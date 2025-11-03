"Siêu đô thị" lớn thứ 3 cả nước sắp khởi công 4 cụm công nghiệp gần 180ha vào dịp đặc biệt

Mới đây, lãnh đạo TP Hải Phòng đã kiểm tra, nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp: An Thọ, Chiến Thắng, Dũng Tiến - Giang Biên và An Phụ.

Theo đó, lãnh đạo TP yêu cầu các đơn vị khẩn trương tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, phấn đấu khởi công các cụm công nghiệp vào ngày 19/12 chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phường Trần Liễu hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng phần còn lại trước ngày 10/11; tuyên truyền, vận động chi trả người dân trong tháng 11; đồng thời lập hồ sơ xin ý kiến các sở, ngành để thu hồi đất theo quy định. Nếu cần thực hiện biện pháp cưỡng chế phải hoàn thành trước ngày 10/12.

Ông Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố phê bình các chủ đầu tư dự án cụm công nghiệp An Thọ và An Phụ vì chưa đáp ứng tiến độ hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư. Các chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với địa phương, sở, ngành, tập trung nguồn lực, giải quyết dứt điểm các tồn đọng về giao đất, giải phóng mặt bằng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, đánh giá tác động môi trường, bảo đảm các điều kiện khởi công theo đúng kế hoạch.

Sở Công thương đôn đốc, hướng dẫn các địa phương hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các cụm công nghiệp vào khai thác, thu hút đầu tư hiệu quả. Rà soát toàn bộ 80 cụm công nghiệp với quy mô trên 4.000 ha trên địa bàn thành phố về tính phù hợp quy hoạch, môi trường, an ninh trật tự, hiệu quả sử dụng đất.