phần 4; kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet được yêu cầu khẩn trương hoàn thành các dự án hangar (khu bảo trì máy bay). Các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, bảo đảm tiến độ, đồng thời hoàn chỉnh cảnh quan, vệ sinh môi trường hạ tầng chung của sân bay.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ: Tài chính, Công an, Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, chỉ đạo chủ đầu tư các công trình thuộc dự án thành phần 1 khẩn trương hoàn tất thi công, vệ sinh công nghiệp và đăng ký khánh thành công trình, gửi Bộ Xây dựng tổng hợp theo quy định.



