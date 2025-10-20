Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thay bạn đi xem dự án lớn nhất Vũng Tàu của Sun Group: Rộng gần 100 ha, tổng vốn 37.000 tỷ, có đến 200 mẫu nhà phố và biệt thự

20-10-2025 - 00:14 AM | Bất động sản

Gần 3.000 công nhân đang được huy động để xây dựng dự án Blanca City. Chỉ sau 4 tháng ra mắt, các con đường nội khu đã được trải nhựa, nhiều villa và shophouse đã hoàn thiện mặt ngoài còn công viên nước dự kiến sẽ khai trương sau hơn 4 tháng nữa.

Thay bạn đi xem dự án lớn nhất Vũng Tàu của Sun Group: Rộng gần 100 ha, tổng vốn 37.000 tỷ, có đến 200 mẫu nhà phố và biệt thự- Ảnh 1.

Từ sau khi sáp nhập vào thành phố Hồ Chí Minh, bất động sản Vũng Tàu có nhiều chuyển biến tích cực. Mức độ quan tâm về chung cư tại đây tăng 38% so với năm trước. Hàng loạt dự án cũng được khởi công. Trong đó lớn nhất là Blanca City với diện tích gần 100 ha, tổng mức đầu tư 37.000 tỷ đồng, nằm trên đường 3 tháng 2.

Thay bạn đi xem dự án lớn nhất Vũng Tàu của Sun Group: Rộng gần 100 ha, tổng vốn 37.000 tỷ, có đến 200 mẫu nhà phố và biệt thự- Ảnh 2.

Sau khi quỹ đất trên đường Thuỳ Vân dần cạn kiệt, đường 3 Tháng 2 đang trở thành tâm điểm mới của Vũng Tàu. Con đường đã được mở rộng lên 6 làn xe, đồng thời nâng cấp vỉa hè, hệ thống chiếu sáng và cây xanh.

Thay bạn đi xem dự án lớn nhất Vũng Tàu của Sun Group: Rộng gần 100 ha, tổng vốn 37.000 tỷ, có đến 200 mẫu nhà phố và biệt thự- Ảnh 3.

Blanca trong tiếng Latin nghĩa là “trắng”. Vì thế, dự án Blanca City được thiết kế với tông trắng chủ đạo. Các tòa tháp cao tầng lấy cảm hứng từ hình ảnh hải đăng và cánh buồm vươn khơi.

Thay bạn đi xem dự án lớn nhất Vũng Tàu của Sun Group: Rộng gần 100 ha, tổng vốn 37.000 tỷ, có đến 200 mẫu nhà phố và biệt thự- Ảnh 4.

Còn phân khu thấp tầng được thiết kế theo theo phong cách Iberia - vùng giao thoa văn hóa giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Điểm đặc biệt là có đến 200 mẫu nhà phố và biệt thự, gấp khoảng 10 lần so với các dự án khác hứa hẹn mang đến một khu phố đa dạng, nơi mỗi ngôi nhà đều có bản sắc riêng.

Thay bạn đi xem dự án lớn nhất Vũng Tàu của Sun Group: Rộng gần 100 ha, tổng vốn 37.000 tỷ, có đến 200 mẫu nhà phố và biệt thự- Ảnh 5.

Chỉ sau 4 tháng ra mắt, hình dáng của một khu đô thị biển đã dần hình thành. Các con đường nội khu đã dần được trải nhựa, thi công nền hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thoát nước và điện ngầm. Sang năm sau, chủ đầu tư dự kiến hoàn thiện mặt đường, vỉa hè và cây xanh toàn khu để sẵn sàng vận hành giai đoạn một.

Thay bạn đi xem dự án lớn nhất Vũng Tàu của Sun Group: Rộng gần 100 ha, tổng vốn 37.000 tỷ, có đến 200 mẫu nhà phố và biệt thự- Ảnh 6.

Hiện trên công trường có gần 3.000 công nhân chia ca làm việc từ sáng tới tối. Các nhà thầu đang tập trung thi công phần móng và thân các khối nhà, phấn đấu hoàn thiện phần thô nhiều hạng mục trong năm 2025.

Thay bạn đi xem dự án lớn nhất Vũng Tàu của Sun Group: Rộng gần 100 ha, tổng vốn 37.000 tỷ, có đến 200 mẫu nhà phố và biệt thự- Ảnh 7.

Đội ngũ kỹ sư, quản lý của Sun Property thường xuyên túc trực tại công trường, phối hợp với các nhà thầu nhằm kiểm soát chất lượng thi công. Một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật, san nền và khu tiện ích đang được đẩy nhanh để đồng bộ tiến độ toàn khu.

Thay bạn đi xem dự án lớn nhất Vũng Tàu của Sun Group: Rộng gần 100 ha, tổng vốn 37.000 tỷ, có đến 200 mẫu nhà phố và biệt thự- Ảnh 8.

Các nhóm thi công chuyên biệt đảm nhận từng hạng mục: Lắp đặt hệ thống thoát nước, gia cố móng, hoàn thiện tường, sơn phủ… Không khí lao động khẩn trương thể hiện rõ quyết tâm “về đích” đúng tiến độ.

