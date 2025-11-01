Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Vùng đất tiềm năng
Vùng đất tiềm năng
xem chi tiết

Toàn cảnh khu đất hiếm hoi rộng đến 110 ha còn sót lại ở trung tâm Vũng Tàu đang được Sun Group nhắm đến

01-11-2025 - 08:34 AM | Bất động sản

Trong khi quỹ đất Vũng Tàu ngày càng cạn kiệt, các dự án đang phải ra xa trung tâm thì ở ngay cạnh cảng Cát Lở còn một khu đất bán ngập rộng đến 110 ha, từng được kêu gọi 30.000 tỷ đồng làm khu đô thị.

Toàn cảnh khu đất hiếm hoi rộng đến 110 ha còn sót lại ở trung tâm Vũng Tàu đang được Sun Group nhắm đến- Ảnh 1.

Sau khi sáp nhập vào TP.HCM, bất động sản Vũng Tàu có bước phát triển sôi động khi giá nhà còn khá rẻ so với trung tâm thành phố. Hơn thế nữa, lượng khách du lịch tăng vọt trong 2 năm qua kéo theo nhu cầu bất động sản. Vì thế, hàng loạt dự án lớn đã được khởi công trong thời gian gần đây như Blanca City, Sunshine Bay Retreat Vung Tau, Solina Vũng Tàu… Trong ảnh là dự án Blanca City của Sun Group.

Toàn cảnh khu đất hiếm hoi rộng đến 110 ha còn sót lại ở trung tâm Vũng Tàu đang được Sun Group nhắm đến- Ảnh 2.

Quỹ đất Vũng Tàu ngày càng cạn kiệt và các dự án đang dần phải ra xa trung tâm. Tuy vậy, ở ngay cạnh cảng Cát Lở, cách bãi biển Thuỳ Vân khoảng 5 km còn một khu đất rộng 110 ha. Đó chính là vùng đất bán ngập Cù lao Bến Đình.

Toàn cảnh khu đất hiếm hoi rộng đến 110 ha còn sót lại ở trung tâm Vũng Tàu đang được Sun Group nhắm đến- Ảnh 3.

Từ năm 2023, thành phố Vũng Tàu khi ấy đã kêu gọi đầu tư 30.000 tỷ đồng để xây dựng khu đô thị dịch vụ hiện đại với chức năng hỗn hợp gồm nhà ở, dịch vụ thương mại và văn phòng.

Toàn cảnh khu đất hiếm hoi rộng đến 110 ha còn sót lại ở trung tâm Vũng Tàu đang được Sun Group nhắm đến- Ảnh 4.

Và đến tháng 8 năm nay, quy hoạch 1/500 của khu đô thị này đã được phê duyệt với mật độ xây dựng tối đa toàn khu là 26,85%, cao tối đa 11 tầng (có thể có 2-3 tầng hầm). Không gian khu đô thị được phân chia thành 5 khu vực: trung tâm, công trình hạ tầng xã hội, công viên cây xanh, khu dân cư thấp tầng, dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí, nhà ở xã hội. Dân số dự kiến ở cù lao Bến Đình là khoảng 11.000 người.

Toàn cảnh khu đất hiếm hoi rộng đến 110 ha còn sót lại ở trung tâm Vũng Tàu đang được Sun Group nhắm đến- Ảnh 5.

Mới đây, tập đoàn Sun Group đã đề xuất phát triển nơi đây khu đô thị đa chức năng với các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch và dân cư cao cấp.

Toàn cảnh khu đất hiếm hoi rộng đến 110 ha còn sót lại ở trung tâm Vũng Tàu đang được Sun Group nhắm đến- Ảnh 6.

Đề xuất này được đưa ra sau khi khởi công dự án Blanca City trị giá 37.000 tỷ đồng và xây tặng công trình biểu tượng tháp Tam Thắng trị giá 155 tỷ đồng. Điều này cho thấy mong muốn gắn bó lâu dài của Sun Group với phố biển.

Toàn cảnh khu đất hiếm hoi rộng đến 110 ha còn sót lại ở trung tâm Vũng Tàu đang được Sun Group nhắm đến- Ảnh 7.

Hiện khu đất hiện vẫn là vùng nước mặn xen kẽ đầm ao nuôi tôm đã bỏ hoang. Bờ bao sạt lở, cỏ dại phủ kín và nhiều chòi canh, khung gỗ cũ. Chỉ vài hộ dân sinh sống rải rác, phần lớn duy trì nghề đánh bắt nhỏ lẻ. Người dân cho biết đã nghe thông tin quy hoạch nhưng chưa rõ thời điểm di dời.

Toàn cảnh khu đất hiếm hoi rộng đến 110 ha còn sót lại ở trung tâm Vũng Tàu đang được Sun Group nhắm đến- Ảnh 8.

