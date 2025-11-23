Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Toàn cảnh khu đất gần các đại dự án của Vinhomes, Ecopark, Sunshine… sắp trở thành “thành phố đại học” của 30.000 sinh viên Bách Khoa

23-11-2025 - 08:54 AM | Bất động sản

Khi đi vào hoạt động, Đại học Bách Khoa cơ sở 2 với hàng nghìn cán bộ, giảng viên, sinh viên có thể sẽ tạo ra một nguồn cầu lớn, giúp tăng tỷ lệ lấp đầy các khu đô thị xung quanh.

Toàn cảnh khu đất gần các đại dự án của Vinhomes, Ecopark, Sunshine… sắp trở thành “thành phố đại học” của 30.000 sinh viên Bách Khoa- Ảnh 1.

Hưng Yên vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 cho Cơ sở 2 Đại học Bách khoa Hà Nội, dự án giáo dục quy mô lớn đặt tại xã Nghĩa Trụ và xã Văn Giang . Phân hiệu có diện tích gần 70 ha, gấp 4 lần sân vận động Mỹ Đình, gần gấp 3 lần diện tích cơ sở 1. Dự kiến nơi đây sẽ phục vụ 30.000 sinh viên, giảng viên.

Toàn cảnh khu đất gần các đại dự án của Vinhomes, Ecopark, Sunshine… sắp trở thành “thành phố đại học” của 30.000 sinh viên Bách Khoa- Ảnh 2.

Dự án cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km qua đường tỉnh 379, cầu Thanh Trì và Vành đai 3. Nơi đây cũng gần các tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Hà Nội – Bắc Giang, giúp việc kết nối liên vùng thuận tiện.

Toàn cảnh khu đất gần các đại dự án của Vinhomes, Ecopark, Sunshine… sắp trở thành “thành phố đại học” của 30.000 sinh viên Bách Khoa- Ảnh 3.

Hơn thế nữa, khu vực này còn đang được đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi, cầu Mễ Sở giúp kết nối nhanh chóng với cả Hưng Yên và Hà Nội.

Toàn cảnh khu đất gần các đại dự án của Vinhomes, Ecopark, Sunshine… sắp trở thành “thành phố đại học” của 30.000 sinh viên Bách Khoa- Ảnh 4.

Phân hiệu Đại học Bách Khoa Hà Nội tại Hưng Yên được chia thành bốn nhóm chức năng chính: Khu đào tạo, nghiên cứu, thí nghiệm và trung tâm đổi mới sáng tạo; khu ký túc xá, thể thao và sinh hoạt văn hóa; khu công viên cây xanh, mặt nước và không gian mở; cùng hệ thống giao thông nội bộ đồng bộ.

Toàn cảnh khu đất gần các đại dự án của Vinhomes, Ecopark, Sunshine… sắp trở thành “thành phố đại học” của 30.000 sinh viên Bách Khoa- Ảnh 5.

Khi cơ sở mới đi vào hoạt động, trụ sở chính tại Hà Nội sẽ chuyển trọng tâm sang nghiên cứu cơ bản và kết nối quốc tế, với quy mô khoảng 12.000 người học, giảm tải đáng kể so với con số hiện nay là 38.000.

Toàn cảnh khu đất gần các đại dự án của Vinhomes, Ecopark, Sunshine… sắp trở thành “thành phố đại học” của 30.000 sinh viên Bách Khoa- Ảnh 6.

Khi phân hiệu Đại học Bách Khoa Hà Nội tại Hưng Yên đi vào hoạt động, khoảng 30.000 sinh viên, giảng viên và cán bộ sẽ đổ về khu vực. Điều này tạo ra nhu cầu nhà ở, ký túc xá và các dịch vụ phụ trợ rất lớn.

Toàn cảnh khu đất gần các đại dự án của Vinhomes, Ecopark, Sunshine… sắp trở thành “thành phố đại học” của 30.000 sinh viên Bách Khoa- Ảnh 7.

Nhiều khu đất quanh dự án được dự báo sẽ nhanh chóng phát triển các khu căn hộ cho thuê, khu nhà ở sinh viên tư nhân, cửa hàng tiện ích, quán ăn – cà phê, đồng thời kéo theo sự phát triển hạ tầng, dịch vụ thương mại và giao thông quanh khu vực.

Toàn cảnh khu đất gần các đại dự án của Vinhomes, Ecopark, Sunshine… sắp trở thành “thành phố đại học” của 30.000 sinh viên Bách Khoa- Ảnh 8.

Hiện tại, khu đất này vẫn là đất nông nghiệp, người dân chủ yếu trồng cây cảnh và cây bonsai.

Toàn cảnh khu đất gần các đại dự án của Vinhomes, Ecopark, Sunshine… sắp trở thành “thành phố đại học” của 30.000 sinh viên Bách Khoa- Ảnh 9.

Theo người dân sống quanh khu vực, họ đã nắm được thông tin về dự án sẽ triển khai trên khu đất này. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, người dân cho biết họ vẫn tiếp tục canh tác bình thường, chờ khi có thông báo chính thức từ chính quyền và chủ đầu tư.

Toàn cảnh khu đất gần các đại dự án của Vinhomes, Ecopark, Sunshine… sắp trở thành “thành phố đại học” của 30.000 sinh viên Bách Khoa- Ảnh 10.

Phân hiệu Đại học Bách Khoa Hà Nội tại Hưng Yên nằm gần nhiều dự án bất động sản lớn như Ecopark, Vinhomes Ocean Park 2, 3; Sunshine Legend City… Nguồn sinh viên, cán bộ, giảng viên của Đại học Bách Khoa cơ sở 2 có thể sẽ tạo ra một nguồn cầu lớn, làm tăng tỷ lệ lấp đầy và giá trị bất động sản cho các dự án.

Toàn cảnh khu đất gần các đại dự án của Vinhomes, Ecopark, Sunshine… sắp trở thành “thành phố đại học” của 30.000 sinh viên Bách Khoa- Ảnh 11.

Dự án này nằm đối diện Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, khu vực vừa khởi công sân vận động 60.000 chỗ ngồi, được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các trận đấu World Cup và giải đấu khu vực.

Toàn cảnh khu đất gần các đại dự án của Vinhomes, Ecopark, Sunshine… sắp trở thành “thành phố đại học” của 30.000 sinh viên Bách Khoa- Ảnh 12.

Việc phát triển Phân hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội tại Hưng Yên được xem là bước quan trọng trong chiến lược xây dựng mô hình “đại học đa trung tâm”, hướng tới việc tạo lập không gian học thuật rộng mở, hiện đại và bền vững.

 Toàn cảnh khu vực sắp xây sân vận động lớn nhất Việt Nam tại Hưng Yên: Sức chứa gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vinhomes xây dựng

Bài và ảnh: Văn Đoan

An ninh Tiền tệ

Vùng đất tiềm năng

