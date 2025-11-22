Toà tháp biểu tượng khiến cho căn nhà nào nhìn thấy nó cũng đều tăng giá
Landmark 81 không chỉ là biểu tượng kiến trúc của TP.HCM mà còn trở thành “chuẩn mực mới” cho những căn hộ có view đẹp. Các môi giới cho biết, nhiều khi khách chỉ cần thấy căn hộ có view Landmark là sẽ chốt ngay.
Landmark 81 hiện là toà nhà cao nhất Việt Nam và từng là một trong những tòa nhà cao nhất châu Á khi hoàn thành. Tòa tháp cao 461 mét với 81 tầng. Nhờ chiều cao vượt trội và vị trí ven sông, cư dân sống trong tòa tháp có tầm nhìn bao quát thành phố và giá trị căn hộ tăng cao.
Không những thế, hình khối độc đáo và chiều cao giúp tòa tháp nổi bật từ mọi góc nhìn trong thành phố. Về đêm, Landmark 81 lung linh ánh đèn khiến nhiều người muốn ngôi nhà cũng mình được nhìn thấy toà tháp. Nhiều môi giới đánh giá đây là yếu tố quan trọng với khách thuê lẫn khách mua. Khách trẻ cũng thích không gian sống gắn với biểu tượng mới của đô thị hiện đại.
Theo môi giới, chỉ cần thấy
Landmark từ ban công, khách đã ưu tiên chọn căn hộ đó. Hiệu ứng vào buổi tối giúp các tòa nhà quanh khu vực dễ cho thuê hơn. Những căn không có view Landmark thường rẻ hơn vài trăm nghìn mỗi tháng.
Anh Gia Hùng, môi giới cho thuê nhà, kể từng có căn 5 triệu/tháng với view Landmark và rất thích vì ban đêm cực đẹp. Giá thuê thay đổi theo khoảng cách tới Landmark, hướng nhìn và chất lượng căn hộ. Nhưng đa số khách chấp nhận trả thêm để có view này.
Ở Bình Thạnh hay Phú Nhuận cũ, Landmark 81 nằm chính diện tầm mắt nên sức hút càng mạnh. Môi giới cũng nhận xét yếu tố hạ tầng như ngập úng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh mùa mưa khiến khách cân nhắc. Bù lại, kết nối giao thông từ khu này khá thuận tiện. Cộng hưởng lợi thế giao thông và tầm nhìn biểu tượng, giá chung cư quanh khu luôn ổn định.
Chủ nhà chia sẻ khách thuê thường ưu tiên view đẹp trước rồi mới xem nội thất hay tiện ích. Căn có hướng nhìn tốt thường có giá cao hơn rõ rệt cùng diện tích. Yếu tố phong thuỷ cũng ảnh hưởng vì khách muốn kết hợp hướng hợp tuổi với view rộng. Tầm nhìn mở về trung tâm là lựa chọn tối ưu.
Nhiều người thuê trẻ muốn sở hữu góc nhìn đẹp sau giờ làm, xem đó là trải nghiệm sống, giảm căng thẳng thay vì chỉ nơi tạm trú. Vì vậy, thị trường căn hộ có view đẹp luôn giữ sức cầu ổn định. Khi view hướng Landmark xuất hiện, lựa chọn của khách nghiêng hẳn về các căn này.
Chị Cam Ly, nhân viên văn phòng, nói được ngắm cảnh đẹp từ nhà là cách giải tỏa đầu óc sau ngày dài. Đây là động lực giúp chị hướng đến cuộc sống tốt hơn qua từng giai đoạn.
Ở các dự án được triển khai những năm gần đây, nhiều chủ đầu tư quy hoạch ban công và mặt kính hướng về Landmark. Khách mua và đầu tư đều thích căn có view Landmark vì thường có thanh khoản tốt hơn.
Dù cách xa, toà tháp vẫn là điểm nhấn làm căn hộ hấp dẫn hơn.
Tòa Landmark 81 từng là biểu tượng của
Vinhomes. Tháng 7/2022, Vinhomes đã chuyển nhượng cho Vinpearl quản lý. Tuy nhiên, đây là giao dịch nội bộ và việc quản lý, vận hành tòa tháp vẫn thuộc về Vingroup.
Bài và ảnh: Quốc Hoàng
