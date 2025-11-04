KĐT 17.000 tỷ đồng, rộng gần 230ha của Sun Group ở “xứ trầm, biển yến” đang được cấp tốc giải phóng mặt bằng

Mới đây, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Khu đô thị hỗn hợp TP. Nha Trang, theo báo Khánh Hòa.

Theo báo cáo của UBND phường Nam Nha Trang, để thực hiện Dự án Khu đô thị hỗn hợp TP. Nha Trang cần thu hồi hơn 226,7ha với 1.649 thửa đất. Đến nay, phường đã hoàn thành công tác đo vẽ; kiểm kê hơn 113ha với 208 thửa đất; hoàn thành xác minh nguồn gốc đất hơn 73,5ha với 120 thửa, trong đó đã niêm yết phương án bồi thường 118 thửa đất; phê duyệt phương án bồi thường 67 thửa, dự kiến trước ngày 15/11 sẽ tiếp tục phê duyệt 77 trường hợp với 89 thửa đất; bàn giao mặt bằng 61 thửa của 54 trường hợp…

Địa phương đã bàn giao đợt 1 cho nhà đầu tư khoảng 30,4ha đất và dự kiến hoàn thành giao đất đợt 2 trước ngày 15/11. Tuy nhiên, hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác đo vẽ, xác minh nguồn gốc đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giá đất bồi thường; quỹ đất tái định cư…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn kết luận, Dự án Khu đô thị hỗn hợp TP. Nha Trang là một trong những dự án quan trọng của tỉnh, được xác định là khu đô thị ven sông - kề biển đẳng cấp quốc tế, có ý nghĩa tạo điểm nhấn kiến trúc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Để đảm bảo tiến độ dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu UBND phường Nam Nha Trang đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, ban hành giấy xác nhận nguồn gốc đất đối với 88 thửa đất và lập, thẩm định, trình phê duyệt 77 trường hợp với 89 thửa đất trước ngày 15/11.

Phường rà soát, xử lý dứt điểm những trường hợp không có giấy tờ đất hợp pháp, chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay, lấn chiếm đất sông tại khu vực thực hiện dự án; xem xét, tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật đối với trường hợp vi phạm, thiếu hợp tác, cố tình chống đối.

Đồng thời, tăng cường vận động, đối thoại với các hộ dân có đất thu hồi để thực hiện dự án; xây dựng kế hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng chi tiết, phân công rõ nhiệm vụ, thời gian thực hiện từng tuần, tháng; phối hợp với chủ đầu tư lấy ý kiến của người dân về giá đất bồi thường, nhu cầu bố trí tái định cư để có phương án đền bù, hỗ trợ hợp lý…

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh phương án hỗ trợ nhân lực cho UBND phường Nam Nha Trang để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu tỉnh giải quyết tình trạng chồng lấn ranh giới Dự án Khu đô thị hỗn hợp TP. Nha Trang với các dự án khác; rà soát lại nhu cầu bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn phường để tỉnh xem xét, bố trí quỹ đất phù hợp…

Hồi tháng 2/2025, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị hỗn hợp TP Nha Trang. Liên danh gồm Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long (thuộc Tập đoàn Sun Group) và Công ty cổ phần Du lịch Asean Hạ Long được lựa chọn làm nhà đầu tư chính.

Dự án khu đô thị hỗn hợp TP Nha Trang được triển khai trên địa bàn xã Vĩnh Thái và phường Phước Long (TP Nha Trang) có diện tích hơn 226ha, tổng vốn đầu tư hơn 17.330 tỷ đồng.

Phối cảnh Dự án khu đô thị hỗn hợp TP Nha Trang.

Ngày 19/8, Tập đoàn Sun Group đã khởi công dự án. Dự án được quy hoạch với ba phân khu chính. Trong đó, phân khu 1 – "Bán đảo đô thị sinh thái thông minh" rộng hơn 68 ha. Phân khu 2 – "Đảo công viên giải trí quốc tế" rộng khoảng 51 ha, gồm công viên chủ đề và công viên công cộng.

Phân khu 3 – "Đảo Thiên đường" có diện tích hơn 44 ha, phát triển mô hình khu ở biệt lập, hướng tới không gian nghỉ dưỡng cao cấp, kiến trúc mang cảm hứng Champa. Tổng thể dự án được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới trong quy hoạch đô thị và du lịch của Khánh Hòa.

Chia sẻ tại lễ khởi công dự án, ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group nhấn mạnh: "Là dấu ấn đầu tiên của Tập đoàn Sun Group tại Khánh Hoà, chúng tôi cam kết sẽ làm đẹp, làm chất lượng, để kiến tạo nên một hệ sinh thái du lịch mới đa trải nghiệm: văn hóa, vui chơi giải trí, lưu trú, thúc đẩy kinh tế đêm.

Với chiến lược phát triển dài hạn tại Khánh Hòa, Tập đoàn Sun Group sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và phát triển các dự án trọng điểm khác về hạ tầng giao thông, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và vui chơi giải trí, nhằm phát huy tối đa tiềm năng của tỉnh, đồng thời tạo ra các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa Khánh Hòa đến vị thế mới trên bản đồ du lịch quốc tế".