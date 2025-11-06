Quá nhanh: Siêu dự án 18 tỷ USD, vượt mặt KĐT lấn biển Cần Giờ có vốn đầu tư khủng nhất lịch sử Vingroup đã có gần 1.500 hộ nhận tiền, bàn giao mặt bằng

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng vốn đầu tư Hạ Long Xanh hơn 456.600 tỷ đồng (gần 18 tỷ USD) vượt Vinhomes Cần Giờ (10 tỷ USD) để trở thành dự án có quy mô lớn nhất trong lịch sử của Vingroup.

Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh có tổng vốn đầu tư hơn 456.600 tỷ đồng (gần 18 tỷ USD), diện tích thực hiện trên 4.100ha, bao gồm gần 1.000ha thuộc phường Tuần Châu và trên 3.100ha thuộc phường Hà An. 

Dự án ảnh hưởng đến 3.388 hộ dân, tổ chức của 2 phường, phải giải phóng mặt bằng. Hiện nay đã có 1.474 hộ đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng, 26 hộ đủ điều kiện được bố trí tái định cư. Các trường hợp còn lại đang được phường Tuần Châu và Hà An tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường.

Phối cảnh Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, chính quyền phường Tuần Châu, Hà An và các sở, ban, ngành liên quan đang tích cực phối hợp với chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup giải quyết những khó khăn, vướng mắc, sớm hoàn thành công tác rà soát, phương án bồi thường, tăng tốc giải phóng mặt bằng, báo Quảng Ninh thông tin.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Ánh yêu cầu các sở, ban, ngành, cùng 2 phường Tuần Châu và Hà An sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, coi đây là nhiệm vụ cấp bách, tránh tình trạng tái lấn chiếm, lãng phí quỹ đất và chậm trễ trong việc triển khai hạ tầng.

Tập đoàn Vingroup khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) với phần diện tích đã được giao hoặc cho thuê, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để tiếp nhận bàn giao đất, tránh để đất bị bỏ trống, tái lấn chiếm.

Phường Tuần Châu phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan rà soát toàn bộ diện tích đất còn lại, đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt phương án bồi thường. Đối với phường Hà An, cần phối hợp chặt chẽ để hoàn tất hồ sơ trích lục, kiểm đếm, chứng nhận quyền sử dụng đất làm cơ sở trình phê duyệt phương án bồi thường; lập bảng tiến độ chi tiết giải phóng mặt bằng; chủ động xử lý các vấn đề trong thẩm quyền, đồng thời tổ chức các cuộc họp liên ngành để tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối theo dõi tiến độ giải phóng mặt bằng dự án, thường xuyên đôn đốc, tổng hợp báo cáo, đồng thời đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm những đơn vị chậm trễ hoặc thiếu trách nhiệm.

Hạ Long Xanh là một trong những dự án phát triển đô thị có quy mô lớn nhất tại Quảng Ninh, được quy hoạch làm tổ hợp khu đô thị phức hợp đa năng như: khu nghỉ dưỡng sinh thái, sân golf và dịch vụ.

Theo quy hoạch mới, Hạ Long Xanh sẽ cung ứng cho thị trường hơn 55.000 sản phẩm, bao gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, với quy mô dân số dự kiến hơn 244.000 người.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

