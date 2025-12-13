Công ty con gián tiếp của CII đăng ký mua gần 10 triệu cổ phiếu NBB

Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII (CII Service) tiếp tục đăng ký mua vào 9,9 triệu cổ phiếu NBB của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy trong thời gian từ 18/12/2025 đến 16/1/2026.



Giao dịch nhằm mục đích đầu tư, được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận từ Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII (CII Invest) trên hệ thống HoSE.

Nếu mua thành công, CII Service sẽ nâng sở hữu lên mức 12,8 triệu cổ phiếu NBB, tương đương 12,78% vốn điều lệ Năm Bảy Bảy. Ngược lại, CII Invest sẽ giảm sở hữu xuống 45,13 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 45,06% vốn NBB.

CII Service là công ty con của Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII (CII Invest). Qua đó, CII Service là công ty con gián tiếp của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (mã: CII, sàn HoSE).

Trước đó, CII Service đã mua vào 2,9 triệu cổ phiếu NBB trong giai đoạn từ ngày 2-4/12/2025. Qua đó nâng sở hữu từ 0% lên 2,9% vốn điều lệ của Năm Bảy Bảy.

Qua đó, nhóm CII nâng tổng sở hữu lên mức 79,93 triệu cổ phiếu, tương đương 79,81% vốn điều lệ Năm Bảy Bảy.

Trong đó, CII trực tiếp nắm giữ 21,98 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 21,95%); CII Invest trực tiếp nắm giữ 55,03 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 54,95%). Ngoài ra, bà Nguyễn Quỳnh Hương - Phó Tổng Giám đốc CII, Thành viên HĐQT của Năm Bảy Bảy, đang sở hữu 19.200 cổ phiếu NBB, tương ứng 0,02%.

Đáng nói, trước khi chuyển nhượng cho CII Service, CII Invest cũng nhận chuyển nhượng cổ phiếu NBB từ công ty mẹ là CII. Gần nhất, trong khoảng thời gian từ 19/11/2025 đến ngày 21/11/2025, CII Invest đã nhận chuyển nhượng thành công 4,49 triệu cổ phiếu NBB từ CII.

Sau giao dịch, CII giảm sở hữu từ gần 26,5 triệu cổ phiếu NBB (tỷ lệ 26,43%) xuống gần 22 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 21,95%). Ngược lại, CII Invest nâng sở hữu từ hơn 50,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 50,47%) lên mức hơn 55 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 54,95%).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Năm Bảy Bảy mang về doanh thu thuần gần 29,8 tỷ đồng, giảm 44,7% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 802,1 triệu đồng, tăng 90,5%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Năm Bảy Bảng giảm nhẹ 87,4 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn hơn 7.666,2 tỷ đồng; tổng nợ phải trả gần 5.847,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 88,2 tỷ đồng.

Về phía CII, 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp này mang về doanh thu thuần hơn 2.141 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng trọng yếu là hoạt động thu phí giao thông gần như đi ngang, chiếm khoảng 88% doanh thu. Hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng, duy tu công trình đều có doanh thu giảm lần lượt 67% và 21%.

Doanh thu tài chính cũng giảm 38%, còn hơn 583 tỷ đồng, do cùng kỳ ghi nhận khoản lãi hơn 430 tỷ đồng từ việc đánh giá lại giá trị hợp lý khoản đầu tư vào công ty liên kết CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Bên cạnh đó, CII còn chịu khoản lỗ khác 84 tỷ đồng từ các khoản phạt do vi phạm hợp đồng tăng mạnh và phát sinh hơn 13 tỷ đồng chi phí từ giá trị các dự án ngừng triển khai.

Dù đã giảm các chi phí nhưng lãi nhuận sau thuế của CII vẫn giảm 55% chỉ còn 241 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 78% so với 9 tháng đầu năm 2024 chỉ còn gần 58 tỷ đồng.