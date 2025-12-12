Vì sao VN-Index “bốc hơi” 52 điểm trong phiên cuối tuần?

Áp lực bán dâng cao khiến thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh trong phiên cuối tuần. Có thời điểm VN-Index lao dốc hơn 60 điểm trước khi thu hẹp đà giảm và chốt phiên với mức mất 52 điểm (-3,06%), rơi xuống dưới mốc 1.650 điểm. Với diễn biến này, thị trường Việt Nam trở thành một trong những thị trường giảm mạnh nhất châu Á trong ngày 12/12, đi ngược hoàn toàn xu hướng hồi phục của khu vực. Đây cũng là phiên giảm thứ tư liên tiếp, kéo tổng mức điều chỉnh của VN-Index lên gần 100 điểm.

Lực bán lan rộng trên toàn thị trường với gần 600 mã giảm, hoàn toàn áp đảo số mã tăng. Điểm đáng chú ý là dòng tiền bắt đáy vẫn khá thận trọng; thanh khoản duy trì ở mức thấp khi giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt khoảng 22.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khối ngoại tiếp tục tạo thêm áp lực khi bán ròng gần 600 tỷ đồng trên HoSE, đánh dấu phiên rút vốn thứ 6 liên tiếp, dù cường độ bán đã hạ nhiệt so với những ngày trước đó.

Theo ông Đỗ Bảo Ngọc – Phó Giám đốc Chứng khoán Kiến Thiết, cú giảm mạnh cuối tuần chủ yếu xuất phát từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là hệ sinh thái Vingroup. Áp lực bán từ nhóm này nhanh chóng lan sang bất động sản, chứng khoán và ngân hàng, khiến nhiều cổ phiếu trụ đồng loạt giảm sâu và tạo tâm lý tiêu cực, kéo thị trường đi xuống.

"Phiên hôm nay mang tính điển hình của trạng thái “bán theo cảm xúc”, khi thị trường trải qua một giai đoạn dài đi ngang với thanh khoản thấp và dòng tiền yếu. Nhiều cổ phiếu đã ở mức thấp nhưng vẫn tiếp tục bị bán tháo, cho thấy tâm lý hoảng loạn chi phối hành vi của nhà đầu tư" , chuyên gia nhận định.

Về thông tin vĩ mô, chuyên gia cho rằng gần như không có yếu tố tiêu cực mới. FED vừa giảm lãi suất – yếu tố được xem là tích cực, trong nước cũng chưa xuất hiện dữ liệu bất lợi. Tuy nhiên, dòng tiền thị trường suy yếu rõ rệt: thanh khoản liên ngân hàng đang căng thẳng, lãi suất liên ngân hàng tăng và nhu cầu tiền mặt của các tổ chức cao hơn vào thời điểm cuối năm. Những yếu tố này không mới, nhưng trong bối cảnh dòng tiền suy yếu, thị trường lại dễ bị “khuếch đại” phản ứng trước diễn biến tiêu cực của nhóm cổ phiếu lớn.

Về xu hướng, ông nhận định ngắn hạn thị trường đã bước vào xu hướng giảm rõ rệt. Sau 4 phiên giảm liên tiếp, VN-Index đã mất khoảng 100 điểm. Hiện chỉ số đã xuyên qua nhiều đường hỗ trợ quan trọng như MA10, MA20, MA50 và MA100. Nếu cung – cầu không cải thiện và thị trường thiếu thông tin hỗ trợ mới, VN-Index có thể lùi về vùng 1.600 ± 10 điểm – mức nền cũ gần nhất trước nhịp điều chỉnh.

Xu hướng trung hạn vẫn đang duy trì đà tăng, nhưng nếu VN-Index thủng vùng 1.600 điểm, xu hướng trung hạn cũng có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khả năng giảm sâu hơn phụ thuộc vào diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, bởi nhiều cổ phiếu đã chiết khấu mạnh và giảm dưới đáy cũ.

Chuyên gia cho rằng sau nhiều phiên giảm sâu, mặt bằng định giá của nhiều cổ phiếu đã trở nên hấp dẫn. Điều này có thể mở ra cơ hội để thị trường giao dịch tỉnh táo hơn và dần cân bằng từ tuần sau, khi dòng tiền trung – dài hạn bắt đầu quan tâm đến nhóm cổ phiếu cơ bản có định giá tốt.

Về chiến lược hành động, ông Ngọc khuyến nghị đa số nhà đầu tư – vốn đã giảm tỷ trọng cổ phiếu từ trước – nên tiếp tục duy trì mức tỷ trọng thấp trong ngắn hạn. Khi thị trường giảm sâu đến vùng hấp dẫn hơn, có thể tiến hành rà soát danh mục, đánh giá triển vọng năm sau và cân nhắc giải ngân từng phần theo hướng trung – dài hạn. Trong bối cảnh biến động hiện nay, ưu tiên vẫn là giữ trạng thái thận trọng, tránh sử dụng đòn bẩy và hạn chế giao dịch ngắn hạn.