Masan Consumer dự kiến ngày lên sàn HoSE, sắp chia cổ phiếu thưởng

12-12-2025 - 16:05 PM | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu MCH của Masan Consumer sẽ có ngày giao dịch cuối cùng trên UPCoM là 17/12/2025 và dự kiến chính thức lên sàn HoSE vào 25/12/2025.

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định hủy đăng ký giao dịch đối với 1,067 tỷ cổ phiếu MCH của CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer).

Ngày hủy đăng ký giao dịch là 18/12/2025. Ngày giao dịch cuối cùng trên hệ thống UPCoM là 17/12/2025.

Cổ phiếu MCH bị hủy giao dịch trên UPCoM sau khi được chấp thuận niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Ngày niêm yết có hiệu lực là 10/12/2025.

Masan Consumer dự kiến bắt đầu giao dịch chính thức trên sàn HoSE từ ngày 25/12/2025. Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên là bình quân giá tham chiếu của 30 phiên giao dịch cuối cùng trước khi hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Trước đó, cổ phiếu MCH bắt đầu giao dịch trên UPCoM từ ngày 5/1/2017 với giá tham chiếu 90.000 đồng/cổ phiếu.

Masan Consumer chốt ngày hủy giao dịch trên UPCoM - Ảnh 1.

Trong diễn biến khác, Masan Consumer vừa thông qua nghị quyết về việc triển khai đồng thời phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Theo đó, MCH sẽ phát hành 10,88 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông theo phương thức thực hiện quyền. Tỷ thực hiện 10.000:103, tức cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ nhận được 103 cổ phiếu.

Cổ phiếu được chia từ cổ phiếu quỹ không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất đã kiểm toán.

Bên cạnh đó, cổ đông MCH cũng thông qua phương án phát hành 226,87 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ thực hiện quyền 10.000:2.147, tức cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 2.147 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất đã kiểm toán.

Thời gian dự kiến thực hiện cả 2 đợt phát hành nói trên là trong năm 2026.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2025, MCH ghi nhận doanh thu thuần 7.516 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng giảm 19% về mức 1.698 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Masan Consumer ghi nhận doanh thu thuần 21.281 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Qua đó, lợi nhuận sau thuế giảm về còn 4.660 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ.

Năm 2025, Masan Consumer đặt mục tiêu doanh thu từ 33.500 - 35.500 tỷ đồng (tăng 10 - 15%), lợi nhuận sau thuế từ 7.300 - 7.800 tỷ đồng.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

