Toàn cảnh khu đất rộng gấp rưỡi phường Hoàn Kiếm, sắp được Vingroup đầu tư 41.000 tỷ làm khu đô thị ở Bắc Ninh

05-11-2025 - 07:18 AM | Bất động sản

Xung quanh Khu đô thị mới Tây Bắc TP Bắc Ninh có hàng loạt khu công nghiệp lớn như Yên Phong, Quế Võ 1, Quang Châu. Điều này giúp dự án tận dụng được nhu cầu ở thực của hàng nghìn chuyên gia, doanh nhân, kỹ sư, người lao động.

Dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh trở thành cái tên được quan tâm trong khoảng một năm trở lại đây khi liên tục có diễn biến mới liên quan đến tập đoàn Vingroup. Cụ thể, vào tháng 11/2024, Tập đoàn Vingroup đã có đề xuất đầu tư dự án. Sau đó, đến đầu năm nay, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Và đến giữa tháng 5, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư là liên danh do Vingroup đứng đầu. Đến tháng 9, nhà đầu tư hoàn thành niêm yết, lấy ý kiến quy hoạch chi tiết 1/500. UBND phường Kinh Bắc đã họp với các hộ dân, thông báo thu hồi đất. Điều này phản ánh tiến độ triển khai cực kỳ nhanh chóng so với một đại dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỷ, diện tích 277 ha có vị trí giao thông chiến lược. Cụ thể, dự án nằm cách trung tâm TP Bắc Ninh cũ chỉ 5 km, cách Hà Nội khoảng 50 km và thuận tiện di chuyển đến Hải Phòng.

Đặc biệt, trong vòng 30 phút di chuyển, xung quanh dự án có hàng loạt khu công nghiệp lớn như Yên Phong, Quế Võ 1, Quang Châu. Điều này giúp dự án tận dụng được nhu cầu ở thực của hàng nghìn chuyên gia, doanh nhân, kỹ sư, người lao động.

Đặc biệt, dự án tọa lạc gần tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang và đường vành đai 4 vùng Thủ đô – những huyết mạch giao thông quan trọng. Không những thế, dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh còn cách sân bay Gia Bình và sân bay Nội bài dưới một giờ di chuyển.

Khu đô thị được quy hoạch phát triển theo mô hình “all-in-one” độc quyền của Vinhomes, tích hợp hài hòa các công trình văn hóa, y tế, giáo dục và thương mại dịch vụ tạo nên một không gian đô thị đa chức năng, hiện đại và đồng bộ.

Điểm nổi bật nhất của dự án là bán đảo Hòa Long, nằm giữa hồ nước hình vành khăn, được ví như “mắt rồng”. Với cảnh quan sông ngòi, hồ nước tự nhiên và không gian sinh thái phong phú, khu vực này sẽ trở thành khu đô thị nghỉ dưỡng cao cấp, một sự lựa chọn sống xanh thanh bình trong khu vực đô thị hóa mạnh của Bắc Ninh.

Hiện tại dự án vẫn chủ yếu là đất nông nghiệp xen lẫn khu dân cư, công tác giải phóng mặt bằng đang được tích cực xúc tiến. Hạ tầng giao thông khu vực còn hạn chế, với nhiều tuyến đường nhỏ hẹp, chưa đồng bộ, một số đoạn là đường dân sinh gây khó khăn cho việc di chuyển.

Các tuyến đường dẫn vào khu vực bán đảo Hòa Long đang được xây dựng. Hiện công nhân đang lát đá vỉa hai bên đường, mặt đường đã được trải đá dăm, chuẩn bị cho công đoạn thảm nhựa.

Ngoài dự án trên, Tập đoàn Vingroup đã đề xuất đầu tư dự án khu đô thị mới tại huyện Gia Bình cũ với quy mô gần 6.000 ha, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong chiến lược phát triển không gian đô thị Bắc Ninh. Các dự án được kỳ vọng hình thành trung tâm đô thị – thương mại – dịch vụ quy mô lớn phía Bắc Thủ đô, đáp ứng nhu cầu nhà ở, thương mại và dịch vụ của hàng chục nghìn cư dân.

Những năm gần đây, thị trường bất động sản Bắc Ninh có bước phát triển ấn tượng trên nhiều phân khúc, từ nhà ở, khu đô thị đến khu công nghiệp. Các dự án quy mô lớn như Đông Nam Bắc Ninh, Nam Sơn và đặc biệt là khu đô thị Hồng Hạc City của Phú Mỹ Hưng với vốn đầu tư 1,1 tỷ USD tại Thuận Thành đang góp phần hình thành chuỗi đô thị vệ tinh hiện đại bao quanh Hà Nội, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của vùng.

Bắc Ninh cũng là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về phát triển công nghiệp và thu hút FDI, nằm trong nhóm địa phương có nền kinh tế năng động hàng đầu. Để hỗ trợ sự tăng trưởng này, tỉnh đang tập trung phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm như sân bay Gia Bình, tuyến đường kết nối sân bay dài 35 km rộng 120 m với tổng vốn hơn 71.000 tỷ đồng, cùng đường Vành đai 4, mở ra cơ hội nâng cấp mạng lưới kết nối và thúc đẩy phát triển vùng Đông Bắc Thủ đô.

Tất cả những yếu tố này cùng với dự án Khu đô thị mới Tây Bắc sẽ góp phần hoàn thiện tổng thể cảnh quan đô thị, tăng cường sức hút đầu tư và đẩy nhanh tiến trình xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đây là nền tảng thuận lợi để khu vực phát triển bền vững và toàn diện trong tương lai gần.

Bài và ảnh: Văn Đoan

