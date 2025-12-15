Chính thức 4 ngày nữa sẽ thông xe đoạn cuối tuyến cao tốc 11.800 tỷ đồng giúp Tập đoàn Sơn Hải “ẵm” hơn 100 tỷ đồng tiền thưởng nhờ thi công thần tốc

Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án 7 (Bộ Xây dựng), Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã tiến hành kiểm tra 13km còn lại của dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang (đoạn từ cửa hầm Cổ Mã tại xã Đại Lãnh đến nút giao tại xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa). Hiện đơn vị liên quan đang làm thủ tục bàn giao theo quy định.

Đối với trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, dự kiến tháng 3/2026 sẽ đưa vào hoạt động, trước đó lực lượng chức năng đã bố trí các trạm dừng nghỉ tạm trên tuyến cao tốc này.

Sau khi thông xe 13km cuối cùng, toàn bộ tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang dài 83,35km sẽ chính thức hoàn thành. Trước đó, 70,3km của dự án đã được đưa vào khai thác từ ngày 19/4.

Toàn bộ tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang sẽ chính thức hoàn thành vào ngày 19/12.

Sau khi thông xe 13km này, trong kỳ nghỉ Tết dương lịch, Tết âm lịch tới đây, người dân, du khách có thể di chuyển từ TP.HCM đến đường dẫn cửa phía nam hầm Cổ Mã, thuộc địa phận xã Đại Lãnh (tỉnh Khánh Hòa) bằng các tuyến cao tốc thông suốt là TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Dầu Giây - Phan Thiết, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Nha Trang - Cam Lâm, Vân Phong - Nha Trang.

Trước đó, trong văn bản Bộ Xây dựng gửi Bộ Tài chính về việc đề xuất thưởng cho các công trình tại Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tập đoàn Sơn Hải được đề xuất thưởng.

Cụ thể, Tập đoàn Sơn Hải dự kiến nhận hơn 100,8 tỷ đồng tiền thưởng nhờ hoàn thành sớm gói thầu XL02 tại dự án cao tốc Vân Phong – Nha Trang. Gói thầu do liên danh Sơn Hải – Vinaconex thi công đã bàn giao từ ngày 18/4/2025, rút ngắn khoảng 190 ngày so với tiến độ trong hợp đồng.

Theo tính toán sơ bộ, tổng giá trị thưởng cho gói thầu là hơn 146,6 tỷ đồng, trong đó Sơn Hải nhận phần lớn với hơn 100,8 tỷ đồng; Vinaconex được đề xuất thưởng hơn 45,8 tỷ đồng.