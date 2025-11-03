Đồng Nai phải giải ngân gần 9.000 tỉ đồng vốn đầu tư công trong 2 tháng cuối năm 2025

Ngày 3-11, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai đã báo cáo UBND tỉnh về tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025.

Kế hoạch đầu tư công năm 2025, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Đồng Nai là hơn 31.926 tỉ đồng. Đến ngày 28-10, số giải ngân kế hoạch năm 2025 là 13.867 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 43,43% kế hoạch.

Đồng Nai phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trước ngày 31-12-2025

Trường hợp không tính số kế hoạch vốn là 9.236 tỉ đồng (gồm 8.036 tỉ đồng của dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành được Quốc hội cho phép kéo dài thời gian giải ngân đến hết năm 2026 và số kế hoạch mới giao bổ sung là 1.200 tỉ đồng), thì kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao là 22.690 tỉ đồng.

Vì vậy, tỉ lệ giải ngân đến ngày 28-10 là 61,11% (13.867/22.690 tỉ đồng), cao hơn tỉ lệ giải ngân cả nước.

Trong đó, tỉ lệ giải ngân Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa đạt 89%, Sở Xây dựng đạt 51%, Sở Công Thương đạt 1,6%, Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Cẩm Mỹ đạt 2%, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai đạt 6%...

Theo Sở Tài chính, số vốn còn lại cần phải giải ngân trong các tháng cuối năm tương đối lớn cần phải có sự quyết tâm và tập trung cao độ của các sở ngành, chủ đầu tư, địa phương và đơn vị có liên quan.

Nguyên nhân giải ngân chậm do một số dự án trong quá trình đấu thầu có xảy ra kiến nghị đấu thầu, phải xử lý kiến nghị đấu thầu mới tiếp tục thực hiện nên ảnh hưởng đến tiến độ dự án cũng như tỉ lệ giải ngân như: Dự án xây dựng đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Dự án khu tái định cư tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa cũ; trong tháng 9 và 10 thời tiết mưa lớn phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các dự án.

Do vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng, một số người dân chưa đồng thuận với giá bồi thường dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện làm ảnh hưởng trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Việc thành lập chính quyền 2 cấp có sự thay đổi về tổ chức và nhân sự nên cũng ảnh hưởng đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng…