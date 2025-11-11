Thay bạn đi xem khu đất rộng hơn phường Hoàn Kiếm, sẽ được Sun Group đầu tư 15.000 tỷ ở điểm nóng Mê Linh
Sự tham gia của chủ đầu tư lớn cùng việc vào cuộc quyết liệt của chính quyền hứa hẹn về một khu đô thị được xây dựng nhanh, đẳng cấp và có thể dễ dàng kết nối với trung tâm Thủ đô qua đường vành đai 4, cầu Hồng Hà.
Huyện Mê Linh cũ là khu vực có nhiều tiềm năng khi nằm gần sân bay Nội Bài và có thể kết nối với trung tâm qua cầu Thăng Long. Tuy nhiên, giá đất ở đây vẫn còn khá thấp (chỉ khoảng 40-50 triệu đồng/m2) vì hạ tầng kết nối chưa thực sự thuận tiện và thiếu sự tham gia của các chủ đầu tư lớn để tạo nên những khu đô thị tầm cỡ.
Nhưng 2 vấn đề đó dần được giải quyết khi đường Vành đai 4, cầu Hồng Hà, cầu Thượng Cát được triển khai thi công, hứa hẹn việc kết nối dễ dàng với trung tâm Hà Nội. Đặc biệt là sự tham gia của Sun Group với dự án Khu đô thị cao cấp Mê Linh (hay còn gọi là Sun Mê Linh).
Khu đô thị cao cấp
Mê Linh rộng 205 ha, rộng hơn phường Hoàn Kiếm mới (191 ha). Quy mô dân số khoảng 21.000 người. Dự án thuộc xã Quang Minh, cách sân bay Nội Bài 8 km, cách trung tâm Hà Nội gần 30 km. Dự án được huyện Mê Linh cũ tổ chức đấu thầu chọn nhà đầu tư vào tháng 4. Đến tháng 7, Sun Group chính thức trúng thầu và đến tháng 10, quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.
Hiện việc kết nối đến dự án còn nhiều khó khăn do phải đi qua đường 23, 35 nhỏ hẹp để đến cầu Thăng Long. Nhưng trong tương lai, với đường vành đai 4, cầu Hồng Hà, cầu Thượng Cát xa hơn là tuyến metro số 7, số 9 thì con đường kết nối giữa Sun Mê Linh và trung tâm Hà Nội sẽ được rút ngắn đáng kể.
Dự án được phát triển theo mô hình "all in one", tạo nên hệ sinh thái sống hoàn chỉnh với đầy đủ tiện ích thương mại, giáo dục, sức khỏe và giải trí trong khuôn viên nội khu. Trong tổng diện tích hơn 205 ha, khoảng 70 ha sẽ dành cho các loại hình nhà ở như nhà liền kề, biệt thự và chung cư cao tầng; còn hơn 130 ha sẽ dành cho giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, công trình công cộng và tiện ích xã hội.
Điểm nhấn nổi bật nhất của dự án là bảo tàng hoa và trung tâm triển lãm hoa, biến nơi đây thành “vương quốc hoa thu nhỏ”, vừa tạo thêm tiện ích và trải nghiệm cho cư dân, vừa giúp khai thác văn hóa bản địa và thế mạnh của vùng trồng hoa Mê Linh nổi tiếng.
Bên cạnh đó, Khu đô thị dành gần 53 ha (khoảng 25% tổng diện tích) để quy hoạch hạ tầng giao thông nội khu. Chủ đầu tư cũng lên kế hoạch xây dựng nhà máy xử lý nước thải, bãi đỗ xe và các tiện ích công cộng như trường học, phòng khám đa khoa, sân thể dục thể thao, chợ nông sản, tạo nên hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại và tiện nghi cho cư dân.
Hiện nay, phần lớn diện tích khu vực dự án là đất trồng hoa và đất sản xuất nông nghiệp.
Một số người dân địa phương cho biết họ đã nắm được thông tin về dự án. Và mới đây chủ đầu tư đã tổ chức buổi đối thoại liên quan đến phương án đền bù, hỗ trợ. Mức giá được đưa ra hiện khoảng 930.000 đồng/m². Tuy nhiên nhiều hộ dân cho biết vẫn đang chờ các bước triển khai cụ thể và thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.
Điểm mạnh của dự án Sun Mê Linh là gần các khu công nghiệp, các nhà máy lớn, đã có sẵn hàng chục nghìn doanh nhân, chuyên gia, kỹ sư, công nhân. Điều này tạo nên nhu cầu ở thực, góp phần giúp khu đô thị có thể lấp đầy trong tương lai.
Sun Group là chủ đầu tư uy tín hàng đầu không chỉ trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng mà còn là bất động sản. Tập đoàn đã và đang xây dựng nhiều dự án lớn như Sun Riverside village Sầm Sơn, Sun Urban City Hà Nam, Sun Feria Hạ Long, Sun Feliza Suites Cầu Giấy … Điều này tạo niềm tin về việc Sun Group có thể triển khai nhanh chóng một khu đô thị kiểu mẫu, đẳng cấp tại Mê Linh.
Trên địa bàn huyện Mê Linh cũ, bên cạnh dự án khu đô thị cao cấp Mê Linh của Sun Group, nhiều dự án bất động sản lớn cũng đang được triển khai hoặc hoàn thiện hạ tầng. Đáng chú ý có Khu đô thị AIC Mê Linh của Công ty Cổ phần Bất động sản AIC; HUD Mê Linh Central và Khu đô thị Thanh Lâm – Đại Thịnh II do Tổng Công ty HUD phát triển và Khu nhà ở Hoàng Vân Mê Linh.
Bài và ảnh: Văn Đoan
