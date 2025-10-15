Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Vùng đất tiềm năng
Vùng đất tiềm năng
xem chi tiết

Ngắm cảnh hàng trăm sà lan hoạt động suốt ngày đêm ở đại dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam của Vinhomes

15-10-2025 - 06:05 AM | Bất động sản

Với hàng trăm sà lan hút, chở cát hoạt động ngày đêm, dự án Vinhomes Cần Giờ đã lấn ra biển đến 2 km, mở rộng hàng trăm ha chỉ sau 6 tháng. Nhiều khách đã quan tâm hỏi mua dù chưa mở bán.

Ngắm cảnh hàng trăm sà lan hoạt động suốt ngày đêm ở đại dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam của Vinhomes- Ảnh 1.

Dự án Vinhomes Green Paradise (hay còn gọi là Vinhomes Cần Giờ) do Vingroup phát triển tại xã Cần Giờ đang gây chú ý tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có quy mô gần 2.900 ha, rộng gấp gần 4 lần quận 1 cũ và là dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam.

Ngắm cảnh hàng trăm sà lan hoạt động suốt ngày đêm ở đại dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam của Vinhomes- Ảnh 2.

Hơn nữa chỉ sau 6 tháng thi công, chủ đầu tư đã huy động hàng trăm sà lan, tàu hút cát, máy xúc, ô tô hoạt động liên tục 24/24 giờ, vận hành nhịp nhàng như một “hạm đội” trên mặt biển.

Ngắm cảnh hàng trăm sà lan hoạt động suốt ngày đêm ở đại dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam của Vinhomes- Ảnh 3.

Ngắm cảnh hàng trăm sà lan hoạt động suốt ngày đêm ở đại dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam của Vinhomes- Ảnh 4.

Hệ thống đê bao mềm bằng ống địa kỹ thuật (geotube) dài hàng chục km giúp giữ cát và định hình vùng đất lấn biển.

Ngắm cảnh hàng trăm sà lan hoạt động suốt ngày đêm ở đại dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam của Vinhomes- Ảnh 5.

Tại khu vực cầu cảng, nơi tập kết và điều phối chính hoạt động bơm cát – san lấp, hàng chục máy móc, sà lan và xe vận chuyển vận hành liên tục, bảo đảm tiến độ thi công và kiểm soát chính xác khối lượng san lấp theo từng giai đoạn.

Ngắm cảnh hàng trăm sà lan hoạt động suốt ngày đêm ở đại dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam của Vinhomes- Ảnh 6.

Ghi nhận vào tháng 10, khu vực san lấp ven biển Long Hòa – Cần Thạnh đã hình thành hàng trăm hecta đất mới với tốc độ thần tốc. Bờ kè, đê bao và đường nội bộ hiện rõ hình hài.

Ngắm cảnh hàng trăm sà lan hoạt động suốt ngày đêm ở đại dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam của Vinhomes- Ảnh 7.

Đặc biệt, chuyên gia Hà Lan và Thụy Sĩ tham gia tư vấn thiết kế, thi công hệ thống bơm cát, đê chắn và ổn định nền bằng công nghệ hút – bơm – nén, kết hợp xử lý đất yếu theo tiêu chuẩn châu Âu.

Ngắm cảnh hàng trăm sà lan hoạt động suốt ngày đêm ở đại dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam của Vinhomes- Ảnh 8.

Theo chị Thanh, người dân sống gần dự án Vinhomes Cần Giờ, chia sẻ:“Mới làm mà tốc độ nhanh lắm, đêm nào cũng sáng rực cả vùng. Tàu chạy liên tục, trước biển kéo vô tới đây mà giờ thành nền cát hết rồi.”

Ngắm cảnh hàng trăm sà lan hoạt động suốt ngày đêm ở đại dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam của Vinhomes- Ảnh 9.

Còn theo anh Vũ, môi giới tại khu vực cho biết: “Đến tháng 10, dự án Vinhomes Cần Giờ đã lấn hơn 2 km ra biển. Nhiều khu vực đã có khách hỏi mua dù chưa mở bán.”

