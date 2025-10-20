Sau khi loạt ông lớn Vingroup, Sun Group, T&T đổ bộ, thủ phủ công nghiệp miền Bắc tiếp tục tìm chủ cho khu đô thị 8.500 tỷ đồng

Bắc Ninh vừa chính thức khởi động quá trình tìm nhà đầu tư cho siêu dự án Khu đô thị sinh thái và thể dục thể thao Khuôn Thần (Phân khu B).

Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1 vừa phát hành thông báo mời thầu quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái và thể dục thể thao Khuôn Thần (Phân khu B).

Theo quy hoạch, Khu đô thị sinh thái và thể dục thể thao Khuôn Thần nằm tại xã Kiên Lao, được định hướng trở thành trung tâm đô thị - du lịch - thể thao mới, gắn với hồ Khuôn Thần - vùng cảnh quan nổi bật có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái cao.

Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 8.540 tỷ đồng, quy mô gần 290ha, hướng đến hình thành một đô thị sinh thái, thông minh, hiện đại bậc nhất khu vực.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, với thời gian thực hiện 96 tháng kể từ khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi quốc tế, phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ, ngôn ngữ dự thầu bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Thời gian qua, loạt doanh nghiệp bất động sản lớn như Vingroup, Sun Group, T&T, Phú Mỹ Hưng... đổ về Bắc Ninh phát triển dự án. Đơn cử, liên danh của Vingroup được duyệt làm chủ đầu tư khu đô thị mới phía tây bắc TP Bắc Ninh (khu 1) với tổng vốn khoảng 1,5 tỷ USD.

Hay, mới đây Tập đoàn T&T của Bầu Hiển đề xuất làm khu đô thị mới ngòi Con Tên và liên hợp y tế, thể thao cấp vùng tỉnh Bắc Ninh tiểu khu số 2, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 31.642 tỷ đồng (tương đương 1,2 tỷ USD).



