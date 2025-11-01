Sau khi sáp nhập vào TP.HCM, bất động sản Vũng Tàu có bước phát triển sôi động khi giá nhà còn khá rẻ so với trung tâm thành phố. Hơn thế nữa, lượng khách du lịch tăng vọt trong 2 năm qua kéo theo nhu cầu bất động sản. Vì thế, hàng loạt dự án lớn đã được khởi công trong thời gian gần đây như Blanca City, Sunshine Bay Retreat Vung Tau, Solina Vũng Tàu… Trong ảnh là dự án Blanca City của Sun Group.