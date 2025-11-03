VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến vận hành thương mại đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, tổng vốn đầu tư 5,3 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh, thành từ 2028

Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt tốc độ cao VinSpeed vừa công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh.

Dự án này cũng vừa được Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Đây sẽ là một trong hai tuyến đường sắt tốc độ cao của Việt Nam, cùng với tuyến Bắc Nam từ ga Ngọc Hồi đến ga Thủ Thiêm dài 1.541km. Theo quy hoạch dự án sẽ được đầu tư trước 2030.

Theo đề xuất VinSpeed, tổng mức đầu tư cho dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh khoảng 138.930 tỷ đồng, tương đương gần 5,3 tỷ USD. Công ty dự kiến dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư trong quý IV/2025, thi công trong 24 tháng (quý IV/2025 - quý IV/2027). Dự án có thể chạy thử vào cuối năm 2027 và vận hành thương mại từ quý I/2028.

Dự án dài khoảng 120km, đi qua địa phận 22 xã, phường của 4 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuyến đường sắt tốc độ cao này có khổ rộng 1.435 mm, điện khí hóa.

Điểm đầu tuyến là Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, TP Hà Nội. Sau đó tàu sẽ chạy qua các ga Gia Bình (Bắc Ninh), Yên Tử (Quảng Ninh) và kết thúc tại ga cuối Hạ Long nằm ở khu công viên rừng, phường Tuần Châu. Tốc độ thiết kế của tuyến là 350km một giờ, trong đó đoạn qua Hà Nội 120km một giờ.

VinSpeed lên kế hoạch giai đoạn 2028-2035 sẽ khai thác 4 đoàn tàu với 16 toa và nâng lên 8 tàu (32 toa) giai đoạn 2035-2050. Các đoàn tàu này có thể vận hành 18 giờ mỗi ngày (5h-23h). Trong những năm đầu khai thác, VinSpeed dự kiến thời gian giãn cách giữa các chuyến tàu là 60 phút và rút ngắn xuống còn 30 phút từ năm 2030.

Công ty VinSpeed được tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập vào tháng 5, hoạt động chính về xây dựng công trình đường sắt, sản xuất đầu máy xe lửa, toa xe... Ông Vượng nắm 51% cổ phần của công ty này, hai con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng giữ 1%. Còn lại, Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) sở hữu 35% vốn và Vingroup 10%. Hiện tại vốn điều lệ công ty là 15.000 tỷ đồng.

Hồi tháng 5, VinSpeed cũng đề xuất đầu tư tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam với tổng vốn khoảng 61,35 tỷ USD, tương đương 13% GDP Việt Nam đến cuối 2024. Công ty chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư dự án, tương đương khoảng 12,27 tỷ USD. 80% còn lại, doanh nghiệp vay vốn Nhà nước không tính lãi suất trong 35 năm kể từ ngày giải ngân.

Cũng tại quy hoạch mới tới 2030, Chính phủ điều chỉnh lộ trình đầu tư một số tuyến đường sắt khác như Hà Nội - Đồng Đăng (Lạng Sơn) dài 156 km, khổ 1.435 mm được đầu tư trước 2030, thay vì sau năm 2030 như quy hoạch cũ. Tương tự, tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái (Quảng Ninh), Tháp Chàm - Đà Lạt, An Bình - Sài Gòn (Hòa Hưng) - Tân Kiên được đẩy lên nghiên cứu đầu tư trước năm 2030. Ngoài ra, 7 tuyến đường sắt quốc gia hiện có cũng sẽ được nâng cấp. Các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, Lào, Campuchia được ưu tiên đầu tư.



