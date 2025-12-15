Chính thức 4 ngày nữa sẽ thông xe đoạn cuối tuyến cao tốc 11.800 tỷ đồng giúp Tập đoàn Sơn Hải “ẵm” hơn 100 tỷ đồng tiền thưởng nhờ thi công thần tốc
Dự kiến ngày 19/12 sẽ thông xe 13km còn lại của cao tốc Vân Phong - Nha Trang.
- 15-12-2025Thị trường bất động sản quanh sân bay Long Thành đón tin vui trước cột mốc đặc biệt quan trọng của siêu dự án 16 tỷ USD
- 15-12-2025Khu vực có loạt "đại gia" BĐS hiện diện Vingroup, Ecopark, BRG… sắp có thêm một dự án thấp tầng 3,4 ha
- 14-12-2025"Ông lớn" Nhật Bản muốn làm KCN thông minh 180 ha ở Ninh Bình, dự kiến khởi công năm 2027
Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án 7 (Bộ Xây dựng), Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã tiến hành kiểm tra 13km còn lại của dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang (đoạn từ cửa hầm Cổ Mã tại xã Đại Lãnh đến nút giao tại xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa). Hiện đơn vị liên quan đang làm thủ tục bàn giao theo quy định.
Đối với trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, dự kiến tháng 3/2026 sẽ đưa vào hoạt động, trước đó lực lượng chức năng đã bố trí các trạm dừng nghỉ tạm trên tuyến cao tốc này.
Sau khi thông xe 13km cuối cùng, toàn bộ tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang dài 83,35km sẽ chính thức hoàn thành. Trước đó, 70,3km của dự án đã được đưa vào khai thác từ ngày 19/4.
Sau khi thông xe 13km này, trong kỳ nghỉ Tết dương lịch, Tết âm lịch tới đây, người dân, du khách có thể di chuyển từ TP.HCM đến đường dẫn cửa phía nam hầm Cổ Mã, thuộc địa phận xã Đại Lãnh (tỉnh Khánh Hòa) bằng các tuyến cao tốc thông suốt là TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Dầu Giây - Phan Thiết, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Nha Trang - Cam Lâm, Vân Phong - Nha Trang.
Trước đó, trong văn bản Bộ Xây dựng gửi Bộ Tài chính về việc đề xuất thưởng cho các công trình tại Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tập đoàn Sơn Hải được đề xuất thưởng.
Cụ thể, Tập đoàn Sơn Hải dự kiến nhận hơn 100,8 tỷ đồng tiền thưởng nhờ hoàn thành sớm gói thầu XL02 tại dự án cao tốc Vân Phong – Nha Trang. Gói thầu do liên danh Sơn Hải – Vinaconex thi công đã bàn giao từ ngày 18/4/2025, rút ngắn khoảng 190 ngày so với tiến độ trong hợp đồng.
Theo tính toán sơ bộ, tổng giá trị thưởng cho gói thầu là hơn 146,6 tỷ đồng, trong đó Sơn Hải nhận phần lớn với hơn 100,8 tỷ đồng; Vinaconex được đề xuất thưởng hơn 45,8 tỷ đồng.
Dự án thành phần đoạn cao tốc Vân Phong - Nha Trang thuốc cao tốc Bắc - Nam phía Đông có tổng chiều dài 83,35 km; điểm đầu (Km285+000) kết nối đường dẫn cửa phía Nam hầm Cổ Mã, thuộc địa phận huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; điểm cuối (Km368+350) kết nối với điểm đầu Dự án thành phần đoạn Nha Trang - Cam Lâm.
Tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước và Chương trình phục hồi kinh tế – xã hội, gồm 2 gói thầu xây lắp. Tại gói XL02, Tập đoàn Sơn Hải thi công đoạn Km345+620 – Km368+350 cùng 8 cầu, dài hơn 22 km, với giá trị gần 2.300 tỷ đồng.
Để bảo đảm tiến độ, ông Nguyễn Văn Huy, Phó Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải cho biết trên VGP rằng: Đơn vị đã tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, xuyên Tết với hơn 700 công nhân làm việc 24/7.
Đơn vị cũng áp dụng thiết bị hiện đại như máy đúc dải phân cách Power Curber 5700-D của Mỹ, cho phép tạo dải bê tông liền mạch, đồng đều và nhanh hơn, đồng thời thi công được nhiều hạng mục như bó vỉa, rãnh thoát nước hay mặt đường bê tông xi măng.
Nhờ tối ưu mặt bằng, vật liệu, công nghệ và nhân lực, Tập đoàn Sơn Hải đã đưa gói thầu XL02 về đích sớm 190 ngày so với hợp đồng.
An ninh tiền tệ