Thay bạn đi xem dự án lớn nhất Vũng Tàu của Sun Group: Rộng gần 100 ha, tổng vốn 37.000 tỷ, có đến 200 mẫu nhà phố và biệt thự
Gần 3.000 công nhân đang được huy động để xây dựng dự án Blanca City. Chỉ sau 4 tháng ra mắt, các con đường nội khu đã được trải nhựa, nhiều villa và shophouse đã hoàn thiện mặt ngoài còn công viên nước dự kiến sẽ khai trương sau hơn 4 tháng nữa.
Từ sau khi sáp nhập vào thành phố Hồ Chí Minh, bất động sản Vũng Tàu có nhiều chuyển biến tích cực. Mức độ quan tâm về chung cư tại đây tăng 38% so với năm trước. Hàng loạt dự án cũng được khởi công. Trong đó lớn nhất là Blanca City với diện tích gần 100 ha, tổng mức đầu tư 37.000 tỷ đồng, nằm trên đường 3 tháng 2.
Sau khi quỹ đất trên đường Thuỳ Vân dần cạn kiệt, đường 3 Tháng 2 đang trở thành tâm điểm mới của Vũng Tàu. Con đường đã được mở rộng lên 6 làn xe, đồng thời nâng cấp vỉa hè, hệ thống chiếu sáng và cây xanh.
Blanca trong tiếng Latin nghĩa là “trắng”. Vì thế, dự án
Blanca City được thiết kế với tông trắng chủ đạo. Các tòa tháp cao tầng lấy cảm hứng từ hình ảnh hải đăng và cánh buồm vươn khơi.
Còn phân khu thấp tầng được thiết kế theo theo phong cách Iberia - vùng giao thoa văn hóa giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Điểm đặc biệt là có đến 200 mẫu nhà phố và biệt thự, gấp khoảng 10 lần so với các dự án khác hứa hẹn mang đến một khu phố đa dạng, nơi mỗi ngôi nhà đều có bản sắc riêng.
Chỉ sau 4 tháng ra mắt, hình dáng của một khu đô thị biển đã dần hình thành. Các con đường nội khu đã dần được trải nhựa, thi công nền hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thoát nước và điện ngầm. Sang năm sau, chủ đầu tư dự kiến hoàn thiện mặt đường, vỉa hè và cây xanh toàn khu để sẵn sàng vận hành giai đoạn một.
Hiện trên công trường có gần 3.000 công nhân chia ca làm việc từ sáng tới tối. Các nhà thầu đang tập trung thi công phần móng và thân các khối nhà, phấn đấu hoàn thiện phần thô nhiều hạng mục trong năm 2025.
Đội ngũ kỹ sư, quản lý của Sun Property thường xuyên túc trực tại công trường, phối hợp với các nhà thầu nhằm kiểm soát chất lượng thi công. Một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật, san nền và khu tiện ích đang được đẩy nhanh để đồng bộ tiến độ toàn khu.
Các nhóm thi công chuyên biệt đảm nhận từng hạng mục: Lắp đặt hệ thống thoát nước, gia cố móng, hoàn thiện tường, sơn phủ… Không khí lao động khẩn trương thể hiện rõ quyết tâm “về đích” đúng tiến độ.
Công viên nước Sun World
Vũng Tàu - điểm nhấn giải trí của Blanca City cũng đang được gấp rút thi công và dự kiến khai trương vào tháng 2 năm sau. Khi ấy, đây sẽ là công viên nước lớn nhất miền Nam và hứa hẹn bổ sung sản phẩm giải trí mới cho Vũng Tàu.
Công viên nước Sun World Vũng Tàu có quy mô 15 ha với hơn 20 trò chơi hiện đại. Trong đó nổi bật có đường trượt đua nước 10 làn đầu tiên trên thế giới, tàu lượn siêu tốc phiên bản nước dài 348m, bể tạo sóng đôi khổng lồ gần 6.000m².
Dãy 18 villa và shophouse trên trục Hàng Điều đã cơ bản hoàn thiện phần mặt ngoài. Đây là nơi thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư cá nhân nhờ vị trí trung tâm ngay cổng chính dự án, liền kề khu công viên nước và dự báo đón lượng khách lớn sau khi vận hành.
Các căn shophouse và villa của phân khu 1, 3, 7 cũng đang được tích cực xây dựng, dự kiến sẽ được cất nóc vào tháng một năm sau. Với vị trí trục chính dẫn ra khu vui chơi Sun World, những ngôi nhà này được đánh giá có tiềm năng khai thác kép vừa ở, vừa cho thuê du lịch.
Trong giai đoạn một, sau khi ra mắt mở bán nhà cao tầng (phân khu Blanca) từ tháng 6 và thấp tầng (phân khu Casa) từ tháng 8, Blanca City ghi nhận kết quả bán hàng lên đến 80% quỹ căn. Hiện dự án đang mở bán 2 tòa tháp Blanca 6 và 7 với 1.164 căn hộ được vận hành bởi thương hiệu quốc tế.
Một môi giới cho biết tình hình mua bán khá sôi động. Giá căn hộ view biển dao động từ 90 đến 110 triệu đồng/m2. Còn giá biệt thự dao động từ 140 đến 150 triệu đồng/m2.
Blanca City được quy hoạch theo mô hình đô thị biển kiểu mẫu “all-in-one”, hội đủ 3 trụ cột: sống – nghỉ dưỡng – giải trí. Khi hoàn thiện, nơi đây sẽ là một trong những dự án đô thị ven biển có quy mô lớn nhất khu vực Nam Bộ.
Bài và ảnh: Quốc Hoàng
An ninh Tiền tệ
Theo
An ninh Tiền tệ
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://antt.nguoiduatin.vn/thay-ban-di-xem-du-an-lon-nhat-vung-tau-cua-sun-group-rong-gan-100-ha-tong-von-37000-ty-co-den-200-mau-nha-pho-va-biet-thu-205251018185606515.htm
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM