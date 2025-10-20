Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau khi loạt ông lớn Vingroup, Sun Group, T&T đổ bộ, thủ phủ công nghiệp miền Bắc tiếp tục tìm chủ cho khu đô thị 8.500 tỷ đồng

20-10-2025 - 18:24 PM | Bất động sản

Sau khi loạt ông lớn Vingroup, Sun Group, T&T đổ bộ, thủ phủ công nghiệp miền Bắc tiếp tục tìm chủ cho khu đô thị 8.500 tỷ đồng

Khu đô thị sinh thái và thể dục thể thao Khuôn Thần (Phân khu B) có diện tích 290ha, tổng vốn đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng.

Bắc Ninh vừa chính thức khởi động quá trình tìm nhà đầu tư cho siêu dự án Khu đô thị sinh thái và thể dục thể thao Khuôn Thần (Phân khu B).

Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1 vừa phát hành thông báo mời thầu quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái và thể dục thể thao Khuôn Thần (Phân khu B).

Theo quy hoạch, Khu đô thị sinh thái và thể dục thể thao Khuôn Thần nằm tại xã Kiên Lao, được định hướng trở thành trung tâm đô thị - du lịch - thể thao mới, gắn với hồ Khuôn Thần - vùng cảnh quan nổi bật có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái cao.

Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 8.540 tỷ đồng, quy mô gần 290ha, hướng đến hình thành một đô thị sinh thái, thông minh, hiện đại bậc nhất khu vực.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, với thời gian thực hiện 96 tháng kể từ khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi quốc tế, phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ, ngôn ngữ dự thầu bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Thời gian qua, loạt doanh nghiệp bất động sản lớn như Vingroup, Sun Group, T&T, Phú Mỹ Hưng... đổ về Bắc Ninh phát triển dự án. Đơn cử, liên danh của Vingroup được duyệt làm chủ đầu tư khu đô thị mới phía tây bắc TP Bắc Ninh (khu 1) với tổng vốn khoảng 1,5 tỷ USD.

Hay, mới đây Tập đoàn T&T của Bầu Hiển đề xuất làm khu đô thị mới ngòi Con Tên và liên hợp y tế, thể thao cấp vùng tỉnh Bắc Ninh tiểu khu số 2, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 31.642 tỷ đồng (tương đương 1,2 tỷ USD).


Tâm Nguyên

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghịch lý giá chung cư Hà Nội cao kỷ lục, thanh khoản rất tốt nhưng khó xác định thực chất đến từ đâu?

Nghịch lý giá chung cư Hà Nội cao kỷ lục, thanh khoản rất tốt nhưng khó xác định thực chất đến từ đâu? Nổi bật

Công ty bất động sản do Shark Bình lập: Dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Ngân sách Nhà nước, giảm vốn điều lệ trước khi bị bắt 1 tháng

Công ty bất động sản do Shark Bình lập: Dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Ngân sách Nhà nước, giảm vốn điều lệ trước khi bị bắt 1 tháng Nổi bật

Một cổ phiếu bất động sản đột nhiên tăng giá trong phiên chứng khoán Việt Nam giảm kỷ lục 95 điểm

Một cổ phiếu bất động sản đột nhiên tăng giá trong phiên chứng khoán Việt Nam giảm kỷ lục 95 điểm

18:23 , 20/10/2025
Hà Nội giao 1,4ha đất vàng sát cạnh Ciputra để làm dự án chung cư 39 tầng, từng được quảng cáo 20 triệu đồng/m2

Hà Nội giao 1,4ha đất vàng sát cạnh Ciputra để làm dự án chung cư 39 tầng, từng được quảng cáo 20 triệu đồng/m2

18:22 , 20/10/2025
T&T City Millennia "bùng nổ" ngày mở bán, 100% giỏ hàng được đặt cọc thành công

T&T City Millennia "bùng nổ" ngày mở bán, 100% giỏ hàng được đặt cọc thành công

17:30 , 20/10/2025
Xu hướng đầu tư BĐS ly tâm: Dòng vốn đổ về đô thị vệ tinh Khu Đông TP HCM

Xu hướng đầu tư BĐS ly tâm: Dòng vốn đổ về đô thị vệ tinh Khu Đông TP HCM

17:30 , 20/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên