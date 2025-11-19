Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng tại Việt Nam, các tập đoàn bất động sản lớn đang dẫn dắt xu hướng bằng cách đầu tư mạnh tay vào hạ tầng kết nối. Không chờ nhà nước, họ tự bỏ vốn xây cầu, đường, metro hay thậm chí hãng hàng không để nâng tầm dự án, tạo lợi thế cạnh tranh và kích thích tăng trưởng kinh tế. Dưới đây là những pha "chơi lớn" tiêu biểu.
Vingroup nổi bật với chiến lược "tự lực cánh sinh" hạ tầng, đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để kết nối các siêu dự án Vinhomes. Điển hình là cầu Hoàng Gia tại Hải Phòng, tổng vốn hơn 2.300 tỷ đồng, dài gần 2,2 km, chính thức thông xe ngày 15/7, rút ngắn thời gian từ đảo Vũ Yên đến trung tâm thành phố xuống còn 5 phút, hỗ trợ trực tiếp cho khu đô thị Vinhomes Royal Island.
Tiếp theo, cầu Tứ Liên – dự án chiến lược vượt sông Hồng, vốn khoảng 20.000 tỷ đồng, trụ cao 185m (tương đương tòa nhà 50 tầng), nhịp chính dài 500 m – đang thi công mạnh mẽ, dự kiến hoàn thành năm 2027. Cầu nối quận Tây Hồ với huyện Đông Anh cũ, kết nối thẳng
Vinhomes Cổ Loa (Global Gate) với trung tâm Hà Nội, thúc đẩy kinh tế hai bờ sông.
Về metro,
Vingroup thông qua VinSpeed đề xuất tuyến đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Giờ dài 48,5 km, vốn gần 3 tỷ USD, tốc độ 350 km/h, chỉ khoảng 13 phút di chuyển, kết nối trực tiếp Vinhomes Green Paradise (Vinhomes Cần Giờ) với phường Sài Gòn. Dự án được UBND TP.HCM ủng hộ, dự kiến khởi công cuối năm nay và hoàn thành vào quý 3 năm 2028.
Tương tự, tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Hạ Long (dài hơn 120 km) được đề xuất với ga đầu tại Vinhomes Cổ Loa, kết thúc tại Vinhomes Hạ Long Xanh (vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD).
Sun Group tập trung vào du lịch nghỉ dưỡng, với "vũ khí" là cáp treo và hàng không để kết nối dự án xa xôi. Hệ thống cáp treo đã trở thành biểu tượng, đạt nhiều kỷ lục thế giới như tại Phú Quốc, Cát Bà, hay Đà Nẵng, giúp du khách dễ dàng tiếp cận các khu nghỉ dưỡng trên núi cao hoặc ngoài đảo.
Đặc biệt, hãng hàng không
Sun PhuQuoc Airways (ra mắt 15/10/2025, vốn 2.500 tỷ đồng) hướng đến mô hình "hàng không nghỉ dưỡng". Động thái này giải quyết vấn đề giá vé cao, kéo khách đến hệ sinh thái Sun Group tại đảo ngọc.
Đại Quang Minh (thuộc THACO) là "vua hạ tầng" tại Thủ Thiêm, với cầu Ba Son (tên cũ Thủ Thiêm 2, vốn 3.100 tỷ đồng, dài 1,4 km, hoàn thành 2022) và hệ thống đường nối khu đô thị Sala. Điều này khiến thời gian di chuyển từ Sala đến trung tâm phường Sài Gòn chưa đến 10 phút, kéo theo giá đất tăng cao.
Mới đây, THACO đã đề xuất làm đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (dài gần 42 km, tổng mức đầu tư 3,5 tỷ USD). Nếu việc này được thực hiện thì giá trị bất động sản Thủ Thiêm, nơi THACO đặt trụ sở và có khu đô thị Sala sẽ tiếp tục được nâng lên.
Là "lão làng" từ 1993,
Phú Mỹ Hưng tự đầu tư đại lộ Nguyễn Văn Linh (xương sống Nam Sài Gòn), cầu Kênh Tẻ, cầu Ông Lớn, hệ thống thoát nước và công viên cho khu đô thị cùng tên. Phú Mỹ Hưng đã biến đầm lầy thành "khu nhà giàu", được công nhận là khu đô thị kiểu mẫu năm 2008.
Becamex IDC xây dựng hạ tầng đường sá, cao tốc, cầu vượt cho Thành phố mới Bình Dương (1.000 ha), biến vùng công nghiệp thành đô thị hiện đại.
Đỉnh cao là đề xuất metro số 1 kéo dài từ Suối Tiên đến Bình Dương (29 km, vốn gần 47.000 tỷ đồng) và đường sắt logistics Bàu Bàng - Cái Mép (127 km, vốn 153.000 tỷ đồng, tốc độ 160 km/h), kết nối khu công nghiệp với cảng, thu hút FDI. Dự án đã được UBND TP.HCM đã giao nghiên cứu, kỳ vọng sẽ sớm triển khai.
Trong bài có sử dụng ảnh tạo bởi AI.