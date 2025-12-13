NSH Petro có Tổng Giám đốc mới sau gần 2 tháng để ‘trống ghế’

CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro, MCK: PSH) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm nhân sự của công ty.

Theo đó, NSH Petro bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Thảo giữ chức vụ Tổng Giám đốc của công ty kể từ ngày 12/12/2025, thời hạn bổ nhiệm 6 tháng.

Nhiệm vụ chính của bà Thảo là phụ trách đầu tư tài chính trong nước và quốc tế kể cả đàm phán xuất nhập khẩu xăng dầu hàng hóa. Trước khi được bổ nhiệm, bà Thảo không giữ chức vụ nào tại công ty.

Như vậy, ghế Tổng Giám đốc của NSH Petro đã có chủ nhân mới sau gần 2 tháng bỏ trống.

Ảnh minh họa

Trước đó, hồi tháng 10/2025, NSH Petro đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (quốc tịch Úc, Người đại diện pháp luật).

Nguyên nhân là do ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah có hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited (giao dịch với tên Acuity Funding), ký hợp đồng với NSH Petro cho vay số tiền 103 triệu USD đợt 1, để công ty nộp thuế và yêu cầu công ty cho ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc để ông quản lý số tiền trên sử dụng đúng mục đích hợp đồng vay ngắn hạn.

Quyết định miễn nhiệm được đưa ra chỉ 3 ngày sau khi NSH Petro nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (sinh năm 1960, quốc tịch Úc) - Tổng Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, NSH Petro mang về doanh thu thuần gần 15,2 tỷ đồng, giảm 97,6% so với 9 tháng đầu năm 2024.

Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lỗ ròng gần 467,5 tỷ đồng, tuy nhiên mức lỗ ròng này đã cải thiện hơn so với mức lỗ ròng hơn 539,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của NSH Petro giảm gần 179 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn gần 10.534,5 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 4.679,9 tỷ đồng, chiếm 44,4% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 10.205,8 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 6.941 tỷ đồng, chiếm 68% tổng nợ.



