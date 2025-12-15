Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM: 3.690 tỉ đồng mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân

15-12-2025 - 15:23 PM | Bất động sản

Dự án có tổng mức đầu tư 3.600 tỉ đồng, mở rộng tuyến đường huyết mạch từ 16 m lên 72 m, góp phần giảm tải Quốc lộ 51.

Ban Quản lý Dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (TPHCM) đang hoàn tất các khâu chuẩn bị để tổ chức lễ khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992), đoạn từ Quốc lộ 51 đến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Dự án đi qua địa bàn phường Tân Hải và xã Châu Pha, được xác định là một trong những công trình giao thông đường bộ trọng điểm của TPHCM.

Theo Ban Quản lý dự án, tuyến đường Hội Bài - Phước Tân hiện hữu sẽ được mở rộng từ quy mô 16 m lên 72 m, trên chiều dài khoảng 8,8 km. Tổng mức đầu tư của dự án là 3.690 tỉ đồng, sử dụng diện tích đất khoảng 61,69 ha. Đây là trục giao thông có vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối hạ tầng khu vực phía Đông TPHCM và vùng cảng biển trọng điểm.

Mở rộng đường Hội Bài - Phước tân: Dự án 3 . 690 Tỉ đồng nâng cấp giao thông TPHCM - Ảnh 1.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992) kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Điểm đầu dự án tại ngã tư Châu Pha - Tóc Tiên, cách tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khoảng 250 m, thuộc địa bàn xã Châu Pha. Điểm cuối kết nối với điểm đầu dự án đường ĐT991B, thuộc địa bàn phường Tân Hải, tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn giữa các tuyến huyết mạch trong khu vực.

Dự án được thiết kế với vận tốc 80 km/h, quy mô mặt cắt ngang 72 m, gồm 4 làn xe ô tô, 2 làn hỗn hợp và dải an toàn.

Trước đó, vào tháng 5-2024, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) đã ban hành quyết định đầu tư dự án. Sau thời gian triển khai các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu thầu và hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đến nay dự án đã đủ điều kiện để khởi công theo quy định.

Đường Hội Bài - Phước Tân là một trong những trục giao thông huyết mạch của khu vực. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ góp phần hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối trực tiếp khu vực cảng biển Cái Mép - Thị Vải với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông qua tuyến ĐT991B đang thi công.

Dự án cũng được kỳ vọng sẽ giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 51, tuyến đường hiện đang quá tải nghiêm trọng, đồng thời phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sau khi đưa vào sử dụng. Qua đó, mở ra không gian phát triển mới cho đô thị, công nghiệp và hệ thống cảng biển tại khu vực phía Đông TPHCM.

Theo Ngọc Giang

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Diễn biến mới tại khu đô thị lấn biển Cần Giờ

Diễn biến mới tại khu đô thị lấn biển Cần Giờ Nổi bật

Khu vực có loạt "đại gia" BĐS hiện diện Vingroup, Ecopark, BRG… sắp có thêm một dự án thấp tầng 3,4 ha

Khu vực có loạt "đại gia" BĐS hiện diện Vingroup, Ecopark, BRG… sắp có thêm một dự án thấp tầng 3,4 ha Nổi bật

Xe quá tải làm sập cầu ở Tây Ninh

Xe quá tải làm sập cầu ở Tây Ninh

15:18 , 15/12/2025
Gần 3.800 tỉ đồng đầu tư hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết

Gần 3.800 tỉ đồng đầu tư hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết

15:17 , 15/12/2025
Thị trường bất động sản quanh sân bay Long Thành đón tin vui trước cột mốc đặc biệt quan trọng của siêu dự án 16 tỷ USD

Thị trường bất động sản quanh sân bay Long Thành đón tin vui trước cột mốc đặc biệt quan trọng của siêu dự án 16 tỷ USD

14:49 , 15/12/2025
Gian nan đi đòi lô đất trúng đấu giá 18 năm, không có trên thực tế

Gian nan đi đòi lô đất trúng đấu giá 18 năm, không có trên thực tế

14:46 , 15/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên