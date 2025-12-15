Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 6 vùi lấp 4 người, giao thông tê liệt

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

15-12-2025 - 07:29 AM | Bất động sản

Một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 6 đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, khiến giao thông ách tắc, nghi ngờ 2 người bị vùi lấp. Hiện nay, lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường để cứu nạn.

Hiện trường sạt lở trên Quốc lộ 6.

Chiều 14/12, một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 6 , đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, khiến tuyến đường huyết mạch này bị chia cắt hoàn toàn, giao thông ách tắc kéo dài. Vụ việc có khả năng vùi lấp 2 người.

Theo lực lượng Cảnh sát PCCC công an tỉnh Phú Thọ, vụ sạt lở vùi lấp 4 người, hiện lực lượng chức năng đã đưa 1 thi thể ra khỏi hiện trường và tiếp tục tìm kiếm 3 người mất tích.

Trao đổi với ông Hà Trung Thảo - Chủ tịch UBND xã Mai Châu được biết, vào khoảng 15h cùng ngày, một khối lượng lớn đất đá từ sườn núi bất ngờ đổ xuống lòng đường, vùi lấp một đoạn Quốc lộ 6, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho các phương tiện đang lưu thông qua khu vực.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức cứu hộ, cứu nạn, đồng thời phong tỏa hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân.

Công an xã Mai Châu đã báo cáo Công an tỉnh Phú Thọ để huy động thêm lực lượng, phương tiện chuyên dụng phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Hiện trường vụ sạt lở.

Đến thời điểm hiện tại, công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương triển khai. Tuyến Quốc lộ 6 qua khu vực sạt lở vẫn bị chia cắt, các phương tiện chưa thể lưu thông, lực lượng chức năng đang hướng dẫn phân luồng giao thông và khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

Nguyên nhân vụ sạt lở đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Viết Hà

Tiền Phong

