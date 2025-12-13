Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ thông tin về đại hội bất thường

13-12-2025 - 09:59 AM | Thị trường chứng khoán

Sau khi phân công người tạm thời điều hành hoạt động, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Mã chứng khoán: SBH), vừa công bố thông tin về Nghị quyết phê duyệt họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Thời gian dự kiến ngày 2/2/2026, tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ cũng đã thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBH. Đây là loại cổ phiếu phổ thông có mệnh giá 10.000 đồng và đang được giao dịch trên sàn UPCoM.

Ngày chốt danh sách được ấn định là 5/1/2026 nhằm phục vụ cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Theo quy định, mỗi cổ phiếu sẽ tương ứng với một quyền biểu quyết tại đại hội.

Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Cuối tháng 11, Hội đồng quản trị ( HĐQT) Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ban hành nghị quyết về việc phân công nhân sự tạm thời điều hành các hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian tổng giám đốc và một số nhân sự của công ty này nghỉ phép để làm việc với cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Đình Vũ - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn được giao phụ trách điều hành hoạt động của Phòng Kỹ thuật - An toàn trong thời gian trưởng phòng vắng mặt làm việc với cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Hồng Việt - Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư được phân công hỗ trợ ông Nguyễn Đình Vũ trong công tác điều hành, giải quyết các công việc về kỹ thuật, an toàn, đặc biệt các công việc có liên quan đến quy trình vận hành hồ chứa Thuỷ điện Sông Ba Hạ và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Ông Nguyễn Thành Lâm - Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành - được giao phụ trách điều hành Phân xưởng Vận hành trong thời gian quản đốc làm việc với cơ quan chức năng.

Chủ tịch HĐQT tạm thời điều hành các hoạt động của ban điều hành Công ty Cổ phần Thuỷ điện Sông Ba Hạ và nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật công ty trong thời gian Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Phú nghỉ phép và làm việc với cơ quan chức năng.

Hồ thủy điện Sông Ba Hạ. Ảnh: Lê Tiền.

Việc tạm thay đổi nhân sự điều hành của Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ diễn ra sau khi hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ có mức xả lũ kỷ lục trong đợt mưa lũ lịch sử kéo dài từ 15-21/11. Mức xả lớn khiến khu vực hạ du tại Đắk Lắk chịu cảnh ngập nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân.

Theo Huỳnh Thuỷ

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ba mảnh ghép lớn cùng xuất hiện, thị trường vốn Việt Nam sẵn sàng "bật công tắc" cho dòng tiền lớn

Ba mảnh ghép lớn cùng xuất hiện, thị trường vốn Việt Nam sẵn sàng "bật công tắc" cho dòng tiền lớn Nổi bật

Nóng: MWG sẽ IPO Điện Máy Xanh trong 2026

Nóng: MWG sẽ IPO Điện Máy Xanh trong 2026 Nổi bật

NSH Petro có Tổng Giám đốc mới sau gần 2 tháng để ‘trống ghế’

NSH Petro có Tổng Giám đốc mới sau gần 2 tháng để ‘trống ghế’

09:17 , 13/12/2025
Quỹ ETF ngoại quy mô 15.000 tỷ thêm mới TCX, dự kiến bán mạnh VIC

Quỹ ETF ngoại quy mô 15.000 tỷ thêm mới TCX, dự kiến bán mạnh VIC

06:59 , 13/12/2025
Viglacera miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

Viglacera miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

05:02 , 13/12/2025
Chuyên gia lý giải nguyên nhân chứng khoán Việt Nam "sale off" 52 điểm ngày 12-12

Chuyên gia lý giải nguyên nhân chứng khoán Việt Nam "sale off" 52 điểm ngày 12-12

01:01 , 13/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên