Quỹ ETF ngoại quy mô 15.000 tỷ thêm mới TCX, dự kiến bán mạnh VIC

13-12-2025 - 06:59 AM | Thị trường chứng khoán

VNM ETF sẽ mua mới TCX, tăng tỷ trọng nhiều mã như HPG, SSI, VCB, SHB… đồng thời bán bớt lượng lớn VIC, HVN.

MVIS Vietnam Local Index – chỉ số cơ sở của Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) vừa công bố cơ cấu danh mục định kỳ quý 4/2025. Trong kỳ cơ cấu này, MVIS Vietnam Local Index chỉ thêm mới duy nhất mã TCX của TCBS, đồng thời không loại bất kỳ cổ phiếu nào. Số lượng mã cổ phiếu trong danh mục của chỉ số tăng lên 52.

Tại ngày 11/12, quy mô danh mục VNM ETF đạt hơn 574 triệu USD (~15.000 tỷ đồng). Ước tính quỹ sẽ mua mới TCX (10,8 triệu USD – 6,4 triệu cp). Bên cạnh đó, quỹ sẽ mua thêm nhiều cổ phiếu với khối lượng lớn như SSI (7,3 triệu cp), HPG (3,9 triệu cp), VCB (3,1 triệu cp), SHB (3,2 triệu cp), VIX (2,1 triệu cp),…

Chiều ngược lại, VNM ETF sẽ giảm tỷ trọng một số cổ phiếu trong danh mục. Ước tính, VIC sẽ bị bán mạnh nhất hơn 53 triệu USD (khoảng 9,6 triệu cp). HVN cũng dự kiến bị bán mạnh khoảng 3,4 triệu cp. Ngoài ra, các mã khác bị giảm tỷ trọng nhưng không lớn.

Chi tiết ước tính danh mục VNM ETF trong kỳ cơ cấu quý 4/2025:

Việc thay đổi các cổ phiếu thành phần của MarketVector Vietnam Local Index sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu (19/9) và chính thức được giao dịch từ ngày thứ Hai (22/9).

Trước đó, FTSE Rusell đã thông báo không thêm cổ phiếu Việt Nam nào vào rổ chỉ số FTSE Vietnam Index, nhưng loại hai mã FTS và HSG ra khỏi rổ chỉ số này. Đồng thời, cổ phiếu GEE cũng được thêm mới vào FTSE Vietnam All-Share Index, ngược lại PC1, SAB và SIP là 3 cổ phiếu bị loại khỏi rổ chỉ số.

Tuy nhiên, việc thay đổi trên không có nhiều ý nghĩa bởi hiện tại không còn quỹ nào tham chiếu theo chỉ số FTSE Vietnam Index sau khi quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (hay còn gọi là FTSE Vietnam ETF) thay đổi tên thành Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF và thay đổi chỉ số cơ sở sang STOXX Vietnam Total Market Liquid vào tháng 9 năm nay.

Tính đến đầu tháng 12, quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF có quy mô quỹ đạt hơn 270 triệu GBP, tương ứng gần 9.500 tỷ đồng. Chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid được thiết kế để đo lường hiệu suất của các cổ phiếu có tính thanh khoản cao trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kỳ review của chỉ số là vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

