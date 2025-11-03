Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup ghi danh vào cuộc đua toàn cầu '7 Kỳ quan Đô thị Tương lai’

03-11-2025 - 13:47 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sáng 3/11, Tập đoàn Vingroup cho biết đã nộp hồ sơ cho cuộc bình chọn '7 Kỳ quan Đô thị Tương lai’.

Vingroup nộp hồ sơ tham gia bầu chọn ‘7 Kỳ quan Đô thị Tương lai’ thế giới

Dự án khu đô thị Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise mới đây đã chính thức nộp hồ sơ ứng viên tham gia chiến dịch bầu chọn quy mô toàn cầu “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”, do tổ chức nổi tiếng thế giới New7Wonders khởi xướng.  Với việc tham gia bầu chọn, tập đoàn hàng đầu Việt Nam đã khắng định dự án là biểu tượng mang tầm vóc thế giới, hội tụ đủ yếu tố để đại diện cho tương lai đô thị của nhân loại.

Được biết, ngay sau khi chiến dịch bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” chính thức mở cổng (ngày 31/10/2025), kêu gọi người dân trên toàn thế giới tìm ra 7 thành phố tiêu biểu nhất cho tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững và tiến bộ nhân loại – Vingroup đã nộp hồ sơ tham dự.

Đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup ghi danh vào cuộc đua toàn cầu '7 Kỳ quan Đô thị Tương lai’- Ảnh 1.

Toàn cảnh Dự án khu đô thị Cần Giờ trong tương lai. Ảnh: Vingroup

Trong vòng một năm kể từ ngày khởi động, các ứng viên khác đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ lần lượt được đề cử và giới thiệu. Giai đoạn bầu chọn chính thức bắt đầu từ ngày 31/10/2026 và kết thúc bằng Lễ công bố 7 Kỳ Quan Thành phố Tương lai vào ngày 31/10/2027.

Sáng kiến bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” không đơn thuần là một cuộc đại thảo luận trên toàn cầu để tìm ra những “kỳ quan mới”. Đây còn là một chiến dịch phản ánh chuẩn mực văn minh của thế kỷ 21, tôn vinh những đô thị tiên phong trong tư duy phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ nhân văn, đổi mới - sáng tạo; và định nghĩa thế nào là “một thành phố tương lai”.

Từ khi ra đời cách đây 25 năm, New7Wonders - tổ chức nổi tiếng toàn cầu với những cuộc bầu chọn “7 Kỳ quan Thế giới mới” và “7 Kỳ quan Thiên nhiên mới” - đã trở thành hiện tượng văn hóa quốc tế khi hàng trăm triệu người trên khắp hành tinh cùng định nghĩa lại kỳ quan của thời đại. 

Tiếp nối mô hình đã tạo nên danh tiếng toàn cầu của New7Wonders, chiến dịch “7 Kỳ quan Thành phố Tương lai” là dịp để công dân trên toàn thế giới định nghĩa thế nào là một kỳ quan đô thị, xác lập chuẩn mực chất lượng sống mới của thế kỷ này. 

Đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup ghi danh vào cuộc đua toàn cầu '7 Kỳ quan Đô thị Tương lai’- Ảnh 2.

 

Dự án khu đô thị Cần Giờ là mô hình đô thị ESG tiên phong tại châu Á

Xét ở các tiêu chí trên, khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ hội tụ đủ các điều kiện để trở thành ứng viên lý tưởng với mô hình đô thị môi trường - xã hội - quản trị (ESG) hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Tọa lạc tại vùng sinh thái ven biển Cần Giờ của TP.HCM, kế cận rừng ngập mặn được UNESCO công nhận, khu đô thị lấn biển Cần Giờ là một đô thị hiện đại với quy mô gần 2.870 ha, tổng chiều dài bờ biển bao quanh dự án lên tới 121km, trong đó có 53 km bãi biển công cộng. 

Đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup ghi danh vào cuộc đua toàn cầu '7 Kỳ quan Đô thị Tương lai’- Ảnh 3.

