Một thế lực bất ngờ tung hàng trăm tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam giữa lúc thị trường rơi mạnh trong phiên cuối tuần

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên giao dịch cuối tuần 12/12 giảm điểm dưới áp lực điều chỉnh giảm của cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup. Sắc đỏ cũng có sự lan tỏa nhất định sang các nhóm ngành khác như chứng khoán, ngân hàng và bất động sản. Bước sang phiên giao dịch chiều, áp lực bán gia tăng mạnh hơn, đặc biệt là trong giai đoạn 30 phút cuối phiên cũng như trong phiên ATC. Sắc đỏ lan tỏa trên diện rộng, kết quả VN Index đóng cửa tại 1.646,89 điểm, giảm 52,01 điểm, tương đương 3,06%. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng khoảng ﻿533 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Tự doanh CTCK mua ròng 341 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, MWG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 99 tỷ đồng, theo sau là CTG (88 tỷ), KBC (51 tỷ), VHM (43 tỷ), MBB (26 tỷ), NT2 (25 tỷ), VSC (21 tỷ), VIX (16 tỷ), TCB (16 tỷ) và PVD (12 tỷ đồng) – đều nằm trong nhóm được tự doanh CTCK mua ròng tích cực.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại HPG với giá trị -76 tỷ đồng, tiếp theo là VNM (-19 tỷ), FUEVFVND (-8 tỷ), ACB (-6 tỷ) và VIP (-6 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như FPT (-6 tỷ), VRE (-5 tỷ), VIB (-5 tỷ), VIC (-5 tỷ) và TPB (-4 tỷ đồng).﻿