Coteccons chốt ngày phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

CTCP Xây dựng Coteccons (MCK: CTD, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Coteccons dự kiến phát hành gần 5,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 25/12/2025.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 50,7 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

Ảnh minh họa

Nếu đợt phát hành thành công, tổng số cổ phiếu đã phát hành của Coteccons sẽ tăng từ hơn 103,6 triệu cổ phiếu lên hơn 108,7 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 1.036 tỷ đồng lên hơn 1.078 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 2/12/2025, Coteccons đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày chi trả dự kiến 22/12/2025.

Với hơn 101,4 triệu cổ phiếu CTD đang lưu hành trên thị trường, ước tính Coteccons sẽ phải chi khoảng hơn 101,4 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Nguồn chi trả được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.

Trong một diễn biến khác, mới đây Coteccons đã công bố Nghị quyết về việc thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và phương án trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2025.

Theo đó, Coteccons dự kiến phát hành 14 triệu trái phiếu ra công chúng, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng mệnh giá mệnh giá tối đa 1.400 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi số và/hoặc dữ liệu điện tử, có phát hành Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu (nếu có yêu cầu) hoặc hình thức khác trong trường hợp pháp luật hiện hành.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất dự kiến cố định 9%/năm, được phát hành ra công chúng thông qua Đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán SSI.

Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân được mua tối thiểu 5.000 trái phiếu, tương đương 500 triệu đồng tính theo mệnh giá; đối với nhà đầu tư tổ chức được mua tối thiểu 10.000 trái phiếu, tương đương 1 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Về phương án sử dụng vốn, toàn bộ số tiền 1.400 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán trái phiếu nêu trên sẽ được Coteccons dùng vào các mục đích sau:

Nguồn: CTD

Thời điểm Coteccons dự kiến phát hành trái phiếu trong quý IV/2025 - quý I/2026, sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng. Thời điểm phát hành cụ thể sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

Thời gian phân phối dự kiến tối thiểu 20 ngày, tối đa 90 ngày theo quy định của pháp luật (chưa tính trường hợp gia hạn thời gian phân phối theo quy định, nếu cần).