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ có tổng mức đầu tư 10 tỷ USD, đang được Vingroup triển khai thi công. Ảnh: Vingroup

Khi hoàn thành, công trình sẽ là siêu đô thị sở hữu đường bờ biển dài nhất Việt Nam với định hướng trở thành “siêu đô thị biển - sinh thái - công nghệ” hàng đầu khu vực, phát triển theo mô hình ESG++ với công nghệ vận hành thông minh, năng lượng xanh, được quy hoạch hài hòa giữa rừng và biển.

Cụ thể, đây là dự án tiên phong tại Việt Nam phấn đấu đạt chứng chỉ xanh BREEAM Communities - một trong những chứng chỉ quốc tế khắt khe và uy tín hàng đầu thế giới cho quy hoạch và phát triển đô thị bền vững, và Tiêu chuẩn quốc gia ISO 37122 về phát triển đô thị thông minh.

Dự án được đầu tư phát triển hệ thống năng lượng điện gió trên biển nằm cách bờ 20km, ứng dụng công nghệ tiên tiến với những tiêu chuẩn cao nhất, khai thác tối đa sức gió tự nhiên để cung cấp nguồn điện xanh cho hệ sinh thái.

Đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup ghi danh vào cuộc đua toàn cầu '7 Kỳ quan Đô thị Tương lai’- Ảnh 4.

 

Đại đô thị này cũng đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông xanh, hướng tới 100% phương tiện sử dụng trong khu đô thị có mức phát thải ròng bằng 0.

Với vị trí “tựa rừng, hướng biển”, dự án duy trì nhiệt độ mát hơn trung tâm TP. HCM khoảng 2°C, hứa hẹn trở thành biểu tượng đô thị xanh và bền vững của thành phố phía Nam. 

Đại công trình 10 tỷ USD của Vingroup ghi danh vào cuộc đua toàn cầu '7 Kỳ quan Đô thị Tương lai’- Ảnh 5.

Nhà hát Blue Waves Theatre tại dự án khu đô thị Cần Giờ trong tương lai. Ảnh: Vingroup

Đáng chú ý, Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ nằm ngay cạnh siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ trị giá 4,8 tỷ USD, mở ra triển vọng hình thành chuỗi logistics biển – thương mại quốc tế gắn với cảng nước sâu. Từ đây, Cần Giờ có thể trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực Đông Nam Á, đồng thời phát triển mạnh các dịch vụ thương mại, kinh tế.

Trong tương lai, Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ sẽ được kết nối thuận tiện vào trung tâm bằng tàu metro tốc độ cao. Cùng với đó, Vingroup cũng đang đề xuất xây dựng đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu kết nối đến nơi đây.

Công viên 1.300 tỷ đồng gần di sản thiên nhiên thế giới, sẽ hợp lực với dự án lớn nhất lịch sử Vingroup?

 

Theo Thái Hà

Đời Sống Pháp Luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đề xuất mới về bảo hiểm thất nghiệp

Đề xuất mới về bảo hiểm thất nghiệp Nổi bật

Cách tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH

Cách tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH Nổi bật

Đồng Nai phải giải ngân gần 9.000 tỉ đồng vốn đầu tư công trong 2 tháng cuối năm 2025

Đồng Nai phải giải ngân gần 9.000 tỉ đồng vốn đầu tư công trong 2 tháng cuối năm 2025

11:33 , 03/11/2025
Dự án 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam cần hơn 13.700 nhân sự: Tuyển những vị trí nào, yêu cầu ra sao?

Dự án 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam cần hơn 13.700 nhân sự: Tuyển những vị trí nào, yêu cầu ra sao?

10:55 , 03/11/2025
Đường sắt tốc độ cao 5,3 tỷ USD từ Hà Nội đi Hạ Long chỉ mất 30 phút sẽ được làm xong trong 24 tháng?

Đường sắt tốc độ cao 5,3 tỷ USD từ Hà Nội đi Hạ Long chỉ mất 30 phút sẽ được làm xong trong 24 tháng?

09:40 , 03/11/2025
Lương nhà giáo được xếp cao nhất

Lương nhà giáo được xếp cao nhất

09:23 , 03/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên