Không những thế, hình khối độc đáo và chiều cao giúp tòa tháp nổi bật từ mọi góc nhìn trong thành phố. Về đêm, Landmark 81 lung linh ánh đèn khiến nhiều người muốn ngôi nhà cũng mình được nhìn thấy toà tháp. Nhiều môi giới đánh giá đây là yếu tố quan trọng với khách thuê lẫn khách mua. Khách trẻ cũng thích không gian sống gắn với biểu tượng mới của đô thị hiện đại.