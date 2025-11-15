Cùng khởi công trong năm 2025, Vinhomes Green Paradise (Vinhomes Cần Giờ) và Vinhomes Hạ Long Xanh hiện diện như những bước tiến lớn nhất của
Vingroup. Với vốn đầu tư hàng tỷ USD, 2 siêu đô thị này đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược phát triển đô thị thông minh, bền vững, và phát triển khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái đẳng cấp quốc tế.
Cả hai khu đô thị đều trở thành dự án có quy mô vốn đầu tư lớn nhất lịch sử Vinhomes ở thời điểm khởi công. Hạ Long Xanh đang dẫn đầu với khoảng 18 tỷ USD vốn đầu tư trên diện tích hơn 4.100 ha, trong khi Cần Giờ đạt khoảng 9 tỷ USD cho diện tích gần 2.900 ha.
Điểm thú vị là cả hai đều nằm ở vị trí sát biển, nhưng cách tận dụng biển lại khác biệt.
Vinhomes Green Paradise là siêu đô thị lấn biển đầu tiên của Việt Nam có hồ nước mặn nhân tạo lớn nhất thế giới Paradise Lagoon rộng 443 ha,cho phép tắm biển 365 ngày.
Trong khi đó, Vinhomes Hạ Long Xanh tận dụng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của Vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới nổi tiếng toàn cầu.
Hai dự án đều hướng tới cộng đồng cư dân lớn, với hơn 200.000 người. Vinhomes Cần Giờ dự kiến có 230.000 cư dân cùng 8-9 triệu lượt khách du lịch/năm, trong khi Vinhomes Hạ Long Xanh trên 244.000 người. Đây là quy mô dân số đủ lớn để tạo thành những đô thị tự có hệ sinh thái hoàn chỉnh, tiện ích đa dạng.
Vinhomes dồn tâm huyết phát triển 2 siêu đô thị này theo triết lý ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Từ vận hành thông minh đến lập quy hoạch với mật độ xây dựng thấp, bảo tồn vùng sinh thái, phát triển hạ tầng xanh và năng lượng tái tạo, cả hai dự án đều là biểu tượng hàng đầu về đô thị sinh thái - bền vững tại Việt Nam.
Cả Vinhomes Green Paradise và Vinhomes Hạ Long Xanh đều cách khá xa trung tâm thành phố lớn tương ứng (TP.HCM và Hà Nội). Tuy nhiên, sự hiện diện của các tuyến metro cao tốc hiện đại sẽ rút ngắn khoảng cách di chuyển về trung tâm xuống chỉ còn 16 phút đối với Cần Giờ và 30 phút đối với Hạ Long Xanh. Đó là cuộc cách mạng về kết nối đang thay đổi nhanh cách vận hành đô thị Việt Nam.
Hai dự án đại diện cho xu hướng đô thị hóa mới khi không còn bị bó buộc bởi vị trí gần trung tâm hay chỉ dựa vào đường bộ. Metro tốc độ cao với các ga vận hành vào năm 2028 giúp cư dân có thể di chuyển một cách nhanh chóng, tiện nghi, bền vững qua các tuyến đường sắt đô thị xanh, thay vì lệ thuộc vào giao thông cá nhân và đường bộ truyền thống.
Cả hai siêu đô thị đều sở hữu vị trí thuận lợi gần các cảng biển container và sân bay quốc tế lớn. Cần Giờ nằm cách sân bay quốc tế
Long Thành và cảng Hiệp Phước trong phạm vi một giờ di chuyển, còn Hạ Long Xanh cũng gần sân bay Vân Đồn và các cảng lớn của vùng Đông Bắc bộ. Điều này bảo đảm sự kết nối toàn cầu mở rộng đa chiều, phù hợp với nhu cầu của cư dân và nhà đầu tư quốc tế.
Bằng sự kết hợp giữa quy mô đồ sộ, giá trị sinh thái, mô hình phát triển bền vững ESG, và hạ tầng metro hiện đại, 2 dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và Vinhomes Hạ Long Xanh hứa hẹn sẽ là biểu tượng mới của đô thị nghỉ dưỡng thông minh và sống xanh tại Việt Nam, đồng thời mở ra chuẩn mực mới cho những khu đô thị tương lai cho thế hệ cư dân toàn cầu.
Ảnh được tạo bởi AI và mang ý nghĩa minh hoạ