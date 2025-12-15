Ghi nhận lợi nhuận đột biến nhờ thoái vốn, Vincom Retail được dự báo lãi kỷ lục năm 2025

Cuối tháng 10, Vincom Retail chuyển nhượng toàn bộ 99,99% vốn góp tại Công ty Bất động sản Vincom NCT, đơn vị sở hữu dự án trung tâm thương mại Vincom Center Nguyễn Chí Thanh cho Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Dịch vụ Bảo Quân. Sau khi hoàn thành giao dịch với giá trị chuyển nhượng hơn 3.630 tỷ đồng, Vincom NCT không còn là công ty con của Vincom Retail.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Mirae Asset dự báo thương vụ thoái vốn này sẽ mang lại lợi nhuận trước thuế khoảng 68 triệu USD (1.900 tỷ đồng) trong quý 4/2025. Thay vì xem đây là khoản lợi nhuận một lần, nhóm phân tích đánh giá thương vụ này thuộc chiến lược tái cơ cấu danh mục tài sản mà VRE đang theo đuổi.

Quan trọng hơn, việc bán một tài sản đã “trưởng thành” giúp giải phóng vốn và cho phép doanh nghiệp tái phân bổ nguồn lực vào các dự án có tỷ suất sinh lời dài hạn cao hơn. Dù khoản lợi nhuận thoái vốn giúp cải thiện lợi nhuận báo cáo, tác động tích cực tới dòng tiền tự do (FCF) mới là yếu tố đáng chú ý—dòng tiền thu về góp phần bù đắp mức tăng nợ ròng 3.209 tỷ đồng trong 3Q25 và tăng dư địa tài chính cho các dự án Ocean City, Royal Island và Wonder City.

Sau thương vụ, Mirae Asset điều chỉnh dự báo LNST 2025 tăng 55% lên 6.367 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động doanh nghiệp.

Lợi nhuận 2026 được kỳ vọng trở lại trạng thái bình thường khi không còn khoản lãi bất thường. Doanh thu dự kiến đạt 10.353 tỷ đồng (+14% YoY) nhờ mảng cho thuê ổn định và doanh số shophouse bổ sung. LNST 2026 dự báo được giữ nguyên ở mức 5.460 tỷ đồng (-14% svck).

Dự báo tích cực chủ yếu nhờ lợi nhuận thoái vốn và đóng góp bổ sung từ doanh thu shophouse dự án Vinhomes Green Paradise, qua đó phần nào trung hòa tác động từ mức tăng nợ ròng 3.209 tỷ đồng trong 3Q25.

Trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu chậm lại, doanh nghiệp đã lùi thời điểm mở bán hai dự án shophouse—Vinhomes Golden Avenue (~280 căn, tổng đầu tư 1.300 tỷ đồng) và Vinhomes Royal Island (~1.000 căn, tổng đầu tư 4.800 tỷ đồng)—từ 4Q25 sang sớm nhất 2Q26. Tuy nhiên, tiến độ bàn giao vẫn dự kiến diễn ra trong năm 2026 như kế hoạch ban đầu. Ngoài ra, VRE dự định mở bán khoảng 1.300 shophouse tại dự án Vinhomes Green Paradise trong 1Q27.

Hoạt động vận hành tiếp tục tích cực: tỷ lệ lấp đầy đạt 87% trong 3Q25 và có thể tiến sát 90% khi các TTTM mới đi vào ổn định. Nguồn cung mới — 100.800 m² từ VMM Royal Island và VMM Ocean City, cùng VCP Vinh (19.000 m²) — sẽ đóng góp đầy đủ trong năm 2026. Các dự án shophouse tại Vũ Yên và Quảng Ninh dự kiến mang lại tổng doanh thu trên 10.000 tỷ đồng trong các năm bắt đầu từ 2026.