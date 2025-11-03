Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tập đoàn Masterise đón tin vui: Được TP.HCM giao nghiên cứu xây cầu 2 tầng gần 13.000 tỷ đồng nối với dự án 16 tỷ USD lập kỷ lục 3 năm 8 lần đón Thủ tướng thị sát

03-11-2025 - 07:46 AM | Bất động sản

Tập đoàn Masterise được TP.HCM giao nghiên cứu xây dựng dự án cầu Phú Mỹ 2 kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành dài 6,3km.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa ký văn bản gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2.

Theo đó, UBND TP thống nhất giao Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise thực hiện nghiên cứu, lập hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo phương thức đối tác công tư (PPP), trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt theo quy định của Luật PPP và các văn bản pháp luật liên quan.

Quyết định này đưa ra trên cơ sở các văn bản kiến nghị của Công ty Masterise (từ tháng 7 đến tháng 9/2025) cùng ý kiến thống nhất của Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan.

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, Công ty Masterise phải tự cân đối kinh phí nghiên cứu (không sử dụng ngân sách Nhà nước) và hoàn thành báo cáo trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày văn bản được ban hành.

Trường hợp quá hạn hoặc dự án không được cấp có thẩm quyền chấp thuận, công ty phải tự chịu toàn bộ chi phí đã thực hiện và văn bản chấp thuận này sẽ hết hiệu lực.UBND TP khẳng định việc giao Masterise lập hồ sơ không đồng nghĩa với việc chỉ định doanh nghiệp này làm nhà đầu tư thực hiện dự án, mà việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được tổ chức theo đúng quy định đấu thầu, đảm bảo cạnh tranh và minh bạch.

Trong công văn, UBND TP.HCM cũng giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các sở, đơn vị liên quan hướng dẫn Công ty Masterise lập, trình thẩm định hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Đồng thời tham mưu, đề xuất UBND TP.HCM về trình tự, thủ tục tổ chức thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Dự án cầu Phú Mỹ 2 dài 6,3km, kết nối khu Nam TP.HCM với sân bay Long Thành.

Theo đề xuất của Công ty Masterise, dự án cầu Phú Mỹ 2 dài 6,3km có điểm đầu tại đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM), điểm cuối đường liên cảng (tỉnh Đồng Nai). 

Tuyến đường có 8 làn xe, trong đó phần đường dẫn phía TP.HCM kết nối trục Bắc - Nam bằng cầu cạn 2 tầng dọc đường Hoàng Quốc Việt và nhánh nối Đào Trí.

Tổng mức đầu tư dự án sơ bộ khoảng 12.912 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn, ngân sách hai địa phương dự kiến bố trí 2.130 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng, tái định cư...; phần vốn còn lại do nhà đầu tư huy động.

Dự án có mục tiêu trình phê duyệt chủ trương đầu tư vào quý 4/2025, khởi công quý 3/2026 và hoàn thành năm 2029.

Đây là dự án giao thông chiến lược, nằm trong 10 tuyến tốc độ nhanh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch TP.HCM giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khi hoàn thành, cầu đường Phú Mỹ 2 sẽ kết nối khu Nam TP.HCM với sân bay Long Thành, tạo hành lang giao thông huyết mạch giữa hai sân bay lớn Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

