GELEX đăng ký thoái hơn 2% vốn tại GELEX Electric

Theo thông tin vừa công bố, GELEX đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu GEE, tương đương 2,74% vốn điều lệ của GELEX Electric. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/12/2025 đến 15/01/2026, thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Hiện GELEX đang là cổ đông lớn tại GELEX Electric với tỷ lệ sở hữu 78,69% vốn điều lệ, tương ứng 287.994.720 cổ phiếu trên tổng số 365.999.956 cổ phiếu đang niêm yết. Nếu giao dịch bán 10 triệu cổ thành công, GELEX sẽ còn nắm giữ 277.994.720 cổ phiếu, tương ứng 75,95% vốn điều lệ.

GELEX cho biết, mục đích thoái vốn nhằm cơ cấu danh mục đầu tư, tạo nguồn vốn dài hạn cho hoạt động chiến lược nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ lợi ích và biểu quyết chi phối trên 75% tại GELEX Electric.

GELEX Electric là một trong hai sub-holding của Tập đoàn GELEX, sở hữu 09 công ty con sản xuất và cung cấp bộ sản phẩm đầy đủ trong chuỗi giá trị ngành điện, từ truyền tải đến phân phối và dân dụng. Trong đó, nhiều thương hiệu có tên tuổi và chiếm thị phần lớn ở Việt Nam như: dây cáp điện CADIVI, máy biến áp THIBIDI, thiết bị đo điện EMIC, dây đồng CFT…

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng 2025, GELEX Electric đạt 18.235 tỷ đồng doanh thu, tương ứng mức tăng 25% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận trước thuế 3.532 tỷ đồng, tương ứng tăng 162%. Trong đó, lợi nhuận trước thuế mảng kinh doanh cốt lõi trong 9 tháng đầu năm là 2.059 tỷ, tăng 93% so với lũy kế cùng kỳ (1.067 tỷ).

Như vậy tính đến hết quý 3/2025, công ty đã thực hiện 76,6% kế hoạch doanh thu và đã về đích mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm (hoàn thành 101% kế hoạch).

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 12/12/2025, cổ phiếu GEE có giá 180.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, giá trị 10 triệu cổ phiếu mà GELEX dự kiến thoái tương đương khoảng 1.800 tỷ đồng.