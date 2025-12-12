Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phiên 12/12: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 500 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

12-12-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Phiên 12/12: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 500 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Chiều ngược lại, HPG dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị khoảng 88 tỷ đồng.

Tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng, áp lực bán dâng cao trên toàn thị trường khiến VN-Index có phiên giao dịch ảm đạm. Đóng cửa phiên 12/12, VN-Index “lùi” về ngưỡng 1.646,89 điểm, tương ứng giảm hơn 52 điểm, đánh dấu phiên giảm mạnh thứ 4 liên tiếp. Điểm tích cực là thanh khoản có dấu hiệu cải thiện so với các phiên trước, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 22.100 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng khoảng ﻿533 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 571 tỷ đồng

Ở chiều bán, cổ phiếu VIC bị khối ngoại “xả” mạnh nhất với giá trị khoảng 183 tỷ đồng. Theo sau là VCB, bị bán ròng gần 105 tỷ đồng, trong khi ACB cũng ghi nhận dòng tiền ngoại rút ròng xấp xỉ 97 tỷ đồng. Hai mã VPX và STB cũng nằm trong nhóm chịu áp lực lớn từ khối ngoại, lần lượt bị bán ròng 78 tỷ và 67 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, HPG dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị khoảng 88 tỷ đồng. Đứng thứ hai là VRE, được khối ngoại giải ngân gần 62 tỷ đồng, theo sau là SSI với hơn 59 tỷ đồng. Hai mã CII và CTG cũng thu hút dòng vốn ngoại khi được mua ròng lần lượt 56 tỷ và 50 tỷ đồng.

Phiên 12/12: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 500 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 1.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 30 tỷ đồng

Ở chiều bán, MBS là cổ phiếu bị khối ngoại rút vốn mạnh nhất với giá trị khoảng 15 tỷ đồng. Theo sau là TNG, ghi nhận mức bán ròng hơn 3 tỷ đồng, trong khi NTP và VFS cũng bị bán ròng lần lượt 2 tỷ mỗi mã. Cổ phiếu PVI đứng thứ 5 trong nhóm bị bán ra nhiều nhất với khoảng 1 tỷ đồng.

Chiều mua, PVS dẫn đầu khi thu hút dòng tiền ngoại lên tới khoảng 26 tỷ đồng. Xếp sau là CEO, được mua ròng gần 20 tỷ đồng, HUT và SHS cũng ghi nhận giá trị mua ròng khoảng 5 tỷ đồng.

Phiên 12/12: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 500 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 2.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng khoảng 7 tỷ đồng

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại MCH với giá trị khoảng 7 tỷ đồng. Theo sau là HBC và F88, cùng được mua ròng khoảng 2 tỷ đồng. Các mã SBS và SGB cũng ghi nhận lực mua ròng nhẹ từ khối ngoại.

Chiều bán, khối ngoại “xả” mạnh nhất tại ACV với giá trị khoảng 9 tỷ đồng. Các mã TV1, FTI, SDT và MLS cũng nằm trong nhóm bị bán ròng trong phiên hôm nay.

Phiên 12/12: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 500 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 3.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên UPCOM. Đơn vị: tỷ đồng

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phó Chủ tịch UBCK nói gì về mức độ biến động lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam?

Phó Chủ tịch UBCK nói gì về mức độ biến động lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam? Nổi bật

Tái định hình bức tranh bán lẻ Việt Nam, “cờ đến tay” những doanh nghiệp nào?

Tái định hình bức tranh bán lẻ Việt Nam, “cờ đến tay” những doanh nghiệp nào? Nổi bật

VN-Index giảm mạnh nhất châu Á, một “ông lớn” ngược dòng phá đỉnh lịch sử

VN-Index giảm mạnh nhất châu Á, một “ông lớn” ngược dòng phá đỉnh lịch sử

15:16 , 12/12/2025
Chứng khoán Việt Nam “sale off” hơn 50 điểm ngày Black Friday, đi ngược thị trường Châu Á

Chứng khoán Việt Nam “sale off” hơn 50 điểm ngày Black Friday, đi ngược thị trường Châu Á

15:15 , 12/12/2025
Một cổ phiếu bất ngờ tăng sốc 40% trong 1 phiên giữa lúc thị trường rơi mạnh

Một cổ phiếu bất ngờ tăng sốc 40% trong 1 phiên giữa lúc thị trường rơi mạnh

11:51 , 12/12/2025
SHS dự kiến chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2026

SHS dự kiến chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2026

11:00 , 12/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên