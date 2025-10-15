Ngắm cảnh hàng trăm sà lan hoạt động suốt ngày đêm ở đại dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam của Vinhomes
Với hàng trăm sà lan hút, chở cát hoạt động ngày đêm, dự án Vinhomes Cần Giờ đã lấn ra biển đến 2 km, mở rộng hàng trăm ha chỉ sau 6 tháng. Nhiều khách đã quan tâm hỏi mua dù chưa mở bán.
An ninh Tiền tệ
Theo An ninh Tiền tệ Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://antt.nguoiduatin.vn/ngam-canh-hang-tram-sa-lan-hoat-dong-suot-ngay-dem-o-dai-du-an-lan-bien-lon-nhat-viet-nam-cua-vinhomes-205251013154144916.htm
Sự kiện: Vùng đất tiềm năngXem tất cả >>
- Toàn cảnh công viên rộng gần gấp 4 lần sân Mỹ Đình, nằm giữa khu nhà giàu đắt đỏ bậc nhất Hà Nội
- Thay bạn đi xem công trường đại lộ rộng 120 m, dài 8 km ở siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam của Vinhomes
- Siêu dự án 10 tỷ USD của Vinhomes tăng tốc xây dựng, đất nền Cần Giờ biến đổi ra sao?
- Toàn cảnh 5 con đường đi từ TP.HCM đến dự án hơn 9 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng
- Toàn cảnh hai bên bờ sông Hồng trước khi siêu dự án đại lộ 300.000 tỷ đồng vẽ nên kỳ tích