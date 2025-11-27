Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Toàn cảnh khu vực sẽ xây cầu hơn 11.000 tỷ đồng, nằm cạnh khúc sông mỗi km ‘cõng’ một tỷ USD giá trị bất động sản ở TP.HCM

27-11-2025 - 07:19 AM | Bất động sản

Khi hoàn thành, cầu Đồng Nai 2 sẽ rút ngắn thời gian đi từ Vinhomes Grand Park sang Aqua City từ gần một giờ xuống còn 10 phút và thúc đẩy giá trị bất động sản bên kia sông.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây cầu hơn 11.000 tỷ đồng, nằm cạnh khúc sông mỗi km ‘cõng’ một tỷ USD giá trị bất động sản ở TP.HCM- Ảnh 1.

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã thông qua chủ trương đầu tư Cầu Đồng Nai 2 (còn gọi là cầu Long Hưng) nối TP.HCM với Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai theo hình thức PPP từ năm 2025 đến 2028.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây cầu hơn 11.000 tỷ đồng, nằm cạnh khúc sông mỗi km ‘cõng’ một tỷ USD giá trị bất động sản ở TP.HCM- Ảnh 2.

Cầu Đồng Nai 2 bắt đầu từ nút giao Gò Công trên Vành đai 3 (TP.HCM) và kết thúc tại Quốc lộ 51 (Đồng Nai). Đáng chú ý, cầu nằm ngay cạnh khúc sông dài 13 km nhưng có đến 5 dự án bất động sản lớn, có tổng mức đầu tư lên tới 13 tỷ USD.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây cầu hơn 11.000 tỷ đồng, nằm cạnh khúc sông mỗi km ‘cõng’ một tỷ USD giá trị bất động sản ở TP.HCM- Ảnh 3.

Dù chỉ cách nhau một con sông nhưng việc di chuyển giữa 2 bờ khá khó khăn khi phải tốn đến gần một giờ đi qua cầu Thị Nại và quốc lộ 51. Vì thế, giá bất động sản 2 bờ có khoảng cách rõ rệt.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây cầu hơn 11.000 tỷ đồng, nằm cạnh khúc sông mỗi km ‘cõng’ một tỷ USD giá trị bất động sản ở TP.HCM- Ảnh 4.

Trong khi ở dự án Vinhomes Grand Park giá căn hộ phổ biến khoảng 45 – 80 triệu đồng/m². Đối với các sản phẩm biệt thự ven sông, mức giá chào bán từ 200 - 235 triệu đồng/m². Thì giá bất động sản Aqua City hiện chưa bằng khoảng một nửa.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây cầu hơn 11.000 tỷ đồng, nằm cạnh khúc sông mỗi km ‘cõng’ một tỷ USD giá trị bất động sản ở TP.HCM- Ảnh 5.

Nhưng nếu cầu Đồng Nai 2 được xây dựng, thời gian sẽ rút ngắn xuống còn 10 phút. Không chỉ giúp hàng trăm nghìn người dân đi lại thuận tiện hơn mà cầu sẽ còn là cú hích làm tăng giá trị bất động sản.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây cầu hơn 11.000 tỷ đồng, nằm cạnh khúc sông mỗi km ‘cõng’ một tỷ USD giá trị bất động sản ở TP.HCM- Ảnh 6.

Trước đây, mỗi khi các dự án hạ tầng lớn như cầu Nhơn Trạch, Vành đai 3 hay tuyến metro khởi công, mặt bằng giá và thanh khoản bất động sản tại Nhơn Trạch, Thủ Đức, Bình Dương cũ đều ghi nhận những đợt dịch chuyển rõ rệt. Trục đại đô thị ven sông gồm Vinhomes Grand Park – Aqua City – Izumi City hiện vẫn đang ở “giai đoạn đầu đường cong”, khi Cầu Đồng Nai 2 mới ở bước thông qua chủ trương nên dư địa phản ánh thông tin hạ tầng vào giá còn rất lớn. Trong ảnh là cầu Nhơn Trạch.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây cầu hơn 11.000 tỷ đồng, nằm cạnh khúc sông mỗi km ‘cõng’ một tỷ USD giá trị bất động sản ở TP.HCM- Ảnh 7.

Đơn cử như khu đô thị Vinhomes Grand Park, cách vị trí cầu khoảng 2km, một môi giới tại đây cho biết: “Khách hỏi giá căn hộ nhiều hơn khi các thông tin cầu đường liên tục được công bố.” Hiện căn hộ 2PN rộng khoảng 69 m² có giá khoảng 3,1 tỷ đồng, tương đương gần 45 triệu đồng/m².

Toàn cảnh khu vực sẽ xây cầu hơn 11.000 tỷ đồng, nằm cạnh khúc sông mỗi km ‘cõng’ một tỷ USD giá trị bất động sản ở TP.HCM- Ảnh 8.

Tương tự với đại đô thị Aqua City bên kia sông, anh Hùng - môi giới tại dự án - cho biết: Lượng khách hỏi đất quanh khu vực tăng lên sau khi công bố chủ trương xây cầu, đặc biệt là các tuyến đường dự kiến kết nối vào cầu. Tuy vậy, giao dịch vẫn thăm dò, chờ tiến độ cụ thể.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây cầu hơn 11.000 tỷ đồng, nằm cạnh khúc sông mỗi km ‘cõng’ một tỷ USD giá trị bất động sản ở TP.HCM- Ảnh 9.

Dự kiến, cầu Đồng Nai 2 dài gần 12km, trong đó cầu chính hơn 2km, quy mô 8 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Hiện vị trí dự kiến xây cầu vẫn là đất trống, dân cư thưa. Một số đoạn ven sông cỏ mọc um tùm, hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn chỉnh.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây cầu hơn 11.000 tỷ đồng, nằm cạnh khúc sông mỗi km ‘cõng’ một tỷ USD giá trị bất động sản ở TP.HCM- Ảnh 10.

Phía TP.HCM, khu vực nút giao Gò Công đang được đẩy nhanh thi công, đặc biệt là các hạng mục thuộc Vành đai 3.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây cầu hơn 11.000 tỷ đồng, nằm cạnh khúc sông mỗi km ‘cõng’ một tỷ USD giá trị bất động sản ở TP.HCM- Ảnh 11.

Hiện tuyến Nguyễn Xiển đi qua khu vực vẫn là trục kết nối chính, rộng 2 làn xe và thường xuyên đông đúc phương tiện.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây cầu hơn 11.000 tỷ đồng, nằm cạnh khúc sông mỗi km ‘cõng’ một tỷ USD giá trị bất động sản ở TP.HCM- Ảnh 12.

Còn ở phía Đồng Nai, vị trí dự kiến xây cầu là khu dân cư xen kẽ đất trống, cây mọc um tùm, hiện đang chờ quy hoạch chi tiết.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây cầu hơn 11.000 tỷ đồng, nằm cạnh khúc sông mỗi km ‘cõng’ một tỷ USD giá trị bất động sản ở TP.HCM- Ảnh 13.

Đáng chú ý, đây là một trong ba cây cầu (cùng Phú Mỹ 2 và Cát Lái) được TP.HCM và Đồng Nai thống nhất đầu tư, nhằm hoàn thiện mạng lưới kết nối hạ tầng, nhất là khi Sân bay Long Thành sắp đưa vào khai thác. Ảnh: Phối cảnh Cầu Cát Lái.

 Khu vực bất động sản cực sôi động sau sáp nhập: Giá bằng một nửa, nguồn cung vượt xa TP.HCM cũ

Bài và ảnh: Huy Nguyễn

An ninh Tiền tệ

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