Thay bạn đi xem dự án lớn nhất Vũng Tàu của Sun Group: Rộng gần 100 ha, tổng vốn 37.000 tỷ, có đến 200 mẫu nhà phố và biệt thự- Ảnh 9.

Công viên nước Sun World Vũng Tàu - điểm nhấn giải trí của Blanca City cũng đang được gấp rút thi công và dự kiến khai trương vào tháng 2 năm sau. Khi ấy, đây sẽ là công viên nước lớn nhất miền Nam và hứa hẹn bổ sung sản phẩm giải trí mới cho Vũng Tàu.

Thay bạn đi xem dự án lớn nhất Vũng Tàu của Sun Group: Rộng gần 100 ha, tổng vốn 37.000 tỷ, có đến 200 mẫu nhà phố và biệt thự- Ảnh 10.

Công viên nước Sun World Vũng Tàu có quy mô 15 ha với hơn 20 trò chơi hiện đại. Trong đó nổi bật có đường trượt đua nước 10 làn đầu tiên trên thế giới, tàu lượn siêu tốc phiên bản nước dài 348m, bể tạo sóng đôi khổng lồ gần 6.000m².

Thay bạn đi xem dự án lớn nhất Vũng Tàu của Sun Group: Rộng gần 100 ha, tổng vốn 37.000 tỷ, có đến 200 mẫu nhà phố và biệt thự- Ảnh 11.

Dãy 18 villa và shophouse trên trục Hàng Điều đã cơ bản hoàn thiện phần mặt ngoài. Đây là nơi thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư cá nhân nhờ vị trí trung tâm ngay cổng chính dự án, liền kề khu công viên nước và dự báo đón lượng khách lớn sau khi vận hành.

Thay bạn đi xem dự án lớn nhất Vũng Tàu của Sun Group: Rộng gần 100 ha, tổng vốn 37.000 tỷ, có đến 200 mẫu nhà phố và biệt thự- Ảnh 12.

Các căn shophouse và villa của phân khu 1, 3, 7 cũng đang được tích cực xây dựng, dự kiến sẽ được cất nóc vào tháng một năm sau. Với vị trí trục chính dẫn ra khu vui chơi Sun World, những ngôi nhà này được đánh giá có tiềm năng khai thác kép vừa ở, vừa cho thuê du lịch.

Thay bạn đi xem dự án lớn nhất Vũng Tàu của Sun Group: Rộng gần 100 ha, tổng vốn 37.000 tỷ, có đến 200 mẫu nhà phố và biệt thự- Ảnh 13.

Trong giai đoạn một, sau khi ra mắt mở bán nhà cao tầng (phân khu Blanca) từ tháng 6 và thấp tầng (phân khu Casa) từ tháng 8, Blanca City ghi nhận kết quả bán hàng lên đến 80% quỹ căn. Hiện dự án đang mở bán 2 tòa tháp Blanca 6 và 7 với 1.164 căn hộ được vận hành bởi thương hiệu quốc tế.

Thay bạn đi xem dự án lớn nhất Vũng Tàu của Sun Group: Rộng gần 100 ha, tổng vốn 37.000 tỷ, có đến 200 mẫu nhà phố và biệt thự- Ảnh 14.

Một môi giới cho biết tình hình mua bán khá sôi động. Giá căn hộ view biển dao động từ 90 đến 110 triệu đồng/m2. Còn giá biệt thự dao động từ 140 đến 150 triệu đồng/m2.

Thay bạn đi xem dự án lớn nhất Vũng Tàu của Sun Group: Rộng gần 100 ha, tổng vốn 37.000 tỷ, có đến 200 mẫu nhà phố và biệt thự- Ảnh 15.

Blanca City được quy hoạch theo mô hình đô thị biển kiểu mẫu “all-in-one”, hội đủ 3 trụ cột: sống – nghỉ dưỡng – giải trí. Khi hoàn thiện, nơi đây sẽ là một trong những dự án đô thị ven biển có quy mô lớn nhất khu vực Nam Bộ.

 Toàn cảnh khu vực được đề xuất xây tuyến đường nối Cần Giờ với Vũng Tàu, nằm trong dự án lấn biển gần 10 tỷ USD của Vinhomes

Bài và ảnh: Quốc Hoàng

An ninh Tiền tệ

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gây sốc: Rót gần 18 tỷ USD vào Hạ Long Xanh, vượt mặt siêu đô thị lấn biển Cần Giờ để trở thành dự án khủng nhất lịch sử

Chaebol Hàn Quốc SK muốn đầu tư loạt dự án tại tỉnh ven biển Việt Nam

Có thể bị cấm tham gia đấu giá đất 5 năm nếu trúng nhưng bỏ cọc, đề xuất nâng tiền cọc lên 50%

Công ty bất động sản do Shark Bình lập: Dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Ngân sách Nhà nước, giảm vốn điều lệ trước khi bị bắt 1 tháng

Người mua chung cư từ đầu năm đã lãi tiền tỷ, có nên tiếp tục đầu tư lúc này?

Nghịch lý giá chung cư Hà Nội cao kỷ lục, rất khó để xác định thực chất thanh khoản đến từ đâu?

