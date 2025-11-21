Toàn cảnh khu vực sắp xây sân vận động lớn nhất Việt Nam tại Hưng Yên: Sức chứa gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vinhomes xây dựng
Sân vận động 60.000 chỗ ngồi với mái vòm đóng mở tự động một trong những công trình hiện đại bậc nhất Đông Nam Á. Dự án sẽ góp phần tăng sức hút cho bất động sản phía đông Thủ Đô, nơi đang có các khu đô thị hàng chục tỷ USD như Ecopark, Vinhomes Ocean Park, Sunshine Legend City...
Mới đây, Bộ Công an đã khởi công dự án
sân vận động đa năng tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Công trình được thiết kế sức chứa 60.000 chỗ ngồi, gấp rưỡi sân lớn nhất hiện tại là sân Mỹ Đình (40.000 chỗ). Dự án nằm trên khu vực hiện là khu tổ hợp thể thao – dịch vụ quy mô 92ha, thuộc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF.
Dự án tọa lạc ngay sát trục đường tỉnh 379 tuyến giao thông huyết mạch nối Hưng Yên với cầu Thanh Trì, đường vành đai 3, chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 phút di chuyển. Vị trí này đồng thời nằm gần các tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Hà Nội – Bắc Giang, giúp việc kết nối liên vùng trở nên thuận tiện hơn. Hạ tầng khu vực đang được đầu tư mở rộng, tạo điều kiện liên thông dễ dàng.
Hơn nữa, dự án còn được hưởng lợi từ hệ thống giao thông đang dần hoàn thiện. Khi cầu Ngọc Hồi đi vào hoạt động, việc di chuyển từ vành đai 3,5 tới Hưng Yên sẽ nhanh và thuận tiện hơn đáng kể. Đồng thời, cầu Mễ Sở kết nối trực tiếp với tuyến vành đai 4, rút ngắn thời gian di chuyển và giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu.
Sân vận động gồm bốn khán đài khép kín, tích hợp đầy đủ các khu chức năng hiện đại như trung tâm kỹ thuật, an ninh, điều hành phát sóng, khu báo chí, phòng cầu thủ, khu VIP và hệ thống dịch vụ ẩm thực cao cấp, đáp ứng yêu cầu tổ chức những sự kiện thể thao và giải trí quy mô lớn. Công trình do Công ty CP Vinhomes (thuộc Tập đoàn Vingroup) đảm nhiệm vai trò tổng thầu thi công.
Sân PVF được thiết kế với nhiều hạng mục hiện đại, trong đó nổi bật nhất là hệ mái vòm thép khổng lồ với cặp dầm dài 373 m, nặng hơn 8.600 tấn và hai tấm màng xuyên sáng 78 x 125 m, có thể đóng mở hoàn toàn trong 12–20 phút, kết hợp cửa kính end-zone cao 36 m, rộng 55 m, tạo không gian linh hoạt, tràn ngập ánh sáng tự nhiên – công nghệ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, mặt sân sử dụng công nghệ cỏ mô-đun hybrid tương tự sân Wembley (Anh) và sân Quốc gia Singapore, kết hợp giữa cỏ tự nhiên và nhân tạo để tăng độ bền, thoát nước nhanh và dễ bảo trì. Khu VIP được bố trí riêng biệt, có ban công toàn cảnh, dịch vụ ẩm thực cao cấp và lối đi riêng, hướng đến phục vụ khán giả hạng sang và các sự kiện thể thao – giải trí quốc tế.
Khi hoàn thành, sân vận động PVF đạt chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các giải đấu lớn như ASIAD, Olympic hay World Cup. Với thiết kế hiện đại, trang thiết bị đồng bộ theo chuẩn quốc tế, sân vận động được kỳ vọng sẽ nâng tầm hạ tầng thể thao Việt Nam, đưa Hưng Yên trở thành điểm đến mới trên bản đồ thể thao khu vực.
Hiện trạng khu đất cho thấy phần lớn diện tích đang được sử dụng làm nhà vườn trồng cây cảnh, bên cạnh đó là một số nhà xưởng kinh doanh vật liệu xây dựng.
Người dân địa phương cho biết họ đã được thông tin về dự án, song đến nay vẫn chưa có cuộc đối thoại liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ.
Cũng tại xã Nghĩa Trụ, nhiều dự án bất động sản quy mô lớn đã và đang hình thành như đại đô thị
Vinhomes Ocean Park 2, 3 và khu đô thị Ecopark. Việc khởi công sân vận động PVF với sức chứa 60.000 chỗ ngồi được xem là mảnh ghép quan trọng, bổ sung vào chuỗi công trình thể thao – dịch vụ, góp phần hoàn thiện không gian phát triển phía Đông Nam Hà Nội.
Hưng Yên đang là điểm nóng thu hút đầu tư với tốc độ ấn tượng. Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, tỉnh ghi nhận 243 dự án mới và tăng vốn, với tổng vốn đăng ký hơn 6,3 tỷ USD – trong đó có 144 dự án trong nước (hơn 4,7 tỷ USD) và 99 dự án FDI với gần 1,6 tỷ USD. Hiện toàn tỉnh có gần 3.900 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 41 tỷ USD, minh chứng cho sức bật mạnh mẽ của vùng đô thị – công nghiệp hai bên sông Hồng.
Sự xuất hiện của “siêu sân vận động” PVF được kỳ vọng không chỉ gia tăng giá trị bất động sản mà còn thúc đẩy kinh tế du lịch địa phương, tạo nên trung tâm thể thao – văn hóa – dịch vụ quy mô lớn, góp phần đưa Hưng Yên trở thành điểm đến mới của vùng Thủ đô.
Bài và ảnh: Văn Đoan
