Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GELEX đăng ký thoái hơn 2% vốn tại GELEX Electric

12-12-2025 - 16:17 PM | Thị trường chứng khoán

GELEX đăng ký thoái hơn 2% vốn tại GELEX Electric

CTCP Tập đoàn GELEX (mã GEX) vừa công bố đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu GEE của CTCP Điện lực GELEX (GELEX Electric), dự kiến thu về khoảng 1.800 tỷ đồng nếu giao dịch hoàn tất.

Theo thông tin vừa công bố, GELEX đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu GEE, tương đương 2,74% vốn điều lệ của GELEX Electric. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/12/2025 đến 15/01/2026, thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Hiện GELEX đang là cổ đông lớn tại GELEX Electric với tỷ lệ sở hữu 78,69% vốn điều lệ, tương ứng 287.994.720 cổ phiếu trên tổng số 365.999.956 cổ phiếu đang niêm yết. Nếu giao dịch bán 10 triệu cổ thành công, GELEX sẽ còn nắm giữ 277.994.720 cổ phiếu, tương ứng 75,95% vốn điều lệ.

GELEX cho biết, mục đích thoái vốn nhằm cơ cấu danh mục đầu tư, tạo nguồn vốn dài hạn cho hoạt động chiến lược nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ lợi ích và biểu quyết chi phối trên 75% tại GELEX Electric.

GELEX Electric là một trong hai sub-holding của Tập đoàn GELEX, sở hữu 09 công ty con sản xuất và cung cấp bộ sản phẩm đầy đủ trong chuỗi giá trị ngành điện, từ truyền tải đến phân phối và dân dụng. Trong đó, nhiều thương hiệu có tên tuổi và chiếm thị phần lớn ở Việt Nam như: dây cáp điện CADIVI, máy biến áp THIBIDI, thiết bị đo điện EMIC, dây đồng CFT…

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng 2025, GELEX Electric đạt 18.235 tỷ đồng doanh thu, tương ứng mức tăng 25% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận trước thuế 3.532 tỷ đồng, tương ứng tăng 162%. Trong đó, lợi nhuận trước thuế mảng kinh doanh cốt lõi trong 9 tháng đầu năm là 2.059 tỷ, tăng 93% so với lũy kế cùng kỳ (1.067 tỷ).

Như vậy tính đến hết quý 3/2025, công ty đã thực hiện 76,6% kế hoạch doanh thu và đã về đích mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm (hoàn thành 101% kế hoạch).

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 12/12/2025, cổ phiếu GEE có giá 180.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, giá trị 10 triệu cổ phiếu mà GELEX dự kiến thoái tương đương khoảng 1.800 tỷ đồng.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phó Chủ tịch UBCK nói gì về mức độ biến động lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam?

Phó Chủ tịch UBCK nói gì về mức độ biến động lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam? Nổi bật

Tái định hình bức tranh bán lẻ Việt Nam, “cờ đến tay” những doanh nghiệp nào?

Tái định hình bức tranh bán lẻ Việt Nam, “cờ đến tay” những doanh nghiệp nào? Nổi bật

Coteccons chốt ngày phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Coteccons chốt ngày phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

16:06 , 12/12/2025
Masan Consumer dự kiến ngày lên sàn HoSE, sắp chia cổ phiếu thưởng

Masan Consumer dự kiến ngày lên sàn HoSE, sắp chia cổ phiếu thưởng

16:05 , 12/12/2025
Phiên 12/12: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 500 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Phiên 12/12: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 500 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

15:45 , 12/12/2025
Chứng khoán Việt Nam “sale off” hơn 50 điểm ngày Black Friday, đi ngược thị trường Châu Á

Chứng khoán Việt Nam “sale off” hơn 50 điểm ngày Black Friday, đi ngược thị trường Châu Á

15:45 , 12/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên