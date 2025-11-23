Toàn cảnh khu đất gần các đại dự án của Vinhomes, Ecopark, Sunshine… sắp trở thành “thành phố đại học” của 30.000 sinh viên Bách Khoa
Khi đi vào hoạt động, Đại học Bách Khoa cơ sở 2 với hàng nghìn cán bộ, giảng viên, sinh viên có thể sẽ tạo ra một nguồn cầu lớn, giúp tăng tỷ lệ lấp đầy các khu đô thị xung quanh.
Bài và ảnh: Văn Đoan
An ninh Tiền tệ
Theo An ninh Tiền tệ
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://antt.nguoiduatin.vn/toan-canh-khu-dat-gan-cac-dai-du-an-cua-vinhomes-ecopark-sunshine-sap-tro-thanh-thanh-pho-dai-hoc-cua-30000-sinh-vien-bach-khoa-205251122150433712.htm
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM