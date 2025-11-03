Phía sau doanh thu kỷ lục 170.000 tỷ sau 9 tháng của Vingroup: VinFast tăng trưởng 80%, doanh số chưa ghi nhận của VinHomes lên đến 224.000 tỷ đồng

BCTC 9 tháng đầu năm 2025 của Vingroup (VIC) cho thấy kết quả tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu thuần đạt 169.611 tỷ đồng (tương đương 6,45 tỷ USD), tăng 34%, và lợi nhuận sau thuế gấp 1,9 lần cùng kỳ, đạt 7.565 tỷ đồng.

Bất động sản: Trụ cột "gánh vác" và cỗ máy tạo tiền mặt

Nguồn số liệu: BCTC quý 3 và báo cáo quý 3 ủa Vingroup

Phân tích chi tiết từ BCTC Q3.2025 cho thấy, mảng kinh doanh bất động sản (chủ yếu là Vinhomes) tiếp tục là "cỗ máy in tiền " của tập đoàn. Mảng này đóng góp 78.300 tỷ đồng (tương đương 3 tỷ USD) vào doanh thu thuần hợp nhất, chiếm 46% tổng cơ cấu.

Quan trọng hơn cả doanh thu đã ghi nhận, "của để dành" của Vinhomes đang ở mức cao kỷ lục. Khoản doanh số chưa ghi nhận (phản ánh từ các hợp đồng đã ký nhưng chưa bàn giao) đã đạt 224.000 tỷ đồng (tương đương 8,5 tỷ USD) tại cuối quý III, tăng 93% so với cùng kỳ năm 2024. Con số khổng lồ này đảm bảo nguồn thu vững chắc cho Vinhomes trong các năm tới.

Bên cạnh việc thu tiền từ các dự án hiện hữu, Vinhomes cũng liên tục khởi công và chuẩn bị ra mắt các "đại dự án" mới. Nổi bật là Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM), một "thành phố" ven biển rộng 2.870 ha, dự kiến ra mắt thị trường ngay trong tháng 11/2025. Các dự án gối đầu trọng điểm khác bao gồm Vinhomes Royal Island (Hải Phòng), Vinhomes Phước Vĩnh Tây (Long An), KCN Vinhomes tại Hải Phòng, và 7 dự án Nhà ở xã hội Happy Home trên cả nước.

Công nghệ - Công nghiệp: động cơ VinFast tăng trưởng với doanh thu tăng vọt 80%

Nguồn: báo cáo của Vingroup

Nếu bất động sản là "hiện tại", thì VinFast là "tương lai" nhận được nguồn lực đầu tư lớn nhất. Mảng sản xuất (chủ yếu là VinFast) đã vươn lên thành trụ cột doanh thu lớn thứ hai, ghi nhận gần 50.700 tỷ đồng (tương đương 1,9 tỷ USD) , chiếm gần 30% tổng cơ cấu.

Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm 2024, doanh thu mảng này đã tăng trưởng tới 80% . Trong 9 tháng, VinFast đã bàn giao 110.362 ô tô điện trên toàn cầu (tăng 149%).

Riêng tại thị trường nội địa, VinFast cán mốc 103.884 xe, lập kỷ lục doanh số cao nhất từ trước đến nay đối với một thương hiệu tại Việt Nam. Con số này cao hơn gấp đôi so với đối thủ xếp thứ hai là Toyota (48.126 xe).

Ở mảng xe 2 bánh điện, VinFast cũng ghi nhận 234.536 xe được bàn giao, tăng gần 6 lần.

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng mở rộng mạnh mẽ sang lĩnh vực công nghiệp nặng và hạ tầng. VinMetal được chính thức thành lập (tháng 10/2025) để gia nhập lĩnh vực luyện kim, trong khi VinSpeed cũng được công bố với vai trò tiên phong phát triển hạ tầng đường sắt tốc độ cao.

Cuối cùng, Vingroup đã khởi công hai dự án trọng điểm là Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Nhà máy điện LNG Hải Phòng – dự án điện khí hóa lỏng lớn nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, Vingroup và VinEnergo tiếp tục mở rộng hợp tác thông qua các thỏa thuận chiến lược với UBND tỉnh Gia Lai, PT. Sulsel Andalan Energi (Indonesia), và FIMO về phát triển năng lượng tái tạo, khẳng định vai trò tiên phong của Vingroup trong đầu tư hạ tầng công nghiệp và năng lượng sạch quy mô lớn.

Hệ sinh thái dịch vụ và Xây dựng: Dòng tiền phụ trợ ổn định

Bên cạnh hai trụ cột chính, các mảng kinh doanh còn lại đóng vai trò tạo dòng tiền ổn định và bổ trợ cho hệ sinh thái.

Khối thương mại dịch vụ truyền thống ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực. Mảng cho thuê bất động sản (Vincom Retail) mang về 8.390 tỷ đồng. Với đà phục hồi mạnh của ngành du lịch, tổng doanh thu vận hành 9 tháng của Vinpearl đạt 12.700 tỷ đồng, ghi nhận tăng trưởng mạnh 27-29% ở cả mảng khách sạn và VinWonders.

Mảng Y tế (Vinmec) thu 3.850 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Doanh thu mảng Giáo dục (Vinschool, VinUni) cũng duy trì tăng trưởng ổn định 12%, đạt 4.612 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vingroup vừa ra mắt thương hiệu Vin New Horizon , phát triển mô hình đô thị và dịch vụ cho người cao tuổi cũng như lấn sân sang mảng giải trí với việc thành lập CTCP Phát triển điện ảnh V-Film vào cuối tháng 9/2025

Một điểm đáng chú ý khác là mảng "Hoạt động kinh doanh khác", bao gồm chủ yếu các dịch vụ tổng thầu xây dựng, quản lý bất động sản và dịch vụ công nghệ thông tin. Mảng này bất ngờ mang về 23.811 tỷ đồng doanh thu, trở thành nguồn thu lớn thứ ba của tập đoàn.

Một thành tích nổi bật của mảng này là việc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) đã tổ chức thành công triển lãm "80 Năm Hành trình Độc lập, Tự do, và Hạnh phúc", thu hút hơn 10 triệu lượt khách tham quan.

Quy mô Tập đoàn: Doanh nghiệp tư nhân đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng tài sản

Sự đầu tư song song vào nhiều lĩnh vực đã đẩy quy mô của Vingroup lên một tầm vóc mới. Tại ngày 30/09/2025, tổng tài sản của tập đoàn hơn 1 triệu tỷ đồng (tương đương hơn 41 tỷ USD) , tăng 30% so với đầu năm. Con số này đưa Vingroup trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên và là doanh nghiệp (không bao gồm các ngân hàng) thứ hai tại Việt Nam đạt mốc 1 triệu tỷ đồng tài sản này, chỉ sau Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia PVN.