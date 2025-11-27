Trước đây, mỗi khi các dự án hạ tầng lớn như cầu Nhơn Trạch, Vành đai 3 hay tuyến metro khởi công, mặt bằng giá và thanh khoản bất động sản tại Nhơn Trạch, Thủ Đức, Bình Dương cũ đều ghi nhận những đợt dịch chuyển rõ rệt. Trục đại đô thị ven sông gồm Vinhomes Grand Park – Aqua City – Izumi City hiện vẫn đang ở “giai đoạn đầu đường cong”, khi Cầu Đồng Nai 2 mới ở bước thông qua chủ trương nên dư địa phản ánh thông tin hạ tầng vào giá còn rất lớn. Trong ảnh là cầu Nhơn Trạch.