2 cổ phiếu nhà tỷ phú bị khối ngoại bán ròng hơn 4.000 tỷ trong tuần 8-12/12

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận một tuần giao dịch 8-12/12 với những nhịp biến động mạnh. Tới 4/5 phiên giao dịch chỉ số chính giảm điểm, đặc biệt là khi chỉ số ghi nhận mức giảm mạnh hơn 50 điểm trong phiên giao dịch cuối tuần và kết thúc tuần dưới 1.650 điểm.

Áp lực bán cũng dần lan tỏa rộng hơn trên thị trường và cho thấy sự áp đảo lực cầu mua, đặc biệt là ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến VN-Index ghi nhận 4 phiên giảm điểm liên tiếp. Ở chiều ngược lại dòng tiền tham gia sôi động hơn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ nổi bật ở những nhóm cổ phiếu chưa có đà tăng mạnh trong thời gian qua như chăn nuôi và thực phẩm. Kết tuần, VN-Index "đánh rơi" hơn 94 điểm (-5,42%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.646,89 điểm.

Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này sau tuần mua ròng trước đó đã quay đầu xả hàng xuyên suốt tuần qua. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 5.885 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5.697 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 116 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 72 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo từng mã chứng khoán cho thấy VPL là tâm điểm bị bán ròng mạnh nhất trong tuần, với giá trị lên tới 2.588 tỷ đồng, bỏ xa hoàn toàn các mã còn lại. Đứng thứ hai là VIC với mức bán ròng 1.597 tỷ đồng, tiếp theo là STB (557 tỷ đồng) và VCB (338 tỷ đồng). Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực rút vốn đáng kể như VHM (330 tỷ đồng), MSN (320 tỷ đồng), HDB (314 tỷ đồng), ACB (230 tỷ đồng), SSI (227 tỷ đồng) và GMD (217 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, HPG dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị 501 tỷ đồng. Theo sau là FPT (400 tỷ đồng), MBB (396 tỷ đồng), CTG (150 tỷ đồng) và VNM (126 tỷ đồng). Các mã như VJC (124 tỷ đồng), SHB (101 tỷ đồng), VRE (65 tỷ đồng), KDH (37 tỷ đồng) và HAH (37 tỷ đồng) cũng ghi nhận lực cầu tích cực từ nhà đầu tư nước ngoài trong tuần.﻿