Chưa từng có: Siêu đô thị "khủng" nhất tỉnh Phú Thọ hơn 102.000 tỷ đồng lộ diện

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị phức hợp sinh thái Phú Thọ tại khu vực hồ Sáu Vó, dự án đô thị có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh.

Dự án nằm trên địa bàn phường Vĩnh Yên và 4 xã Bình Nguyên, Yên Lạc, Xuân Lãng, Nguyệt Đức. Nguồn cung dự án khoảng 12.600 căn nhà liền kề, hơn 11.300 căn biệt thự và gần 14.400 căn chung cư.

Bên cạnh nhà ở, dự án còn có công trình thương mại dịch vụ phục vụ văn hóa, du lịch, thể thao, văn phòng, các công trình khác để bán, cho thuê, thuê mua với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 102.800 tỷ đồng (khoảng 3,9 tỷ USD), chưa gồm tiền sử dụng, cho thuê đất. Tiến độ triển khai trong 9 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao, chuyển mục đích sử dụng đất.

Dự án được định hướng trở thành khu đô thị sinh thái – du lịch – dịch vụ hiện đại, thông minh, chất lượng quốc tế và thích ứng với biến đổi khí hậu. Không gian đô thị kết hợp nhiều chức năng gồm nhà ở, thương mại dịch vụ, văn phòng và các công trình phục vụ nhu cầu mua bán, cho thuê của tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

Theo quyết định, nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua đấu thầu. Nhà đầu tư được lựa chọn phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chi tiết, đặc biệt chú trọng bảo tồn hệ sinh thái hồ Sáu Vó và các khu vực mặt nước, hạn chế tối đa san lấp ao hồ, bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai, thoát nước, chất lượng nguồn nước, tác động đời sống dân cư và bố trí các công trình như nghĩa trang.

Dự án yêu cầu tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy phát triển đô thị; có giải pháp nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân vùng triển khai; bảo vệ tài nguyên nước; bố trí trạm xử lý nước thải tuân thủ khoảng cách an toàn môi trường; bảo đảm không ảnh hưởng đến khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa.

Nhà đầu tư cũng phải phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, rút ngắn tiến độ và báo cáo giám sát theo quy định; đồng thời dành nguồn lực hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, ưu tiên lao động địa phương và đầu tư các công trình phúc lợi.