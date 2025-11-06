Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vingroup bắt đầu chi trả tiền bồi thường thu hồi đất dự án 21.400 tỷ đồng tại quê nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng

06-11-2025 - 08:37 AM | Bất động sản

CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn Vingroup) sẽ chi trả gần 200 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng cho toàn bộ dự án.

Theo báo Hà Tĩnh đưa tin, trong 4 ngày 4-7/11, tại Nhà văn hóa tổ dân phố Trường Sơn, Hội đồng Bồi thường phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) tổ chức chi trả đợt 1 tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất phục vụ Dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện do Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn Vingroup) thực hiện. Tổng số tiền chi trả đợt 1 gần 69 tỷ đồng cho 322 hộ của TDP Trường Sơn. 

Được biết, Dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện được triển khai trên hơn 132 ha đất tại các lô CN4-1 và CN4-2, thuộc quy hoạch phân khu Khu công nghiệp trung tâm lô CN4–CN5, Khu kinh tế Vũng Áng. Để thực hiện dự án sẽ thu hồi 132 ha đất nông nghiệp của 1.196 hộ thuộc 5 tổ dân phố. Tổng số tiền chi trả GPMB cho dự án là gần 200 tỷ đồng.

Dự kiến đợt 1 chi trả đền bù, hỗ trợ GPMB cho dự án hoàn thành trong 4 ngày từ ngày 4/11 đến ngày 7/11; chi trả đợt 2 sẽ được thực hiện trong tuần kế tiếp.

Vingroup bắt đầu chi trả tiền bồi thường thu hồi đất dự án 21.400 tỷ đồng tại quê nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 1.

Phường Vũng Áng đang tập trung đẩy nhanh công tác chi trả GPMB, phấn đấu bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư theo kế hoạch đề ra. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 21.400 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư chiếm khoảng 3.210 tỷ đồng (tương đương 15%), phần còn lại là nguồn vốn huy động. 

Dự án sẽ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, gồm: Xây dựng hạ tầng, nhà xưởng và các công trình phụ trợ cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện.

Dự án được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành chuỗi sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện, tạo hệ sinh thái công nghiệp xanh, thân thiện môi trường, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Khu kinh tế Vũng Áng. 

Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng vào tháng 12/2026, hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 6/2027. 

Khi đi vào hoạt động, dự kiến sẽ tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, đóng góp đáng kể vào ngân sách và thúc đẩy các ngành dịch vụ, thương mại, logistic phát triển theo. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mình mạnh mẽ cho KKT Vũng Áng.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Con đường tỷ đô mới đang hình thành ở Vũng Tàu: Sun Group, Sunshine cùng hội tụ

Con đường tỷ đô mới đang hình thành ở Vũng Tàu: Sun Group, Sunshine cùng hội tụ Nổi bật

Bất động sản của các nghệ sĩ Việt: Hà Anh Tuấn có duplex trăm tỷ, Đặng Thu Thảo ở biệt thự quận 1, Lý Nhã Kỳ sở hữu cả một lâu đài

Bất động sản của các nghệ sĩ Việt: Hà Anh Tuấn có duplex trăm tỷ, Đặng Thu Thảo ở biệt thự quận 1, Lý Nhã Kỳ sở hữu cả một lâu đài Nổi bật

Phía sau hình ảnh hào nhoáng của một nữ doanh nhân

Phía sau hình ảnh hào nhoáng của một nữ doanh nhân

09:52 , 06/11/2025
Siêu đô thị 2.870ha có tòa tháp lấn biển cao nhất thế giới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được ưu tiên khai thác khoáng sản

Siêu đô thị 2.870ha có tòa tháp lấn biển cao nhất thế giới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được ưu tiên khai thác khoáng sản

08:05 , 06/11/2025
Hải Phòng trở thành điểm đến hút vốn đầu tư

Hải Phòng trở thành điểm đến hút vốn đầu tư

08:00 , 06/11/2025
Khi “lợi nhuận” không là mục tiêu - Economy Residences trao 300 căn hộ an sinh

Khi “lợi nhuận” không là mục tiêu - Economy Residences trao 300 căn hộ an sinh

08:00 , 06/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên