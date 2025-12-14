Lịch chốt quyền cổ tức 15/12– 19/12: Hai ngân hàng "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất 51%

Theo thống kê, có 20 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 15/12– 19/12. Trong đó, 14 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 51,4% và thấp nhất là 2,5%.

Ngoài ra có 1 doanh nghiệp phát hành thêm, 1 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu và 4 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu trong tuần này.

CTCP Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn (SCSC, mã CK: SCS) thông báo ngày 22/12 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 25%. Theo đó, mỗi cổ phiếu được nhận 2.500 đồng, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 26/1/2026.

Với hơn 102 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền SCSC dự kiến chi cho đợt tạm ứng cổ tức này vào khoảng trên 255 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, Gemadept (GMD) – cổ đông lớn nhất nắm giữ 33,42% vốn điều lệ, ước tính sẽ thu về khoảng 85 tỷ đồng cổ tức. Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cũng dự kiến nhận xấp xỉ 35 tỷ đồng.

CTCP Phụ tùng máy số 1 (mã FT1) vừa công bố ngày 19/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, với tỷ lệ lên tới 51,42%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 5.142 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến bắt đầu từ 20/01/2026.

Đây là mức cổ tức cao nhất của doanh nghiệp trong nhiều năm, vượt cả mức đỉnh 45% của năm 2021. Với hơn 7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FT1 dự kiến chi hơn 36 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ (HOSE: HTG) công bố 18/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 25% (tương ứng 2,500 đồng/cp). Với hơn 36 triệu cp đang lưu hành, HTG dự kiến chi khoảng 90 tỷ đồng cho đợt thanh toán này, bắt đầu từ ngày 19/01/2026.

Năm 2025, HTG đặt kế hoạch doanh thu 5,050 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 360 tỷ đồng; tỷ lệ cổ tức mục tiêu từ 25-50% vốn điều lệ. Như vậy, với đợt tạm ứng lần này, Công ty sẽ hoàn thành mức cổ tức tối thiểu đã trình ĐHĐCĐ.﻿

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) cũng chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/12/2025 để phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009 - 2016.

Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 44,64%. Với quy mô này, đây là đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức lớn nhất ngành ngân hàng trong năm 2025.

Sau phát hành, vốn điều lệ VietinBank dự kiến tăng từ gần 53.700 tỷ đồng lên gần 77.670 tỷ đồng.