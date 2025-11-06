Vingroup bắt đầu chi trả tiền bồi thường thu hồi đất dự án 21.400 tỷ đồng tại quê nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Theo báo Hà Tĩnh đưa tin, trong 4 ngày 4-7/11, tại Nhà văn hóa tổ dân phố Trường Sơn, Hội đồng Bồi thường phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) tổ chức chi trả đợt 1 tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất phục vụ Dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện do Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn Vingroup) thực hiện. Tổng số tiền chi trả đợt 1 gần 69 tỷ đồng cho 322 hộ của TDP Trường Sơn.

Được biết, Dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện được triển khai trên hơn 132 ha đất tại các lô CN4-1 và CN4-2, thuộc quy hoạch phân khu Khu công nghiệp trung tâm lô CN4–CN5, Khu kinh tế Vũng Áng. Để thực hiện dự án sẽ thu hồi 132 ha đất nông nghiệp của 1.196 hộ thuộc 5 tổ dân phố. Tổng số tiền chi trả GPMB cho dự án là gần 200 tỷ đồng.

Dự kiến đợt 1 chi trả đền bù, hỗ trợ GPMB cho dự án hoàn thành trong 4 ngày từ ngày 4/11 đến ngày 7/11; chi trả đợt 2 sẽ được thực hiện trong tuần kế tiếp.

Phường Vũng Áng đang tập trung đẩy nhanh công tác chi trả GPMB, phấn đấu bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư theo kế hoạch đề ra. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 21.400 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư chiếm khoảng 3.210 tỷ đồng (tương đương 15%), phần còn lại là nguồn vốn huy động.

Dự án sẽ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, gồm: Xây dựng hạ tầng, nhà xưởng và các công trình phụ trợ cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện.

Dự án được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành chuỗi sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện, tạo hệ sinh thái công nghiệp xanh, thân thiện môi trường, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng vào tháng 12/2026, hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 6/2027.

Khi đi vào hoạt động, dự kiến sẽ tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, đóng góp đáng kể vào ngân sách và thúc đẩy các ngành dịch vụ, thương mại, logistic phát triển theo. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mình mạnh mẽ cho KKT Vũng Áng.