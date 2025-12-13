Viglacera miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

Tổng Công ty Viglacera-CTCP (Viglacera, MCK: VGC) mới đây đã có công bố liên quan đến vấn đề nhân sự của doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 12/12/2025, Tổng Công ty đã ban hành Quyết định số 356/TCT-HĐQT về việc ông Quách Hữu Thuận thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 12/12/2025 theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó, trong đơn từ nhiệm, ông Thuận cho biết, thời gian tới đây, vì lý do cá nhân nên không thể thu xếp được tiếp tục làm việc tại Tổng công ty. Vì vậy, ông Thuận mong được Ban Giám đốc đồng ý được thôi việc kể từ ngày 1/12/2025.

Trong một diễn biến khác, ngày 28/11/2025, Viglacera nhận được Quyết định số 1418/QÐ-DNL ngày 05/11/2025 của Chi Cục thuế doanh nghiệp lớn về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo biên bản kiểm tra thuế.

Theo quyết định này, Viglacera đã khai sai căn cứ tính thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Tổng số tiền xử phạt hành chính là 120 triệu đồng; trong đó, phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp (20% số tiền thuế khai thiếu) là hơn 114 triệu đồng; phạt về hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, tiểu mục 4254, số tiền 6,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Viglacera bị buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào Ngân sách Nhà nước hơn 570 triệu đồng; nộp đủ tiền chậm nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước gần 41 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 22/10/2025, Viglacera có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 22/10/2025 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Tổng số tiền thuế truy thu, tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp tiền thuế phải nộp Ngân sách Nhà nước là hơn 731 triệu đồng.

Ngoài ra, để tinh gọn về tổ chức hoạt động, ngày 28/11/2025, HĐQT Viglacera đã ban hành Nghị quyết số 343/TCT-HĐQT về việc chấm dứt hoạt động 4 Chi nhánh của Tổng công ty gồm: Chi nhánh TP.HCM, Chỉ nhánh Đà Nẵng; Ban Quản lý dự án đầu tư Nhà máy Sứ Viglacera Mỹ xuân; Chi nhánh Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng tại Hà Nội.

Trước đó, ngày 11/11/2025, HĐQT Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 321/TCT-HĐQT chấm dứt hoạt động 3 địa điểm kinh doanh gồm: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Phú Hà; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Đồng Văn IV và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Tiền Hải.



