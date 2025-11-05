Sau khi Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đề xuất dự án 4.300 ha, Sun Group lên kế hoạch đầu tư hơn 10 dự án ở Lâm Đồng

Mới đây, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Tập đoàn Sun Group) về việc đề xuất ý tưởng nghiên cứu đầu tư tại Lâm Đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Sun Group thông tin, đơn vị sớm đã có kế hoạch đầu tư quy mô lớn tại Lâm Đồng. Hiện tại, Tập đoàn tập trung hoàn thiện thủ tục cho 10 dự án khu du lịch, đô thị, hạ tầng và đề xuất đầu tư thêm các dự án khác.

Các dự án mà Sun Group dự kiến đầu tư tại Lâm Đồng tập trung hướng đến mục tiêu nâng tầm các địa danh du lịch nổi tiếng, kiến thiết đô thị hiện đại. Tập đoàn cũng đang nghiên cứu những dự án hạ tầng tầm vóc lớn và mở rộng vùng nghiên cứu dự án tại vùng đất cao nguyên.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group Đặng Minh Trường thông tin về dự án mà đơn vị đang dự kiến đầu tư vào Lâm Đồng

"Với năng lực và phát triển các công trình du lịch, dịch vụ trọng điểm, chúng tôi cam kết mỗi dự án do Sun Group đầu tư không chỉ phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế hạ tầng đô thị, mà còn góp phần nâng cao đời sống dân sinh, nâng tầm biểu tượng du lịch địa phương", Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group Đặng Minh Trường chia sẻ.

Về phía Tập đoàn cũng đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng sớm cụ thể hóa định hướng đầu tư trọng tâm các lĩnh vực kinh tế là thế mạnh của tỉnh. Địa phương cần tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông để kết nối liên vùng. Các sở, ngành, đơn vị tại địa phương thực hiện cải cách thủ tục hành chính toàn diện, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hiệu quả, thời gian xử lý tối ưu để đón sóng các nhà đầu tư.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cho biết đề xuất khảo sát đầu tư của Sun Group, đặc biệt lĩnh vực du lịch là cần thiết. Ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp trong thời gian nghiên cứu đầu tư.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã đẩy mạnh nghiên cứu đầu tư tại tỉnh. Hồi tháng 6, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đã đề xuất làm khu đô thị kết hợp du lịch và phim trường hơn 4.300 ha tại xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt cũ. Tại TP Bảo Lộc cũ, Tập đoàn Hưng Thịnh cũng đề xuất ý tưởng quy hoạch khu đô thị du lịch núi Sapung trên diện tích gần 6.000 ha.