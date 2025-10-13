Gần 4.600 tỷ sắp "ting ting" vào tài khoản Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng

Mới đây, CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC - mã: VEF) thông báo 23/10 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/10. Thời gian thanh toán dự kiến là 12/11.

Tổng tỷ lệ cổ tức là 330%, tương đương 33.000 đồng/cp. Với khoảng 166,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ chi khoảng gần 5.500 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Trong đó, Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ “bỏ túi” gần 4.600 tỷ đồng nhờ nắm quyền chi phối 83,32% vốn.

Nguồn vốn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế tính đến ngày 30/6 là 10.350 tỷ đồng. Sau đợt chi trả này, công ty sẽ hoàn thành toàn bộ kế hoạch tạm ứng cổ tức 2025.

Trước đó, vào tháng 7, VEFAC đã hoàn tất chi trả cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức quý 1/2025 với tổng tỷ lệ 435% (tương ứng 43.500 đồng/cp) cho cổ đông.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, VEFAC ghi nhận doanh thu đạt 44.565 tỷ đồng, tăng đột biến so với cùng kỳ chỉ 516 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế đạt 15.250 tỷ đồng, tăng trưởng 8.383% so với cùng kỳ 2024. Nguyên nhân cho con số tăng trưởng ấn tượng này là do VEF ghi nhận doanh thu 44.560 tỷ đồng từ chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate .

Trên sàn chứng khoán, nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup đang chứng kiến diễn biến tích cực tại VIC, VEF và VRE với mức tăng từ 3%-5% (vào thời điểm đầu phiên chiều 13/10). Đáng chú ý, VIC tiếp tục "thăng hoa", qua đó thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. Trong khi đó, VPL và VHM ngược chiều giảm nhẹ.

Diễn biến nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup đầu phiên chiều 13/10.

Việc cổ phiếu VIC tăng cũng giúp tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng theo. Với giá cổ phiếu VIC khoảng 201.000 đồng/cp, tổng giá trị số cổ phiếu VIC của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt gần 452.000 tỷ đồng.

Theo số liệu trên bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang có khối tài sản 18,8 tỷ USD, xếp hạng 126 trên thế giới.