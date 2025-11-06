Siêu đô thị 2.870ha có tòa tháp lấn biển cao nhất thế giới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được ưu tiên khai thác khoáng sản

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh mục 6 công trình, dự án ưu tiên áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù được quy định tại Nghị quyết số 66.4 ngày 21/9/2025 của Chính phủ về việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024.

Danh mục 6 dự án gồm: Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ; Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế; Dự án tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TPHCM - Cần Giờ; Dự án Khu đô thị đường 3/2 (96 ha); Dự án hạ tầng kỹ thuật, cải tạo địa chất Khu đô thị Cù lao Bến Đình (110 ha); Dự án sây bay Côn đảo cấp CHK 4E, quy mô 510 ha.

Dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ tọa lạc ở xã Cần Giờ (TP.HCM), với tổng diện tích 2.870 ha khởi công từ tháng 4/2025. Dự án chia làm 4 khu, mỗi khu có một vai trò khác nhau. Trong khi phân khu A là trung tâm du lịch - giải trí với 6 triệu lượt khách mỗi năm thì phân khu B là trung tâm đô thị, là nơi an cư cho 75.000 cư dân.

Theo thiết kế, phạm vi lấn biển của dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ có diện tích 1.357 ha, diện tích khu vực san nền 907 ha với cao độ trên 2,9 m, tuyến kè biển dài gần 18 km, cao độ từ 3 m trở lên.

Hạng mục nổi bật của dự án là tòa tháp 108 tầng nằm tại mũi Hải Đăng thuộc phân khu C (318 ha), được định hướng trở thành trung tâm thương mại – tài chính – dịch vụ – cảng biển của đại đô thị Cần Giờ. Vị trí này cách trung tâm TP.HCM khoảng 50 km, cách Vũng Tàu 20 km đường biển và cách 12 km tới Cảng Cái Mép – Thị Vải (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), tạo lợi thế chiến lược cho du lịch và logistics.

Đặc biệt, với quy mô 108 tầng, cao 550 m sau khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành tòa nhà lấn biển cao nhất thế giới, đồng thời giữ kỷ lục cao nhất Việt Nam, vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á và góp mặt trong top 10 toàn cầu.

UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư có liên quan rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng khoáng sản nhóm III, nhóm IV để báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định áp dụng cơ chế chính sách đặc thù theo quy định của Nghị quyết số 66.4.

Đồng thời, đề xuất các khu vực mỏ khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo tiêu chí của Nghị quyết số 66.4.

UBND các xã, phường, đặc khu chủ động phối hợp, tạo mọi điều kiện cần thiết để các nhà đầu tư, nhà thầu thi công các dự án đầu tư công tìm kiếm các vị trí mỏ vật liệu đủ điều kiện để đưa vào khai thác; thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất cho nhà đầu tư, nhà thầu thi công, sớm đưa mỏ vật liệu vào khai thác theo đúng quy định tại Nghị quyết số 66.4.

Các sở, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép; ngăn chặn tình trạng buôn bán hóa đơn, hợp thức hóa vật liệu không rõ nguồn gốc; bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực mỏ và các tuyến vận chuyển vật liệu; giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản đối với các mỏ khoáng sản khai thác theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 66.4/2025.

Hồi tháng 9/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết 66.4 mở ra nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai luật Địa chất và khoáng sản năm 2024. Theo đó, Chính phủ cho phép khai thác khoáng sản nhóm IV để cung cấp vật liệu cho các công trình, dự án đầu tư công, dự án đối tác công tư, công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia. Riêng công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư của chính quyền địa phương thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định áp dụng theo cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết 66.4/2025. Nghị quyết cũng cho phép thăm dò, khai thác khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản nhóm IV để phục vụ thi công các dự án, công trình nêu trên mà không phải thực hiện một số thủ tục liên quan.



