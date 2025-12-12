Phiên 12/12: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 500 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng, áp lực bán dâng cao trên toàn thị trường khiến VN-Index có phiên giao dịch ảm đạm. Đóng cửa phiên 12/12, VN-Index “lùi” về ngưỡng 1.646,89 điểm, tương ứng giảm hơn 52 điểm, đánh dấu phiên giảm mạnh thứ 4 liên tiếp. Điểm tích cực là thanh khoản có dấu hiệu cải thiện so với các phiên trước, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 22.100 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng khoảng ﻿533 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 571 tỷ đồng

Ở chiều bán, cổ phiếu VIC bị khối ngoại “xả” mạnh nhất với giá trị khoảng 183 tỷ đồng. Theo sau là VCB, bị bán ròng gần 105 tỷ đồng, trong khi ACB cũng ghi nhận dòng tiền ngoại rút ròng xấp xỉ 97 tỷ đồng. Hai mã VPX và STB cũng nằm trong nhóm chịu áp lực lớn từ khối ngoại, lần lượt bị bán ròng 78 tỷ và 67 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, HPG dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị khoảng 88 tỷ đồng. Đứng thứ hai là VRE, được khối ngoại giải ngân gần 62 tỷ đồng, theo sau là SSI với hơn 59 tỷ đồng. Hai mã CII và CTG cũng thu hút dòng vốn ngoại khi được mua ròng lần lượt 56 tỷ và 50 tỷ đồng.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 30 tỷ đồng

Ở chiều bán, MBS là cổ phiếu bị khối ngoại rút vốn mạnh nhất với giá trị khoảng 15 tỷ đồng. Theo sau là TNG, ghi nhận mức bán ròng hơn 3 tỷ đồng, trong khi NTP và VFS cũng bị bán ròng lần lượt 2 tỷ mỗi mã. Cổ phiếu PVI đứng thứ 5 trong nhóm bị bán ra nhiều nhất với khoảng 1 tỷ đồng.

Chiều mua, PVS dẫn đầu khi thu hút dòng tiền ngoại lên tới khoảng 26 tỷ đồng. Xếp sau là CEO, được mua ròng gần 20 tỷ đồng, HUT và SHS cũng ghi nhận giá trị mua ròng khoảng 5 tỷ đồng.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng khoảng 7 tỷ đồng

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại MCH với giá trị khoảng 7 tỷ đồng. Theo sau là HBC và F88, cùng được mua ròng khoảng 2 tỷ đồng. Các mã SBS và SGB cũng ghi nhận lực mua ròng nhẹ từ khối ngoại.

Chiều bán, khối ngoại “xả” mạnh nhất tại ACV với giá trị khoảng 9 tỷ đồng. Các mã TV1, FTI, SDT và MLS cũng nằm trong nhóm bị bán ròng trong phiên hôm nay.