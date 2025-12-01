Ba mảnh ghép lớn cùng xuất hiện, thị trường vốn Việt Nam sẵn sàng "bật công tắc" cho dòng tiền lớn

Trong năm 2025, việc nâng hạng thị trường chứng khoán, hình thành hành lang pháp lý cho tài sản số và khung thể chế cho trung tâm tài chính quốc tế là ba dấu mốc mang tính nền tảng của thị trường vốn Việt Nam, mở ra cơ hội để thị trường vốn khẳng định vai trò là trụ cột dẫn dắt dòng vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV, năm 2026 được xem là thời điểm quan trọng để biến các nền tảng này thành động lực thực chất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao vị thế của thị trường tài chính Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi, kết nối và đề xuất chính sách giữa các cơ quan quản lý, định chế tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp và giới chuyên gia, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) phối hợp với Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance đồng tổ chức Diễn đàn Triển vọng Thị trường Vốn Việt Nam 2026 với chủ đề “Bứt phá trên nền tảng mới”, diễn ra vào Thứ Sáu ngày 12/12/2025 tại Hà Nội.

Diễn đàn là nơi tập hợp những góc nhìn chuyên sâu và các sáng kiến hành động để đưa thị trường vốn trở thành bệ đỡ thực sự cho tăng trưởng kinh tế hai chữ số. Các phiên tham luận và thảo luận xoay quanh những chủ đề trọng tâm như tác động của việc nâng hạng thị trường chứng khoán đối với dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước; tiềm năng của tài sản số trong việc mở rộng không gian huy động vốn; yêu cầu hoàn thiện thể chế để phát triển trung tâm tài chính quốc tế nhằm định vị Việt Nam trên bản đồ vốn toàn cầu.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, TS. Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch VFCA, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết: “Diễn đàn hôm nay quy tụ không chỉ các cơ quan hoạch định chính sách, quản lý mà còn có các định chế tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp và giới chuyên gia. Tôi mong rằng, từ Diễn đàn này cho đến khi chúng ta rời khỏi hội trường không chỉ với một bản Tuyên bố chung đẹp đẽ, mà với một khuyến nghị danh sách hành động cụ thể: ai làm gì, làm khi nào, làm với ai, đo lường, đánh giá như thế nào… Chỉ như vậy chúng ta mới xứng đáng với kỳ vọng của hàng triệu doanh nghiệp và nhà đầu tư đang trông chờ thị trường vốn Việt Nam thực sự chuyển động “bứt phá trên nền tảng mới”.

TS. Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch VFCA

TS. Nguyễn Sơn, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), chia sẻ: “Bước sang năm 2026, thị trường vốn đứng trước cơ hội lớn khi các biện pháp cải cách về cấu trúc thị trường, quản trị rủi ro, nâng cấp công nghệ và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ được triển khai đồng bộ. Bối cảnh này tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tiến gần hơn tới các chuẩn mực của thị trường phát triển, đồng thời phát huy vai trò của thị trường tài chính trong hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, phát triển doanh nghiệp và thu hút dòng vốn dài hạn. Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, đây là năm đầu tiên TTCK Việt Nam sẽ được nâng hạng chính thức theo tiêu chuẩn FTSE và hướng tới các tiêu chuẩn cao hơn của FTSE, cũng như xa hơn là của MSCI”.

Từ góc nhìn quỹ đầu tư, bà Lương Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Quản lý tài sản, Khối trong nước, Dragon Capital, cho biết: “Kinh nghiệm của các nước phát triển cho thấy sự thành công của bước chuyển đổi thị trường vốn đều đến từ chính sách quyết đoán của Nhà nước, tập trung vào việc tạo ra cơ chế khuyến khích để khối tư nhân có động lực thực hiện vai trò của mình. Đây là thời điểm thuận lợi để ngành quản lý quỹ phát huy vai trò của mình: huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, giúp người dân tiếp cận thị trường vốn an toàn và bền vững, đồng thời hưởng lợi trực tiếp từ tăng trưởng kinh tế. Dòng vốn dài hạn từ các quỹ sẽ giảm gánh nặng cho tín dụng ngân hàng và trở thành nguồn lực ổn định hỗ trợ phát triển. Qua đó, Việt Nam tiến gần hơn tới một hệ thống tài chính đa trụ cột, hiện đại và tiệm cận chuẩn mực khu vực”.

Với sự hiện diện của lãnh đạo các cơ quan của Đảng và Nhà nước, đại diện các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, doanh nghiệp và các chuyên gia kinh tế - tài chính, Diễn đàn đã tạo nên không gian trao đổi đa chiều, góp phần hình thành tiếng nói chung của thị trường về những ưu tiên chính sách trong năm 2026.