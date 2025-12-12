Chứng khoán trượt mạnh

Đến cuối phiên 12/12, áp lực bán tiếp tục dồn dập, đặc biệt trong đợt ATC, khiến VN-Index có lúc bị đè xuống sát 1.638 điểm. Nhờ một số mã trụ thu hẹp mức giảm vào những phút cuối, chỉ số hồi nhẹ lên trên 1.640 điểm, nhưng vẫn giảm hơn 52 điểm so với tham chiếu - mức giảm sâu khó đảo ngược chỉ trong ngắn hạn. Lực cầu bắt đáy còn yếu.

Áp lực xả lan rộng trên toàn thị trường, chỉ số lao dốc. VHM, VRE, VPL cùng giảm sàn. VIC đóng cửa giảm 1,4%, thu hẹp đà giảm so với mức hơn 4% từng ghi nhận trong phiên.

Ba cổ phiếu nhóm Vingroup giảm sàn.

Sắc đỏ phủ kín bảng điện, với gần 300 mã giảm - gấp hơn bảy lần số mã tăng. Tâm lý thận trọng bao trùm giới đầu tư khi thị trường đánh mất mốc 1.700 điểm quá dễ dàng và liên tục bị cuốn vào nhịp bán chủ động. Rổ VN30 chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, mất hơn 57 điểm và rơi khỏi vùng 1.900 - mức giảm sâu cho thấy sức ép lớn lên nhóm dẫn dắt. Đây cũng là phiên giảm thứ tư liên tiếp kể từ khi chỉ số thất bại trong nỗ lực chinh phục 1.770 điểm, tổng mức điều chỉnh đã vượt 100 điểm chỉ trong ít ngày.

Sàn HoSE ghi nhận 31 cổ phiếu giảm sàn, trải rộng từ bất động sản đến công nghiệp và tài chính như CII, DIG, EIB, HDG, NVL, APH, DXG, FIT, GEX, PDR, TAL, TCH, VIX.

Các ngành có sức chi phối lên thị trường như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, các mã vốn hoá, thanh khoản cao… đều trong trạng thái tiêu cực. VPB giảm 5,7%, ảnh hưởng tiêu cực đến VN-Index chỉ xếp sau VHM - mã khiến chỉ số mất nhiều điểm nhất. VPB đóng cửa giảm 5,7%. VPX của Chứng khoán VPBankS cũng tiếp tục có phiên điều chỉnh sau ngày lên sàn, giảm 1,6%.

Ở chiều ngược lại, chỉ 40 cổ phiếu giữ được sắc xanh. Nổi bật nhất là QCG - cổ phiếu hiếm hoi tăng trần và đã có phiên kịch trần thứ ba liên tiếp, trở thành điểm sáng nhỏ nhoi trong phiên giảm sâu.

Thanh khoản trên HoSE tăng mạnh lên gần 24.300 tỷ đồng - cao hơn nhiều so với phiên suy yếu trước đó. Tuy nhiên, dòng tiền tăng trở lại chủ yếu đến từ bên bán, phản ánh xu hướng thoát hàng quyết liệt khi thị trường liên tục xuyên thủng các vùng hỗ trợ.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 52,01 điểm (3,06%) xuống 1.646,89 điểm. HNX-Index giảm 5,78 điểm (2,26%) xuống 250,09 điểm. UPCoM-Index giảm 0,73 điểm (0,61%) xuống 119,26 điểm.