Ngắm cảnh hàng trăm sà lan hoạt động suốt ngày đêm ở đại dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam của Vinhomes- Ảnh 10.

Tại phân khu A (The Haven Bay) - trung tâm du lịch, quảng trường biển và nhà hát 5.000 chỗ ngồi, mặt bằng đã được bơm cát san phẳng, nhiều tuyến đường nội bộ và khu tập kết vật liệu đã hình thành.

Ngắm cảnh hàng trăm sà lan hoạt động suốt ngày đêm ở đại dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam của Vinhomes- Ảnh 11.

Phân khu B (The Green Bay) là trái tim của dự án, nơi quy hoạch trung tâm thương mại, thể thao và dịch vụ cũng đang được triển khai hạ tầng kỹ thuật cơ bản. Đây là nơi dự kiến sẽ ra hàng sớm nhất.

Ngắm cảnh hàng trăm sà lan hoạt động suốt ngày đêm ở đại dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam của Vinhomes- Ảnh 12.

Các phân khu còn lại của Vinhomes Cần Giờ cũng đang được san lấp đồng bộ, tạo mặt bằng cho các hạng mục trọng điểm.

Ngắm cảnh hàng trăm sà lan hoạt động suốt ngày đêm ở đại dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam của Vinhomes- Ảnh 13.

Dự án Vinhomes Cần Giờ có tổng vốn đầu tư hơn 9 tỷ USD. Sau khi hoàn thành, nơi đây dự kiến là nơi an cư cho 230.000 dân, gấp hơn 3 lần dân số huyện Cần Giờ cũ. Dự án cũng sẽ đón gần 9 triệu khách du lịch, bằng khoảng ⅕ tổng lượng khách đến TP.HCM năm 2024.

Ngắm cảnh hàng trăm sà lan hoạt động suốt ngày đêm ở đại dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam của Vinhomes- Ảnh 14.

Dự án nằm cách trung tâm TP.HCM 50km, Vũng Tàu hơn 10 km và cách cảng Cái Mép – Thị Vải 12 km đường biển. Trong tương lai, nếu các hạ tầng chủ chốt như cầu Cần Giờ, cao tốc Bến Lức – Long Thành và tuyến metro Cần Giờ được xây dựng, nơi đây sẽ trở thành cửa ngõ biển chiến lược của thành phố lớn nhất Việt Nam.

 Thay bạn đi xem công trường đại lộ rộng 120 m, dài 8 km ở siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam của Vinhomes

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

An ninh Tiền tệ

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự án tâm linh có tháp biểu tượng quy mô hơn 520ha ở Lâm Đồng của đại gia Lê Phước Vũ đón tin vui

Dự án tâm linh có tháp biểu tượng quy mô hơn 520ha ở Lâm Đồng của đại gia Lê Phước Vũ đón tin vui Nổi bật

Bất ngờ với cách tỷ phú Phạm Nhật Vượng "bỏ túi" hơn 2 tỷ USD chỉ trong buổi sáng

Bất ngờ với cách tỷ phú Phạm Nhật Vượng "bỏ túi" hơn 2 tỷ USD chỉ trong buổi sáng Nổi bật

Khánh Hòa chuẩn bị phương án đấu giá đất 'vàng' ven biển Nha Trang

Khánh Hòa chuẩn bị phương án đấu giá đất 'vàng' ven biển Nha Trang

06:04 , 15/10/2025
5 phường bị phản ánh chậm giải quyết hồ sơ đất đai

5 phường bị phản ánh chậm giải quyết hồ sơ đất đai

19:46 , 14/10/2025
Từ Phú Mỹ Hưng đến Cần Giờ: Hành trình dịch chuyển trung tâm, bứt phá hạ tầng TP.HCM

Từ Phú Mỹ Hưng đến Cần Giờ: Hành trình dịch chuyển trung tâm, bứt phá hạ tầng TP.HCM

17:30 , 14/10/2025
TP. Hồ Chí Minh sẽ chỉ cấp phép xây dựng điện tử

TP. Hồ Chí Minh sẽ chỉ cấp phép xây dựng điện tử

17:21 , 14/10/2025

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên