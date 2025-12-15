Tiết lộ về máy bay 'xông đất' siêu sân bay Long Thành chiều nay

Đây là dòng máy bay thân rộng được sản xuất bởi hãng bay Boeing - nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới. Tại Việt Nam, Vietnam Airlines đang khai thác dòng máy bay này và đây cũng chính là máy bay lớn nhất Việt Nam.

Boeing 787 là loại máy bay sở hữu công nghệ hàng đầu với 2 động cơ phản lực và có sức chứa hành khách lên đến hơn 300 người. Bên cạnh đó, phạm vi bay của Boeing 787 cũng được mở rộng giúp dòng máy bay này được lựa chọn để khai thác những đường bay dài.

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cho biết công tác đo sức chịu tải hệ thống sân đường đã được thực hiện, bảo đảm đủ điều kiện khai thác máy bay lớn nhất theo thiết kế, vì thế phù hợp với máy bay lớn nhất Việt Nam hiện nay là Boeing 787.

Chiều nay (15/12), sân bay Long Thành sẽ thực hiện chuyến bay kỹ thuật thử nghiệm đầu tiên, xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, với loại máy bay Boeing 787.

Theo kế hoạch, máy bay Boeing của Vietnam Airlines sẽ bay chuyến Tân Sơn Nhất - Long Thành, trở thành máy bay thương mại đầu tiên hạ cánh ở sân bay Long Thành. Chuyến bay kỹ thuật này nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện năng lực khai thác của sân bay trước khi đón chuyến bay chính thức ngày 19/12.

Trong khi đó, Vietnam Airlines cũng cho biết, chuyến bay mang số hiệu VN5001 sẽ cất cánh từ Tân Sơn Nhất (SGN) lúc 15h chiều nay 15/12 và hạ cánh xuống Long Thành lúc 15h40 cùng ngày. Sau đó, chuyến bay lượt về mang số hiệu VN5002 sẽ rời Long Thành lúc 18h và quay về Tân Sơn Nhất lúc 18h40 cùng ngày.

Chuyến bay được khai thác bằng tàu bay thân rộng Boeing 787-9, số đăng ký VN-A863.

Chuyến bay kỹ thuật có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá thực tế toàn bộ điều kiện khai thác bay, bao gồm hệ thống dẫn đường, thông tin, liên lạc; quy trình tiếp nhận, điều phối tàu bay; hoạt động của hệ thống chiếu sáng đường băng, sân đỗ; cũng như sự phối hợp của các lực lượng điều hành bay tại Long Thành.

Đây là bước quan trọng nhằm bảo đảm sân bay đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn, an ninh trước khi chính thức đi vào hoạt động.

Bên trong máy bay lớn nhất Việt Nam Boeing 787 của Vietnam Airlines.

Dự kiến vào ngày 19/12, chuyến bay đầu tiên do Vietnam Airlines thực hiện sẽ hạ cánh xuống sân bay Long Thành. Sau đó sẽ có thêm 3 chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways sẽ lần lượt hạ cánh tiếp theo, cách nhau khoảng 5 phút.

Hiện sân bay Long Thành đã hoàn thành đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn, sân đỗ máy bay trước nhà ga hành khách cùng các trang thiết bị đồng bộ như đèn tín hiệu, biển báo và sơn kẻ tín hiệu...

Ở lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay, vùng trời và phương thức bay, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã cơ bản hoàn thành xây dựng đài kiểm soát không lưu, đồng thời lắp đặt đồng bộ các hệ thống kỹ thuật then chốt như radar sơ cấp, radar thứ cấp (PSR/SSR), đài dẫn đường DVOR/DME và hệ thống ADS-B.