Một “ông lớn” bán lẻ sắp lên sàn chứng khoán: MWG sẽ IPO Điện Máy Xanh trong 2026

HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) vừa chính thức thông qua chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (ĐMX) thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) gắn với đăng ký niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Kế hoạch này dự kiến được triển khai trong năm 2026, đánh dấu bước đi chiến lược quan trọng trong quá trình tái cấu trúc và tối ưu hệ sinh thái của MWG.

Theo nội dung công bố thông tin bất thường, HĐQT MWG cho biết đã nghiên cứu và cân nhắc kỹ lưỡng kế hoạch IPO và niêm yết của ĐMX – đơn vị phụ trách mảng bán lẻ điện máy, điện tử tiêu dùng, điện thoại và thiết bị công nghệ. Việc đưa Điện Máy Xanh trở thành công ty đại chúng độc lập được xem là bước chuyển chiến lược, mở ra giai đoạn tăng trưởng mới cho doanh nghiệp này, với kỳ vọng duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số trong trung và dài hạn .

MWG đánh giá IPO không chỉ mang ý nghĩa huy động vốn, mà còn là công cụ quan trọng để ĐMX nâng cao tính minh bạch, chuẩn hóa hệ thống quản trị – vận hành theo chuẩn mực của doanh nghiệp niêm yết. Trong giai đoạn tới, Điện Máy Xanh được định hướng tăng trưởng theo chiều sâu, tập trung vào chất lượng, mở rộng danh mục sản phẩm và dịch vụ giá trị gia tăng, khai thác hiệu quả nền tảng đa dịch vụ Super App, đồng thời đẩy mạnh mở rộng quy mô tại thị trường Indonesia.

Về phía tập đoàn mẹ, MWG khẳng định ĐMX vẫn là mảnh ghép chiến lược cốt lõi trong hệ sinh thái bán lẻ. Trong giai đoạn 2026–2030, Điện Máy Xanh được kỳ vọng tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn vào doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của MWG. Việc ĐMX trở thành công ty niêm yết độc lập được cho là sẽ mang lại nhiều lợi ích dài hạn về chiến lược, tài chính và quản trị, đồng thời mở rộng không gian tăng trưởng cho toàn bộ hệ sinh thái Thế Giới Di Động.

Đáng chú ý, HĐQT MWG cũng thông qua chủ trương không tham gia vào đợt phát hành riêng lẻ của ĐMX. Theo kế hoạch, Điện Máy Xanh dự kiến phát hành riêng lẻ tương đương khoảng 1% vốn điều lệ cho một số cá nhân chủ chốt nhằm tăng cường sự gắn bó và cam kết dài hạn của đội ngũ quản lý. Số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng kể từ ngày hoàn tất phát hành.

Bên cạnh đó, MWG cũng phê duyệt một số giao dịch liên quan đến công tác tư vấn, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới của doanh nghiệp, trong đó có hợp đồng tư vấn với thành viên HĐQT nhằm hỗ trợ các vấn đề chiến lược và vận hành trong năm 2026.

Việc chính thức thông qua kế hoạch IPO Điện Máy Xanh được giới đầu tư đánh giá là động thái quan trọng, không chỉ hiện thực hóa giá trị của mảng bán lẻ điện máy lớn nhất Việt Nam, mà còn có thể trở thành một trong những thương vụ IPO đáng chú ý nhất trên thị trường chứng khoán trong giai đoạn tới, trong bối cảnh làn sóng tách – niêm yết các đơn vị thành viên đang dần quay trở lại.

Liên quan đến sự kiện này, trên mạng xã hội, ông Đoàn Văn Hiểu Em – Thành viên HĐQT MWG – cũng vừa đăng tải dòng trạng thái: " Nếu ngày 8/8 là một cột mốc, thì ngày 12/12 là một sự kiện của ĐMX".

Trước đó, trong ngày 8/8/2025, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) đã công bố chiến lược đến 2030. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc chuỗi Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh được đánh giá đã sẵn sàng vươn mình, phá vỡ định kiến thị trường bão hoà, mở ra dư địa mới. Theo MWG, đây là thời điểm chín muồi để tiếp nối di sản, dẫn dắt hành trình tăng trưởng mới của công ty tới 2030, đồng thời là bàn đạp để vươn tầm Đông Nam Á.

Ban lãnh đạo và thế hệ kế thừa sẵn sàng bước vào cuộc chơi lớn là hiện thực hóa hành trình IPO MW 2030. Công ty đặt mục tiêu gia tăng gấp đôi mức lợi nhuận 2025 vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng duy trì trên 15%/năm.