Toàn bộ khu vực chỉ có những con đường đất mòn nhỏ hẹp, chủ yếu phục vụ xe máy hoặc đi bộ. Vào mùa mưa, đường ngập sâu khiến việc đi lại khó khăn. Hiện chưa có cây cầu nào nối trực tiếp với đất liền, việc di chuyển phụ thuộc hoàn toàn vào ghe thuyền.

Toàn cảnh khu đất hiếm hoi rộng đến 110 ha còn sót lại ở trung tâm Vũng Tàu đang được Sun Group nhắm đến- Ảnh 9.

Cao độ trung bình của khu vực chỉ đạt 0,6 đến một mét so với mực nước biển. Theo các đơn vị tư vấn, để đảm bảo nền xây dựng, cần bơm cát và gia cố địa chất trong giai đoạn kéo dài ít nhất 12 tháng.

Toàn cảnh khu đất hiếm hoi rộng đến 110 ha còn sót lại ở trung tâm Vũng Tàu đang được Sun Group nhắm đến- Ảnh 10.

Theo quy hoạch tổng thể, khu đô thị sẽ có cầu bắc qua kênh Bến Đình kết nối trực tiếp ra đường Nguyễn Tất Thành mở rộng. Khi hoàn thiện, thời gian di chuyển từ khu vực này đến trung tâm phường Vũng Tàu dự kiến chỉ khoảng 15 phút. Khi ấy, giá đất có thể tặng mạnh giống như sự bứt phá tại Thủ Thiêm sau khi cầu Thủ Thiêm 2 thông xe.

Toàn cảnh khu đất hiếm hoi rộng đến 110 ha còn sót lại ở trung tâm Vũng Tàu đang được Sun Group nhắm đến- Ảnh 11.

Nếu tính theo vị trí và quy mô, Cù Lao Bến Đình còn rộng hơn cả Blanca City, dự án lớn nhất Vũng Tàu hiện tại. Không những thế, nó còn gần trung tâm hơn.

 Toàn cảnh khu vực được đề xuất xây tuyến đường nối Cần Giờ với Vũng Tàu, nằm trong dự án lấn biển gần 10 tỷ USD của Vinhomes

Bài và ảnh: Quốc Hoàng

An ninh Tiền tệ

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau khi các ông lớn Vingroup, Ecopark, Kinh Bắc… đổ bộ, tỉnh nhỏ nhất Việt Nam sẽ có thêm dự án tòa tháp đôi cao 36 tầng nổi và 3 tầng hầm, tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng

Sau khi các ông lớn Vingroup, Ecopark, Kinh Bắc… đổ bộ, tỉnh nhỏ nhất Việt Nam sẽ có thêm dự án tòa tháp đôi cao 36 tầng nổi và 3 tầng hầm, tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng Nổi bật

Vụ Trương Ngọc Ánh bị bắt: Doanh nghiệp do nữ diễn viên từng làm Chủ tịch chỉ có 3 lao động nhưng “nhận” góp vốn 9,1 triệu USD từ nhà đầu tư nước ngoài

Vụ Trương Ngọc Ánh bị bắt: Doanh nghiệp do nữ diễn viên từng làm Chủ tịch chỉ có 3 lao động nhưng “nhận” góp vốn 9,1 triệu USD từ nhà đầu tư nước ngoài Nổi bật

ThuDuc House (TDH) lãi hơn 103 tỷ đồng sau 9 tháng, vượt 56% kế hoạch lợi nhuận năm 2025

ThuDuc House (TDH) lãi hơn 103 tỷ đồng sau 9 tháng, vượt 56% kế hoạch lợi nhuận năm 2025

10:00 , 01/11/2025
NobleX Group công bố Đại lý phân phối độc quyền Noble Crystal Long Bien

NobleX Group công bố Đại lý phân phối độc quyền Noble Crystal Long Bien

10:00 , 01/11/2025
Dự án đường sắt tốc độ cao 67 tỷ USD VinSpeed và THACO cùng xin thực hiện: Mở thêm 2 hướng kết nối quốc tế, một trong đó là quốc gia từng đông dân nhất thế giới

Dự án đường sắt tốc độ cao 67 tỷ USD VinSpeed và THACO cùng xin thực hiện: Mở thêm 2 hướng kết nối quốc tế, một trong đó là quốc gia từng đông dân nhất thế giới

08:30 , 01/11/2025
Sun Group “bắt tay” cùng HAECO và VinaCapital xây dựng trung tâm bảo dưỡng máy bay tại sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam

Sun Group “bắt tay” cùng HAECO và VinaCapital xây dựng trung tâm bảo dưỡng máy bay tại sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam

08:20 , 01/11/2025

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên