Không được chào bán cổ phiếu, Becamex IDC xoay xở tiền thế nào?

Tuần qua, VN-Index giảm 94,43 điểm xuống còn 1.646,89 điểm. HNX-Index cũng giảm 10,56 điểm về mức 250,09 điểm.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5 phiên liên tiếp với 91,2 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 5.803 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 4,6 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 115.

Với thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 2,6 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 68 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 8-12/12 trên toàn thị trường, khối ngoại bán ròng 98,4 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng hơn 5.987 tỷ đồng.

Becamex IDC xoay dòng tiền

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (Becamex IDC - mã chứng khoán: BCM) liên tục tìm nguồn vốn qua kênh trái phiếu. Kết thúc đợt phát hành ngày 8/12, Becamex IDC đã phát hành 900 tỷ đồng trái phiếu mã BCM12504, kỳ hạn 3 năm (đáo hạn ngày 8/12/2028), lãi suất 10,3%/năm.

Becamex IDC liên tục tìm nguồn vốn qua kênh trái phiếu.

Trước đó, Becamex IDC cũng huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã BCM12502, kỳ hạn 4 năm (đáo hạn ngày 29/8/2029).

Tại ngày 30/9, Becamex IDC đang tổng dư nợ lên tới 22.239 tỷ đồng, bằng 100,7% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn hơn 7.410 tỷ đồng và nợ vay dài hạn hơn 14.828 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vào ngày 17/9, Becamex IDC thực hiện kiểm phiếu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tuy nhiên, đại diện hơn 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã không thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo kế hoạch trình cổ đông mà không được thông qua, Becamex IDC muốn chào bán cổ phiếu ra công chúng với khối lượng 150 triệu cổ phiếu thông qua phương thức đấu giá tại HoSE. Giá khởi điểm ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Tư vấn thương mại dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC) thông qua việc triển khai phát hành 50 triệu cổ phiếu hoán đổi 500 tỷ đồng nợ phải trả. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ hoán đổi 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu HQC. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ thời điểm phát hành.

Danh sách hoán đổi nợ gồm 4 bên là Công ty CP Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX) sẽ hoán đổi 212 tỷ đồng nợ lấy 21,2 triệu cổ phiếu HQC, ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị HQC - hoán đổi 236 tỷ đồng lấy 23,6 triệu cổ phiếu và nâng sở hữu lên 11,76% vốn, bà Nguyễn Thị Diệu Phương - vợ ông Trương Anh Tuấn, hoán đổi 33 tỷ đồng lấy 3,3 triệu cổ phiếu, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng VDC hoán đổi 19 tỷ đồng, lấy 1,9 triệu cổ phiếu.

Hiện, cổ phiếu HQC đang giao dịch quanh mức 3.180 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá phát hành riêng lẻ đang cao hơn 213% so với giá thị trường. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Địa ốc Hoàng Quân sẽ tăng từ 5.760 tỷ đồng lên 6.266 tỷ đồng.

Cuối tháng 11, HQC thông qua việc tạm dừng triển khai hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Lý do dừng tạm dừng là sau khi rà soát, công ty nhận thấy cần phải điều chỉnh và cập nhật thêm thông tin vào hồ sơ đăng ký phát hành.

Điện Máy Xanh sẽ niêm yết

Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) vừa thông qua chủ trương để Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh triển khai kế hoạch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, dự kiến thực hiện trong năm 2026.

Điện Máy Xanh sẽ IPO và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán trong năm 2026.

Trong tháng 11, MWG đã hoàn tất phê duyệt chủ trương tái cấu trúc các công ty con theo hướng chuyên biệt hóa. Các mảng bán lẻ điện thoại và điện máy (Thegioididong, TopZone, Điện Máy Xanh, Thợ Điện Máy Xanh, liên doanh Erablue), mảng dược phẩm (An Khang) và mảng mẹ và bé (AVAKids) được tổ chức thành các pháp nhân độc lập. Mục tiêu là tăng tính tự chủ vận hành, tập trung chiến lược và tối ưu hiệu quả kinh doanh.

MWG cho biết, việc IPO và niêm yết DMX là bước chuyển chiến lược nhằm mở ra giai đoạn tăng trưởng mới cho đơn vị vận hành mảng điện thoại, điện máy.

MWG cũng thông qua chủ trương không tham gia đợt phát hành riêng lẻ của DMX. Đợt phát hành này tương ứng 1% vốn điều lệ và dành cho các quản lý chủ chốt nhằm củng cố cam kết dài hạn. Cổ phần phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 18 tháng từ ngày hoàn tất chào bán.

Ông Lê Hữu Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt (VietCredit - mã chứng khoán: TIN) - vừa đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu TIN với mục đích nhu cầu cá nhân. Sau giao dịch, lượng cổ phần ông Sơn nắm giữ dự kiến tăng lên hơn 4,5 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 4,94% vốn điều lệ TIN. Ước tính, ông Sơn cần chi khoảng 49 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ này.