Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ thông tin về đại hội bất thường

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Mã chứng khoán: SBH), vừa công bố thông tin về Nghị quyết phê duyệt họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Thời gian dự kiến ngày 2/2/2026, tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ cũng đã thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBH. Đây là loại cổ phiếu phổ thông có mệnh giá 10.000 đồng và đang được giao dịch trên sàn UPCoM.

Ngày chốt danh sách được ấn định là 5/1/2026 nhằm phục vụ cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Theo quy định, mỗi cổ phiếu sẽ tương ứng với một quyền biểu quyết tại đại hội.

Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Cuối tháng 11, Hội đồng quản trị ( HĐQT) Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ban hành nghị quyết về việc phân công nhân sự tạm thời điều hành các hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian tổng giám đốc và một số nhân sự của công ty này nghỉ phép để làm việc với cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Đình Vũ - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn được giao phụ trách điều hành hoạt động của Phòng Kỹ thuật - An toàn trong thời gian trưởng phòng vắng mặt làm việc với cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Hồng Việt - Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư được phân công hỗ trợ ông Nguyễn Đình Vũ trong công tác điều hành, giải quyết các công việc về kỹ thuật, an toàn, đặc biệt các công việc có liên quan đến quy trình vận hành hồ chứa Thuỷ điện Sông Ba Hạ và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Ông Nguyễn Thành Lâm - Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành - được giao phụ trách điều hành Phân xưởng Vận hành trong thời gian quản đốc làm việc với cơ quan chức năng.

Chủ tịch HĐQT tạm thời điều hành các hoạt động của ban điều hành Công ty Cổ phần Thuỷ điện Sông Ba Hạ và nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật công ty trong thời gian Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Phú nghỉ phép và làm việc với cơ quan chức năng.

Hồ thủy điện Sông Ba Hạ. Ảnh: Lê Tiền.

Việc tạm thay đổi nhân sự điều hành của Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ diễn ra sau khi hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ có mức xả lũ kỷ lục trong đợt mưa lũ lịch sử kéo dài từ 15-21/11. Mức xả lớn khiến khu vực hạ du tại Đắk Lắk chịu cảnh ngập nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân.