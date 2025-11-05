Toàn cảnh khu đất rộng gấp rưỡi phường Hoàn Kiếm, sắp được Vingroup đầu tư 41.000 tỷ làm khu đô thị ở Bắc Ninh

Dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh trở thành cái tên được quan tâm trong khoảng một năm trở lại đây khi liên tục có diễn biến mới liên quan đến tập đoàn Vingroup. Cụ thể, vào tháng 11/2024, Tập đoàn Vingroup đã có đề xuất đầu tư dự án. Sau đó, đến đầu năm nay, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.