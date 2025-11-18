Novaland

Thị trường chứng khoán tiếp tục ghi nhận diễn biến giao dịch sôi động tại cổ phiếu NVL. Tính đến hết phiên 18/11, đây là phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp của mã này (tính từ 12/11). Đáng chú ý, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần giao dịch, thị giá NVL đã tăng tốc từ vùng giá 12.200 đồng lên 15.850 đồng, tương ứng mức tăng trưởng gần 30% . Trong chuỗi tăng này, cổ phiếu NVL có tới 3 phiên tăng trần vào các ngày 12/11, 14/11 và 17/11.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11, cổ phiếu NVL đóng cửa tại mức giá 15.850 đồng/cổ phiếu , tăng 4,97% so với tham chiếu. Thanh khoản đạt gần 36,7 triệu đơn vị được sang tay. Trong phiên, đã có thời điểm thị giá NVL chạm mốc 16.100 đồng, áp sát mức giá trần.

Khu đô thị Aqua City - Novaland

Động lực tăng giá của cổ phiếu được cho là đến từ những tín hiệu trong hoạt động kinh doanh. Mới đây nhất, Sở Xây dựng Đồng Nai đã có văn bản xác nhận thêm 204 căn nhà ở thấp tầng thuộc phân khu Ever Green 1 đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Như vậy, tính đến hết tháng 10/2025, tổng số bất động sản tại khu đô thị Aqua City được phép ký hợp đồng mua bán đã lên đến gần 2.400 căn.

Trước đó, Sở Xây dựng Đồng Nai cũng đã có các văn bản chấp thuận cho 874 căn tại phân khu River Park 2, 576 căn tại Sun Harbor 2, 561 căn tại Sun Harbor 3 và 171 căn tại Ever Green 1 đủ điều kiện kinh doanh.

Phát biểu tại sự kiện công bố kế hoạch hoàn thiện dự án ngày 15/11, ông Dương Văn Bắc - Tổng Giám đốc Novaland cho biết, dự án Aqua City đã vượt qua giai đoạn khó khăn.

Theo ông Bắc, vào cuối tháng 6/2025, việc cơ quan chức năng phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 đã đánh dấu hoàn tất tháo gỡ toàn bộ vướng mắc pháp lý của dự án. Tính đến nay, các ngân hàng và tổ chức tài chính đã giải ngân và cam kết cấp thêm hơn 18.000 tỷ đồng để Novaland tiếp tục triển khai.

Về phía địa phương, ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng đánh giá cao sự hợp tác của Novaland trong quá trình tháo gỡ khó khăn. Ông Đức cho biết Aqua City là một trong những dự án trọng điểm và tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai dự án hiệu quả, đúng quy định.

The Sun Avenue - Novaland

Song song với dự án tại Đồng Nai, doanh nghiệp cũng đẩy nhanh tiến độ bàn giao sổ hồng, như việc hoàn tất cấp hơn 550 sổ cho cư dân The Sun Avenue (TP. Thủ Đức). Novaland đặt mục tiêu thi công hoàn thiện toàn bộ khu đô thị Aqua City trong năm 2026 và bàn giao sổ hồng cho khách hàng trong giai đoạn 2026 - 2027. Theo kế hoạch, giai đoạn 2025 - 2028, dự án Aqua City dự kiến nộp ngân sách Nhà nước khoảng 23.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nếu xét về bức tranh tài chính, kết quả kinh doanh của Novaland vẫn chưa thực sự khởi sắc. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Novaland ghi nhận gần 5.400 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 26% so với cùng kỳ. Mặc dù vậy, doanh nghiệp vẫn báo lỗ sau thuế 1.820 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do doanh thu từ hoạt động tài chính giảm mạnh trong bối cảnh chi phí tài chính vẫn duy trì ở mức cao.